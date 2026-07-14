क्या Nissan की नई नवेली Tekton खरीदने में है फायदा? यहां जानिए कैसा है फर्स्ट लुक रिव्यू

निसान ने भारतीय बाजार में अपनी नई कॉम्पैक्ट SUV Tekton को लॉन्च कर दिया है. कंपनी के लिए इस मॉडल को काफी अहम माना जा रहा है. निसान को उम्मीद है कि यही SUV भारत में उसकी बिक्री की सबसे बड़ी ताकत बनेगी. पहली नजर में Tekton अपने दमदार डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर और आकर्षक कीमत की वजह से अच्छा इम्प्रेशन छोड़ती है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इस गाड़ी में क्या खास है और किन मामलों में इसमें सुधार की गुंजाइश है?

Tekton का सबसे बड़ा आकर्षण इसका डिजाइन है. यह SUV देखने में काफी बड़ी और दमदार लगती है, जिससे सड़क पर इसकी मजबूत मौजूदगी महसूस होती है. इसका डिजाइन काफी साफ-सुथरा और मॉडर्न रखा गया है, जबकि इसकी स्टाइलिंग में निसान की फ्लैगशिप Patrol SUV की झलक भी दिखाई देती है.

गाड़ी का केबिन और कीमत

कार के अंदर का केबिन काफी प्रीमियम फील होता है. आजकल जहां कई कंपनियां लगभग सभी कंट्रोल टचस्क्रीन में दे रही हैं, वहीं Tekton में जरूरी फिजिकल बटन भी दिए गए हैं, जिससे ड्राइविंग के दौरान फीचर्स का इस्तेमाल करना आसान हो जाता है. इसके अलावा इसमें कई मॉडर्न फीचर्स शामिल किए गए हैं, जो इसे अपने सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों के मुकाबले मजबूत दावेदार बनाते हैं. कुछ मामलों में इसमें ऐसे फीचर्स भी मिलते हैं जो कई राइवल मॉडल से ज्यादा हैं.

Nissan Tekton की कीमत अपने राइवल्स से कम रखी गई है, जिससे यह ग्राहकों के लिए एक बेहतर वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बनकर सामने आती है. कम कीमत के बावजूद इसमें डिजाइन, फीचर्स और क्वालिटी के मामले में किसी तरह का बड़ा समझौता नजर नहीं आता.

Tekton की पावर और क्वालिटी

इंजन ऑप्शन्स की बात की जाए तो Tekton में शुरुआत से ही टर्बो पेट्रोल इंजन दिए गए हैं. इसमें 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा. खास तौर पर 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन अपने कई राइवल्स से ज्यादा पावर देता है. इसके साथ मिलने वाला वेट-क्लच डुअल-क्लच ऑटोमैटिक (DCT) गियरबॉक्स भी बेहतर ड्राइविंग फील देने का वादा करता है. यानी जिन ग्राहकों को तेज परफॉर्मेंस पसंद है, उनके लिए यह इंजन अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है.

Tekton की एक और बड़ी खासियत इसकी 212 मिमी की ग्राउंड क्लीयरेंस है. यह अपने कई राइवल से ज्यादा है, जिससे खराब सड़कों, ऊबड़-खाबड़ रास्तों और बड़े स्पीड ब्रेकर पर भी इसे चलाना आसान होगा. भारतीय सड़क परिस्थितियों को देखते हुए यह एक बड़ा फायदा माना जा सकता है.

क्वालिटी के मामले में भी Tekton ने अच्छा प्रभाव छोड़ा. कार की पेंट फिनिश काफी अच्छी नजर आई और इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी अपने सेगमेंट के मानकों के अनुरूप महसूस हुई.इससे ग्राहकों को प्रीमियम प्रोडक्ट का एहसास मिलेगा. हालांकि, कुछ ऐसे पहलू भी हैं जहां Tekton अपने राइवल्स से पीछे दिखाई देती है. सबसे पहले इसमें हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन नहीं दिया गया है. जबकि नई रेनो डस्टर जैसे कुछ मॉडल हाइब्रिड तकनीक के साथ आते हैं.हालांकि, हाइब्रिड सिस्टम जोड़ने से कार की कीमत काफी बढ़ जाती.

Tekton में डीजल इंजन का भी ऑप्शन मौजूद नहीं है. भारत में आज भी कई ग्राहक लंबी दूरी और बेहतर माइलेज के लिए डीजल SUV पसंद करते हैं. वहीं इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी नहीं है, जबकि इस सेगमेंट की कई गाड़ियों में यह इंजन ग्राहकों के बीच पॉपुलर है. इसके अलावा 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी नहीं दिया गया है, जिससे ऑटोमैटिक कार खरीदने वाले कुछ ग्राहकों को सीधे 1.3 लीटर इंजन की ओर जाना पड़ेगा.

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