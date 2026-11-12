Jaguar EV India: भारत के लग्जरी कार बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है. अब ब्रिटिश कार निर्माता कंपनी जगुआर लैंड रोवर JLR भी इस रेस में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है. लग्जरी कारों के शौकीन लंबे समय से भारत में जगुआर की नई इलेक्ट्रिक कार का इंतजार कर रहे हैं.कंपनी के ताजा बयान के बाद यह साफ हो गया है कि ग्राहकों का यह इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है.

जगुआर लैंड रोवर इंडिया के सीईओ राजन अंबा ने पुष्टि की है कि कंपनी साल 2027 में भारतीय बाजार में अपनी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च करने जा रही है. इसमें रेंज रोवर के इलेक्ट्रिक मॉडल्स के साथ-साथ नई Jaguar GT भी शामिल होगी.

2027 में आ सकती है Jaguar Type 01

जगुआर ने अपनी इलेक्ट्रिक रीब्रांडिंग के तहत हाल ही में अक्टूबर 2026 में न्यूयॉर्क में अपनी ऑल-इलेक्ट्रिक फोर-डोर ग्रैंड टूरर कार Jaguar Type 01 को ग्लोबल स्तर पर पेश किया है. यह कार कंपनी के चर्चित Type 00 कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन वर्जन है. ऑटोमोबाइल रिपोर्ट्स और कंपनी की योजना के मुताबिक, भारत में इस दमदार इलेक्ट्रिक कार को साल 2027 की दूसरी छमाही तक लॉन्च किया जा सकता है. शुरुआती दौर में कंपनी बाजार की प्रतिक्रिया देखने के लिए इन इलेक्ट्रिक कारों को विदेश से इम्पोर्ट करके भारत बेचेगी.

पावर रेंज में बेहद खास होगी नई जगुआर ईवी

जगुआर की यह आने वाली इलेक्ट्रिक कार कंपनी के नए खास Jaguar Electric Architecture प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है. इसमें तीन इलेक्ट्रिक मोटर्स का सेटअप दिया गया है, जो 1.000 PS से ज्यादा की जबरदस्त पावर और 1,365 NM का पीक टॉर्क जनरेट करता है. रफ्तार के मामले में भी यह कार किसी सुपरकार से कम नहीं है और महज 3.2 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है. इसमें 118 kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 700 से 720 किलोमीटर तक की शानदार रेंज देने में सक्षम है.

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रेंज रोवर इलेक्ट्रिक और डीलरशिप विस्तार की योजना

जगुआर जीटी के अलावा JLR इंडिया साल 2027 में रेंज रोवर इलेक्ट्रिक और रेंज रोवर स्पोर्ट इलेक्ट्रिक को भी भारत में उतारने की योजना बना रही है. राजन अबां के मुताबिक, भारत कंपनी के लिए एक बड़ा ग्रोथ मार्केट है और देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बेहतर हो रहा है. ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिए कंपनी अपने रिटेल नेटवर्क का भी तेजी से विस्तार कर रही है और साल के अंत तक देशभर में अपने आउटलेट्स की संख्या बढ़ाकर 40 करने का लक्ष्य रखा है. इसके अलावा भारत-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद कुछ मॉडल्स की कीमतों में कमी आने से भी कंपनी के ऑर्डर्स में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है.

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