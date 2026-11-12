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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारदिल्ली से आ रहे दिग्गज नेता, बिहार में होने वाला है कुछ बड़ा? RJD का दावा

दिल्ली से आ रहे दिग्गज नेता, बिहार में होने वाला है कुछ बड़ा? RJD का दावा

बिहार में सियासी हलचल के बीच आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने राजनीति में बड़े बदलाव की संभावना जताई है. उन्होंने नीतीश कुमार की वापसी पर बड़ा बयान दिया है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 12 Nov 2026 03:04 PM (IST)
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बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच तनातनी की चर्चाओं के बीच अब आरजेडी ने भी सियासी हलचल बढ़ा दी है. कांग्रेस के बाद अब आरजेडी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने भी बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि बैठकों का दौर चल रहा है. कुछ भी हो सकता है. बिहार की राजनीति में कभी भी कोई बड़ा बदलाव हो सकता है.

भाई वीरेंद्र ने कहा कि दिल्ली से कई नेता बिहार आ रहे हैं. उन्होंने नीतीश कुमार की महागठबंधन में वापसी की संभावना को भी खारिज नहीं किया. उनका कहना है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है. आगे क्या होगा, यह कोई नहीं जानता.

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NDA के अंदर सबकुछ ठीक नहीं: भाई वीरेंद्र

आरजेडी विधायक ने कहा कि बिहार में जिधर खीर होती है, लोग उधर ही पहुंच जाते हैं. उन्होंने दावा किया कि एनडीए के अंदर सबकुछ ठीक नहीं है. बिहार की राजनीति में कुछ भी संभव है. इसलिए अभी इंतजार करना चाहिए. नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार दो बार उनके साथ महागठबंधन में आ चुके हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली है. ऐसे में भविष्य को लेकर कुछ भी कहना मुश्किल है.

लालू यादव को बताया श्रीकृष्ण का अवतार

भाई वीरेंद्र ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तारीफ करते हुए उन्हें श्रीकृष्ण का अवतार और भगवान शंकर बताया. उन्होंने कहा कि जब लालू यादव किसी को जुबान दे देते हैं तो उसकी मदद जरूर करते हैं. उन्होंने कहा कि जो लोग ठगे जाते हैं, वे आरजेडी के पास आते हैं. लालू प्रसाद यादव ने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की है. उनके इस बयान को मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है.

पीएम मोदी के बिहार दौरे पर भी साधा निशाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर भाई वीरेंद्र ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कई बार बिहार आए और बहुत कुछ देने का वादा किया, लेकिन राज्य को सिर्फ घोषणाएं मिलीं. जमीन पर काम नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि पहले पीएम मोदी के 21 नवंबर को आने की चर्चा थी, अब 23 नवंबर की बात सुनने को मिल रही है. तंज कसते हुए कहा कि शायद वे खरना का प्रसाद खाने आ रहे हैं. उनके दौरे से बिहार को फायदा नहीं, नुकसान होगा.

लालू-रघुवंश और यूपीए को दिया सड़कों का श्रेय

भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार गौतम बुद्ध, सूफी संतों और महात्मा गांधी की धरती है. यहां से आजादी की लड़ाई से लेकर छात्र आंदोलनों तक ने पूरे देश को दिशा दी है. उन्होंने बिहार की सड़कों के विकास का श्रेय लालू प्रसाद यादव, रघुवंश प्रसाद सिंह और यूपीए सरकार को दिया. साथ ही कहा कि बिहार की राजनीति में आगे क्या होगा, यह अभी कहना मुश्किल है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 12 Nov 2026 03:04 PM (IST)
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