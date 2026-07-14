Red Light Camera कैसे काटता है चालान? जानिए कब बच सकते हैं और कब नहीं

Red Light Camera Challan: पहले लोगों को चालान कटने का डर बहुत कम लगता था. लेकिन अब सरकार चालान को लेकर काफी सक्रिय हो गई है. जिसके चलते अब सड़क पर अगर आप कोई नियम तोड़ते हैं तो तुरंत आपका चालान हो सकता है. क्योंकि, अब देश के लगभग हर छोटे-बड़े शहर के चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर लगे कैमरे 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं.

जिससे बचना अब बेहद मुश्किल है और गलती करने पर तुरंत आपका ई-चालान हो सकता है. तो आज चलिए इस खबर में जानतें हैं कि, रेड लाइट पर लगे कैमरे कैसे काम करते हैं और कैसे आप चालान से बच सकते हैं.

कैसे काम करता है कैमरा?

बता दें कि, रेड लाइट पर लगे कैमरा मुख्य रूप से तीन चीजों के तालमेल से काम करता है. पहला सड़क पर बनी स्टॉप लाइन दूसरा सिग्नल की लाइट और तीसरा हाई-टेक कैमरा. जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट ऑन होती है यह कैमरा तुरंत एक्टिव हो जाता है. इसके बाद जैसे ही कोई गाड़ी स्टॉप लाइन को पार करती है.

तो कैमरे के नीचे लगे सेंसर या एआई विजन को इसकी जानकारी मिल जाती है और कैमरा तुरंत गाड़ी के आगे और पीछे की नंबर प्लेट की हाई-डेफिनिशन फोटो खींच लेता है और एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी सबूत के तौर पर रिकॉर्ड कर लेता है. जिसके बाद सिस्टम वाहन सॉफ्टवेयर से आपकी गाड़ी की डिटेल निकालकर सीधे ई-चालान जनरेट कर देता है.

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ये किया तो चालान कटना पक्का है

आपको बता दें कि, लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे वे इस हाई-टेक कैमरे के जाल में फंस जाते हैं. अगर ट्रैफिक सिग्नल की लाइट लाल हो चुकी है और आप अपनी गाड़ी को स्टॉप लाइन के पार ले जाते हैं तो आपका चालान कटना तय है. बहुत से चौराहों पर बाईं तरफ मुड़ने यानी फ्री-लेफ्ट का रास्ता हमेशा खुला रहता है.

लेकिन अगर आप सीधे जाने वाले हैं और आपने लेफ्ट टर्न वाली लेन को बेवजह ब्लॉक करके अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है, तो भी एआई कैमरे तुरंत आपकी फोटो खींचकर भारी जुर्माना ठोक देंगे.

कब चालान से बचा जा सकता है?

अब बात करते हैं कि, रेड लाइट पर चालान कटने से कब बचा जा सकता है. बता दें कि, जब आप स्टॉप लाइन पार कर रहे हैं और तब लाइट हरी या पीली थी लेकिन बीच चौराहे पर पहुंचते-पहुंचते अचानक लाइट लाल हो गई. तो आपका चालान कभी नहीं कटेगा क्योंकि कैमरा केवल तभी एक्टिव होता है जब गाड़ी लाल लाइट होने के बाद लाइन को पार करे.

इसके साथ ही अगर आपके पीछे कोई एम्बुलेंस या दमकल जैसी कोई इमरजेंसी गाड़ी आ रही है और उसे रास्ता देने के लिए आपको मजबूरी में रेड लाइट पार करनी पड़ती है तो भी आपका चालान नहीं होगा. हालांकि ऐसी स्थिति में कई बार ऑटोमैटिक चालान कटकर आ जाता है लेकिन आप ट्रैफिक पुलिस के ऑनलाइन पोर्टल या वर्चुअल कोर्ट में वीडियो फुटेज का हवाला देकर इसे बहुत ही आसानी से रद्द करवा सकते हैं.

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