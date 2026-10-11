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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशराजगढ़: बीजेपी MLA की कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, पिता की मौत, बेटा जख्मी

राजगढ़: बीजेपी MLA की कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, पिता की मौत, बेटा जख्मी

राजगढ़ जिले के कुरावर में विधायक अमरसिंह यादव की फॉर्च्यूनर कार की टक्कर से बाइक सवार पिता-पुत्र जख्मी हो गए थे. भोपाल में इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 11 Oct 2026 06:10 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में विधायक की कार से हुए हादसे में जख्मी बाइक सवार पिता की मौत हो गई, वहीं उनका 11 साल का बेटा जख्मी हो गया. MLA ने खुद घायलों को अस्पताल पहुचाया. राजगढ़ जिले के कुरावर में शनिवार (10 अक्टूबर) सुबह विधायक अमरसिंह यादव की फॉर्च्यूनर कार की टक्कर से बाइक सवार पिता-पुत्र जख्मी हो गए थे.

गंभीर रूप से घायल पिता राघवेन्द्र विश्वकर्मा (42) की इलाज के दौरान भोपाल में मौत हो गई, जबकि उनके 11 साल के बेटे लक्ष्य को मामूली चोटें आईं. हादसे के बाद विधायक अमरसिंह यादव खुद दोनों घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे थे.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 11 Oct 2026 06:08 PM (IST)
Tags :
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