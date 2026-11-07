Pakistan Car Sales Festival: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के लिए दिवाली का त्योहार सबसे बड़ा और सबसे खास माना जाता है, जहां हर साल कारों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री होती है. लेकिन जब बात हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की आती है, तो वहां की ऑटो इंडस्ट्री और त्योहारों का समीकरण भारत से काफी अलग है. पाकिस्तान में गाड़ियों की खरीद-बिक्री को लेकर भारतीय ऑटो बाजार जैसी बंपर फेस्टिव सेल नहीं दिखती है, लेकिन इसके बावजूद देश में दो प्रमुख इस्लामी त्योहारों- ईद-उल-फितर और ईद-उल-अजहा के मौके पर गाड़ियों के बाजार में सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिलती है.

पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन PAMA के आधिकारिक आंकड़ों और बाजार के विशेषज्ञों के विश्लेषण से पड़ोसी देश के ऑटो बाजार की एक बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आती है.

ईद के त्योहार पर ऑटो बाजार में हलचल

पाकिस्तान में ईद-उल-फितर के ठीक पहले वाले महीनों में गाड़ियों की मांग में एक सामान्य उछाल जरूर देखा जाता है. रमजान के महीने में लोग नई गाड़ियां बुक करना पसंद करते हैं ताकि वे ईद के दिन अपनी नई कार घर ला सकें. इसके अलावा ईद-उल-अजहा के दौरान पिकअप और कमर्शियल गाड़ियों की मांग में तेजी आती है, जिसका इस्तेमाल मवेशियों को लाने-ले जाने के लिए किया जाता है.

हालांकि, दिलचस्प बात यह है कि ईद की छुट्टियों के दौरान जब पूरे पाकिस्तान में कई दिनों का आधिकारिक अवकाश रहता है, तब शोरूम और प्लांट बंद होने के कारण उस विशेष महीने में ओवरऑल इनवॉइसिंग और डिलीवरी में गिरावट भी दर्ज की जाती है, जैसा कि मई 2026 के आंकड़ों में देखा गया.

कितना होता है पाकिस्तान में गाड़ियों का कारोबार?

यदि पाकिस्तान के पूरे ऑटो बाजार के कारोबार और साइज की बात करें, तो यह भारत के मुकाबले बेहद छोटा है. PAMA के आंकड़ों के मुताबिक, हाल के वित्तीय वर्ष 2026 में पाकिस्तान में कारों, LCV, वैन और जीप की कुल बिक्री लगभग 2 लाख 6 हजार यूनिट्स के पार रही है, जो पिछले सालों के मुकाबले करीब 39.4 प्रतिशत की रिकवरी को दर्शाती है. हालिया तिमाहियों की बात करें तो जुलाई से सितंबर 2026 के दौरान पूरे पाकिस्तान में कुल 41,872 पैसेंजर कारों की बिक्री दर्ज की गई है.

तुलना के लिए, भारत में सिर्फ एक महीने के दौरान ही 37,000 से ज्यादा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें बिक जाती हैं. पाकिस्तान में पूरे साल में जितनी कारें बिकती हैं, उतनी गाड़ियां भारत में कुछ ही दिनों के भीतर बिक जाती हैं.

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जापानी और चीनी ब्रांड्स का बाजार पर दबदबा

पाकिस्तानी कार बाजार की खास बात यह है कि यहां भारतीय बाजार की तरह दर्जनों कंपनियों के विकल्प मौजूद नहीं हैं. वहां के बाजार पर ऐतिहासिक रूप से केवल तीन जापानी दिग्गजों- सुजुकी, टोयोटा और होंडा का एकछत्र राज है. वर्तमान में भी पाकिस्तान सुजुकी लगभग 46 से 50 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ नंबर वन पर बनी हुई है, जहां सुजुकी ऑल्टो वहां की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है.

इसके बाद टोयोटा इंडस और होंडा एटलस का नंबर आता है. हालांकि, पिछले कुछ समय से हवाल जैसी चीनी एसयूवी कंपनियों ने भी वहां अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन कम बजट और मध्यम वर्ग के बीच अभी भी छोटी जापानी हैचबैक कारों की ही सबसे ज्यादा मांग रहती है.

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