E20 से माइलेज कम हुआ तो जेब पर कितना पड़ेगा असर? सालभर का खर्च देखकर चौंक जाएंगे

E20 Petrol Mileage Drop: भारत में अब लगभग हर जगह 20 प्रतिशत एथेनॉल मिक्स पेट्रोल यानी E20 फ्यूल की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है. लेकिन E20 को लेकर लोगों का रिएक्शन अच्छा नहीं रहा है. क्योंकि, एथेनॉल से अब गाड़ियों के माइलेज में कमी आएगी यह हम नहीं बल्कि सरकार का भी मानना है.

बता दें कि, सरकार की तरफ से भी अब यह बात आधिकारिक तौर पर स्वीकार की जा चुकी है कि सामान्य पेट्रोल के मुकाबले E20 के इस्तेमाल से गाड़ियों का माइलेज करीब 3 से 5 फीसदी तक कम हो जाता है. जिसके चलते आज हम आपको इस खबर में बताएंगे कि, एथेनॉल से होने वाले माइलेज की इस मामूली गिरावट से आपकी जेब पर सालाना कितना बड़ा बोझ बढ़ने वाला है.

रोजाना कार चलाने वालों की जेब होगी ढीली

अगर आप डेली कार से ट्रेवल करते हैं तो आपका खर्च बढ़ने वाला है क्योंकि, E20 से डेली सफर करने वालों को घाटा हो सकता है. मान लीजिए आपके पास एक ऐसी कार है जो रोजाना करीब 40 से 50 किलोमीटर चलती है यानी सालभर में वह आसानी से 15,000 किलोमीटर का सफर तय कर लेती है. अगर आपकी गाड़ी पहले नॉर्मल पेट्रोल से 15 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती थी तो 5% की गिरावट के बाद अब इसका माइलेज घटकर करीब 14.25 किमी प्रति लीटर ही रह जाएगा.

इस हिसाब से पहले जहां आपको 15,000 किलोमीटर चलने के लिए 1,000 लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ती थी वहीं अब आपको लगभग 1,052 लीटर पेट्रोल डलवाना पड़ेगा. करीब 52 लीटर अतिरिक्त पेट्रोल के लिए आज के पेट्रोल रेट के हिसाब से आपको हर साल लगभग 5,000 से 5,500 रुपये तक एक्स्ट्रा चुकाने होंगे.

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बाइक और स्कूटर चलाने वाले को भी लगेगा झटका

बता दें कि, अगर आप सोच रहें हैं कि इससे सिर्फ कार वालों का ही बजट बिगड़ेगा तो आप गलत हैं. क्योंकि, E20 से बाइक और स्कूटर वालों को भी फर्क पड़ेगा. क्योंकि, मान लीजिए जिनकी बाइक या स्कूटर रोजाना ऑफिस या काम के सिलसिले में 30 किलोमीटर तक दौड़ती है, यानी साल में लगभग 10,000 किलोमीटर चलती है. अगर आपकी बाइक पहले 50 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती थी.

तो E20 फ्यूल की वजह से यह घटकर 47.5 किमी प्रति लीटर पर आ जाएगा. इस गिरावट के कारण आपको सालभर में करीब 11 लीटर एक्स्ट्रा पेट्रोल खरीदना पड़ेगा. सीधे शब्दों में कहें तो टू-व्हीलर चलाने वालों को भी हर साल करीब 1,100 से 1,200 रुपये की अधिक चपत लगना बिल्कुल तय है.

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