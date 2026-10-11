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हिंदी न्यूज़ऑटोजंतर-मंतर पर डिटेंशन, कौन-सी गाड़ियों का हुआ इस्तेमाल?

जंतर-मंतर पर डिटेंशन, कौन-सी गाड़ियों का हुआ इस्तेमाल?

जंतर-मंतर पर डिटेंशन के दौरान किन गाड़ियों का हुआ इस्तेमाल. जानिए दिल्ली पुलिस की बसों और सुरक्षा वाहनों के बारें में पूरी जानकारी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 11 Oct 2026 06:57 PM (IST)
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अभी हमारे देश में कई तरह के प्रोटेस्ट हो रहा है. जिसमें 10 अक्टूबर को हुए दिल्ली के जंतर-मंतर का प्रोटेस्ट सबसे ज्यादा हाईलाइट में चल रहा है. जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया. सरकार ने प्रदर्शन करने के लिए मना किया था और इसके लिए पहले से पुलिस ने पूरी तैयारी की थी.

आज हम इस खबर में बात करेंगे कि जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट में डिटेन किए गए लोगों को कौन से गाड़ियों से लेकर जाया गया. चलिए विस्तार से जानतें हैं कि जंतर-मंतर पर हुई इस कार्रवाई के दौरान किन गाड़ियों का प्रयोग किया गया और उन बसों की तकनीकी और अंदरूनी खासियतें क्या हैं.

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डीटीसी बसों का हुआ इस्तेमाल

बता दें कि जंतर-मंतर पर अचानक जुटी भारी भीड़ और प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी की बसों को इस्तेमाल किया था. सुरक्षा बलों और स्थानीय थानों की पुलिस ने मिलकर दर्जनों डीटीसी बसों को मौके पर तैनात किया ताकि एक ही समय में सैकड़ों लोगों को बैठाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सके.

सार्वजनिक परिवहन की इन बड़ी गाड़ियों का यूज़ करने का मुख्य कारण यह होता है कि पुलिस बल भीड़भाड़ वाले इलाके से कम से कम समय में अधिकतम लोगों को हटा सके. जबकि ये बसें कानून-व्यवस्था और यातायात को संभालने का एक सबसे बड़ा और भरोसेमंद जरिया साबित होती हैं.

जंतर-मंतर पर डिटेंशन, कौन-सी गाड़ियों का हुआ इस्तेमाल?

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डीटीसी बसों की क्या है खासियत?

जानकारी दें दे कि डीटीसी बसों की सबसे बड़ी खासियत इनकी भारी यात्री वहन क्षमता होती है. जिसके चलते इस बस में कई लोग एक साथ आ सकते हैं. डीटीसी बसों के भीतर चौड़ी सीटें और खड़े होने के लिए काफी स्पेस होता है. जिससे पुलिस कर्मियों के लिए भीड़ को सुरक्षित तरीके से बैठाना आसान हो जाता है. सुरक्षा और निगरानी के लिहाज से भी इन बसों की खिड़कियों और दरवाजों पर मजबूत ग्रिल होते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति चलती गाड़ी से बाहर न निकल सके.

वहीं इसके अलावा इन बसों में ड्राइवर और यात्रियों के बीच का हिस्सा काफी सुरक्षित होता है. डीटीसी बसों का मजबूत इंजन और चौड़ा व्हीलबेस हमेशा ही बिजी सड़कों पर भीड़ के बीच भी तेजी से आगे बढ़ने में मदद करता है.

जंतर-मंतर पर डिटेंशन, कौन-सी गाड़ियों का हुआ इस्तेमाल?

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पुलिस वैन की खासियत

जंतर मंतर पर डीटीसी बसों के अलावा दिल्ली पुलिस के अपने आधिकारिक वाहनों और विशेष सुरक्षा वैनों को भी देखा गया है. बता दें कि पुलिस वाहनों की सबसे बड़ी खासियत इनकी बुलेट-प्रूफ बॉडी, मजबूत लोहे की ग्रिल और असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए बनाए गए विशेष कंपार्टमेंट होते हैं.

वहीं प्रदर्शनकारियों के नेताओं या आक्रामक रुख अपनाने वाले लोगों को आम बसों के बजाय पुलिस वैनों में कड़ी सुरक्षा के बीच बैठाया जाता है. जबकि इन सभी गाड़ियों के सामने वाले हिस्से में सायरन और फ्लैश लाइटें लगी होती हैं जो भीड़भाड़ के दौरान रास्ता बनाने में मदद करती हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 11 Oct 2026 06:57 PM (IST)
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