दिल्ली से आ रहे दिग्गज नेता, बिहार में होने वाला है कुछ बड़ा? RJD का दावा

बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच तनातनी की चर्चाओं के बीच अब आरजेडी ने भी सियासी हलचल बढ़ा दी है. कांग्रेस के बाद अब आरजेडी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने भी बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि बैठकों का दौर चल रहा है. कुछ भी हो सकता है. बिहार की राजनीति में कभी भी कोई बड़ा बदलाव हो सकता है.

भाई वीरेंद्र ने कहा कि दिल्ली से कई नेता बिहार आ रहे हैं. उन्होंने नीतीश कुमार की महागठबंधन में वापसी की संभावना को भी खारिज नहीं किया. उनका कहना है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है. आगे क्या होगा, यह कोई नहीं जानता.

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NDA के अंदर सबकुछ ठीक नहीं: भाई वीरेंद्र

आरजेडी विधायक ने कहा कि बिहार में जिधर खीर होती है, लोग उधर ही पहुंच जाते हैं. उन्होंने दावा किया कि एनडीए के अंदर सबकुछ ठीक नहीं है. बिहार की राजनीति में कुछ भी संभव है. इसलिए अभी इंतजार करना चाहिए. नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार दो बार उनके साथ महागठबंधन में आ चुके हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली है. ऐसे में भविष्य को लेकर कुछ भी कहना मुश्किल है.

फिर पलटी मारेंगे नीतीश? RJD का बड़ा दावा #nitishkumar #RJD #mahagathbandhan https://t.co/zaNQs2sl0R — Nurnain Ali (@nurnainali) November 12, 2026

लालू यादव को बताया श्रीकृष्ण का अवतार

भाई वीरेंद्र ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तारीफ करते हुए उन्हें श्रीकृष्ण का अवतार और भगवान शंकर बताया. उन्होंने कहा कि जब लालू यादव किसी को जुबान दे देते हैं तो उसकी मदद जरूर करते हैं. उन्होंने कहा कि जो लोग ठगे जाते हैं, वे आरजेडी के पास आते हैं. लालू प्रसाद यादव ने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की है. उनके इस बयान को मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है.

पीएम मोदी के बिहार दौरे पर भी साधा निशाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर भाई वीरेंद्र ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कई बार बिहार आए और बहुत कुछ देने का वादा किया, लेकिन राज्य को सिर्फ घोषणाएं मिलीं. जमीन पर काम नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि पहले पीएम मोदी के 21 नवंबर को आने की चर्चा थी, अब 23 नवंबर की बात सुनने को मिल रही है. तंज कसते हुए कहा कि शायद वे खरना का प्रसाद खाने आ रहे हैं. उनके दौरे से बिहार को फायदा नहीं, नुकसान होगा.

लालू-रघुवंश और यूपीए को दिया सड़कों का श्रेय

भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार गौतम बुद्ध, सूफी संतों और महात्मा गांधी की धरती है. यहां से आजादी की लड़ाई से लेकर छात्र आंदोलनों तक ने पूरे देश को दिशा दी है. उन्होंने बिहार की सड़कों के विकास का श्रेय लालू प्रसाद यादव, रघुवंश प्रसाद सिंह और यूपीए सरकार को दिया. साथ ही कहा कि बिहार की राजनीति में आगे क्या होगा, यह अभी कहना मुश्किल है.

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