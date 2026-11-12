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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHair Care Tips: बालों को जिंदगी भर काला रखेगी ये चीज, हर हफ्ते जरूर करें इसका इस्तेमाल

Hair Care Tips: बालों को जिंदगी भर काला रखेगी ये चीज, हर हफ्ते जरूर करें इसका इस्तेमाल

Hair Growth Tips: बालों का रंग मेलानिन नाम के पिगमेंट से तय होता है. उम्र बढ़ने के साथ या कुछ पोषक तत्वों की कमी और तनाव जैसी वजहों से मेलानिन का उत्पादन कम हो सकता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 12 Nov 2026 12:25 PM (IST)
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Diet Tips To Prevent Premature Grey Hair Naturally: बालों का काला और घना दिखना सिर्फ बाहर से की जाने वाली हेयर केयर पर निर्भर नहीं करता. आपकी डाइट भी बालों की सेहत और उनके प्राकृतिक रंग को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है. यही वजह है कि अगर समय से पहले बाल सफेद हो रहे हैं या बालों की चमक और मजबूती कम हो रही है, तो सिर्फ तेल और शैंपू बदलने के बजाय खान-पान पर भी ध्यान देना जरूरी है.

 बालों का रंग मेलानिन नाम के पिगमेंट से तय होता है. उम्र बढ़ने के साथ या कुछ पोषक तत्वों की कमी और तनाव जैसी वजहों से मेलानिन का उत्पादन कम हो सकता है, जिससे बाल सफेद या ग्रे होने लगते हैं. ऐसे में पोषक तत्वों से भरपूर डाइट बालों की सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकती है.

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आंवला को डाइट में करें शामिल

बालों की देखभाल की बात हो तो आंवले का नाम सबसे पहले लिया जाता है. आंवला विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट और आयरन से भरपूर होता है. इसे बालों की प्राकृतिक रंगत बनाए रखने और समय से पहले सफेद होने की समस्या को कम करने वाली डाइट का हिस्सा माना जाता है. आप आंवले को सीधे खा सकते हैं, इसका ताजा जूस पी सकते हैं या आंवला पाउडर को स्मूदी या दही में मिलाकर ले सकते हैं.


Hair Care Tips: बालों को जिंदगी भर काला रखेगी ये चीज, हर हफ्ते जरूर करें इसका इस्तेमाल

करी पत्ता भी है काम का

करी पत्ते में बीटा-कैरोटीन, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. इसे बालों के फॉलिकल्स और प्राकृतिक पिगमेंट को सपोर्ट करने वाली चीजों में शामिल किया जाता है. इसे खाने में डालने के अलावा नारियल तेल के साथ इस्तेमाल करने या इसकी चटनी बनाने का तरीका भी अपनाया जा सकता है.

काले तिल को नजरअंदाज न करें

अगर बालों की प्राकृतिक रंगत बनाए रखने के लिए डाइट में एक चीज शामिल करनी हो, तो काले तिल भी विकल्प हो सकते हैं. इनमें कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और B विटामिन पाए जाते हैं. ये पोषक तत्व बालों की मजबूती और मेलानिन से जुड़ी प्रक्रियाओं को सपोर्ट कर सकते हैं. काले तिल को सलाद, सब्जियों, बेक किए गए खाद्य पदार्थों या स्मूदी में शामिल किया जा सकता है.

पालक से मिलेंगे जरूरी पोषक तत्व

पालक आयरन, फोलेट और विटामिन B12 जैसे पोषक तत्वों का स्रोत है. ये पोषक तत्व बालों की सामान्य सेहत के लिए जरूरी हैं. इसे सलाद, सब्जी, ग्रीन जूस या स्मूदी के रूप में डाइट में शामिल किया जा सकता है.


Hair Care Tips: बालों को जिंदगी भर काला रखेगी ये चीज, हर हफ्ते जरूर करें इसका इस्तेमाल

अखरोट और बादाम भी हैं फायदेमंद

अखरोट में कॉपर, ओमेगा-3 फैटी एसिड और बायोटिन पाए जाते हैं. इन्हें नियमित डाइट का हिस्सा बनाने से बालों और स्कैल्प की सेहत को सपोर्ट मिल सकता है. रोजाना 4-5 अखरोट खाने का विकल्प रखा जा सकता है. वहीं बादाम विटामिन E, कॉपर और ओमेगा-3 फैटी एसिड का अच्छा स्रोत हैं. इन्हें रातभर भिगोकर सुबह खाने या स्मूदी और दूसरी चीजों में शामिल किया जा सकता है.

गाजर और चुकंदर भी डाइट में शामिल करें

गाजर में विटामिन A और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो स्कैल्प की सेहत को सपोर्ट करते हैं. इसे जूस, सलाद या सब्जी के तौर पर खाया जा सकता है. चुकंदर में फोलेट, नाइट्रेट और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. इसे जूस, सलाद या भूनकर डाइट में शामिल किया जा सकता है.

मोरिंगा और अंडे भी हैं विकल्प

मोरिंगा में जिंक, आयरन और विटामिन B6 जैसे पोषक तत्व होते हैं. इसे पाउडर के रूप में स्मूदी में या पत्तियों को सब्जी और सूप में शामिल किया जा सकता है. अंडे प्रोटीन, बायोटिन और B विटामिन देते हैं. इन्हें डाइट में शामिल करने से बालों की सामान्य सेहत को बनाए रखने में मदद मिल सकती है. उबले अंडे नाश्ते या स्नैक के तौर पर खाए जा सकते हैं.

हर हफ्ते हेयर ऑयलिंग भी करें

सिर्फ डाइट ही नहीं, बालों की बाहरी देखभाल भी जरूरी है. हफ्ते में एक बार बालों में तेल लगाने की आदत रखी जा सकती है. आंवला, भृंगराज और ब्राह्मी जैसे हर्ब्स वाले तेलों से स्कैल्प की मालिश की जा सकती है. इसके अलावा आंवला, करी पत्ते और दूसरी प्राकृतिक चीजों से जुड़े घरेलू उपाय भी बालों की देखभाल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. करी पत्ते को नारियल तेल में गर्म करके लगाने का तरीका भी अपनाया जा सकता है.

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क्या सफेद बाल हमेशा के लिए काले हो सकते हैं?

सफेद बालों को हमेशा के लिए काला करने का कोई पक्का तरीका नहीं है. लेकिन संतुलित डाइट, पर्याप्त पोषण और बालों की नियमित देखभाल से बालों की सेहत को बेहतर बनाए रखने और कुछ मामलों में समय से पहले बाल सफेद होने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद मिल सकती है. खासकर अगर समस्या पोषक तत्वों की कमी या तनाव जैसे कारणों से जुड़ी हो, तो खान-पान और लाइफस्टाइल पर ध्यान देना फायदेमंद हो सकता है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
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Published at : 12 Nov 2026 12:25 PM (IST)
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