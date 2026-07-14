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हिंदी न्यूज़ऑटोClassic 350 या Bullet 350, रॉयल एनफील्ड की कौन-सी बाइक देती है सबसे ज्यादा माइलेज?

Classic 350 या Bullet 350, रॉयल एनफील्ड की कौन-सी बाइक देती है सबसे ज्यादा माइलेज?

Classic 350 vs Bullet 350: अगर आप इन दोनों बाइक में से किसी एक को लेकर कंफ्यूज हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन-सी बाइक खरीदना आपके लिए बेहतर रहेगा. आइए डिटेल्स जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 14 Jul 2026 01:12 PM (IST)
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भारतीय बाजार में रॉयल एनफील्ड की बाइक्स को काफी पसंद किया जाता है. इसके पीछे वजह लोगों के बीच इसकी डिमांड और पॉपुलेरिटी है. मार्केट में कंपनी अपनी कई बाइक्स बेचती है, जिनमें क्लासिक 350 और बुलेट 350 जैसे मॉडल का नाम सबसे ऊपर आता है.

अगर आप इन दोनों में से किसी एक बाइक को खरीदने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन दोनों बाइक की कीमत, फीचर्स और पावर को लेकर कंफ्यूज हैं तो यहां हम आपकी कंफ्यूजन दूर करने जा रहे हैं. आइए जानते हैं कि इन दोनों में से किस बाइक को खरीदना फायदे का सौदा है और कौन-सी बाइक ज्यादा माइलेज देती है?

कितनी है दोनों बाइक की कीमत?

सबसे पहले दोनों बाइक की कीमत की बात करते हैं. रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 कंपनी की मौस्ट-पॉपुलर बाइक है और हर महीने मोस्ट सेलिंग भी रहती है. इस बाइक के बेस मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 1.87 लाख रुपये है.

अगर आप इस बाइक को नोएडा में खरीदते हैं तो आपको RTO और इंश्योरेंस चार्जेस भी देने होंगे. ऐसे में कुल मिलाकर आपको इस बाइक को खरीदने के लिए 2.17 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे. वहीं दूसरी ओर पॉपुलर Royal Enfield Bullet 350 के बेस मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 1.65 लाख रुपये के करीब है. इसे नोएडा में खरीदने पर RTO और इंश्योरेंस जोड़ने के बाद बाइक की ऑन-रोड कीमत 1.93 लाख रुपये के करीब पड़ेगी. 

बाइक का डिजाइन और इंजन

डिजाइन की बात करें तो Classic 350 का लुक ज्यादा प्रीमियम और आकर्षक माना जाता है. इसमें दो-टोन पेंट स्कीम, क्रोम फिनिश और क्लासिक स्टाइलिंग दी गई है, जिससे यह ज्यादा शानदार दिखाई देती है.वहीं Bullet 350 अपने सादे डिजाइन के लिए जानी जाती है. इसका ब्लैक और गोल्ड थीम पुराने Bullet मॉडल की याद दिलाता है और उन लोगों को पसंद आता है जो सिंपल और क्लासिक लुक चाहते हैं. 

इंजन के मामले में दोनों बाइकों में 349cc का एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है. इसलिए पावर, टॉर्क और राइडिंग एक्सपीरियंस लगभग एक जैसे हैं. दोनों बाइक शहर की सड़कों और लंबी दूरी की यात्रा के लिए आरामदायक मानी जाती हैं. क्लासिक 350 का ARAI क्लेम्ड माइलेज 41.55 kmpl है, वहीं बुलेट का माइलेज 37 kmpl है. 

अगर चेसिस, सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो यहां भी दोनों बाइकों में ज्यादा अंतर नहीं है. दोनों में एक जैसा फ्रेम, टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क, रियर शॉक एब्जॉर्बर, स्पोक व्हील्स और डिस्क ब्रेक मिलते हैं. यानी सड़क पर चलाने के दौरान दोनों की राइड क्वालिटी काफी हद तक एक जैसी महसूस होती है. 

कैसे हैं बाइक के फीचर्स?

फीचर्स के मामले में Classic 350 थोड़ा आगे निकलती है. इसमें LED हेडलाइट और इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जबकि Bullet 350 में हैलोजन लाइटिंग मिलती है. इसके अलावा Classic 350 में ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम स्टैंडर्ड रूप में मिलता है, जिससे रास्ता ढूंढना आसान हो जाता है. Bullet 350 में यही सुविधा ज्यादा पैसे देकर एक्सेसरी के तौर पर लेनी पड़ती है. बाइक में सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाई देती है. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 14 Jul 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
Auto News Royal Enfield Bullet 350 Car News Classic 350
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