राजगढ़: बीजेपी MLA की कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, पिता की मौत, बेटा जख्मी

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राजगढ़: बीजेपी MLA की कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, पिता की मौत, बेटा जख्मी
राजगढ़ जिले के कुरावर में विधायक अमरसिंह यादव की फॉर्च्यूनर कार की टक्कर से बाइक सवार पिता-पुत्र जख्मी हो गए थे. भोपाल में इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई.
मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में विधायक की कार से हुए हादसे में जख्मी बाइक सवार पिता की मौत हो गई, वहीं उनका 11 साल का बेटा जख्मी हो गया. MLA ने खुद घायलों को अस्पताल पहुचाया. राजगढ़ जिले के कुरावर में शनिवार (10 अक्टूबर) सुबह विधायक अमरसिंह यादव की फॉर्च्यूनर कार की टक्कर से बाइक सवार पिता-पुत्र जख्मी हो गए थे.
गंभीर रूप से घायल पिता राघवेन्द्र विश्वकर्मा (42) की इलाज के दौरान भोपाल में मौत हो गई, जबकि उनके 11 साल के बेटे लक्ष्य को मामूली चोटें आईं. हादसे के बाद विधायक अमरसिंह यादव खुद दोनों घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे थे.
(अपडेट जारी है.)
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