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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ से लापता दो SPO के गोलियों से छलनी शव बरामद, हथियार नहीं मिले

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ से लापता दो SPO के गोलियों से छलनी शव बरामद, हथियार नहीं मिले

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बुधवार से लापता दो एसपीओ के शव गोलियों से छलनी हालत में बरामद किए गए हैं. मृतकों की पहचान 57 वर्षीय बाबी चंद और 45 वर्षीय रशपाल कुमार के रूप में हुई है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 12 Nov 2026 09:58 AM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बुधवार से लापता दो विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के शव मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है. दोनों के शव गोलियों से छलनी हालत में बरामद किए गए हैं. खास बात यह है कि उनके सर्विस हथियार मौके से नहीं मिले हैं. इससे घटना में आतंकियों की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, अधिकारियों ने अभी किसी आतंकी हमले की पुष्टि नहीं की है. 

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, मृतकों की पहचान 57 वर्षीय बाबी चंद और 45 वर्षीय रशपाल कुमार के रूप में हुई है. दोनों स्थानीय पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) में तैनात थे. उनके लापता होने के बाद से ही पुलिस और सेना ने बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया था.

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कैंप से आर्मी पोस्ट जाते समय हुए थे लापता
अधिकारियों के मुताबिक, बाबी चंद और रशपाल कुमार किश्तवाड़ के दच्छन क्षेत्र के कियार गांव में स्थानीय पुलिस के एसओजी के साथ तैनात थे. बुधवार को दोनों अपने कैंप से धरना-मरवाह स्थित सेना की एक पोस्ट की ओर जा रहे थे. इसी दौरान वे लापता हो गए.

शुरुआत में दोनों के मोबाइल फोन पर संपर्क हो रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उनके फोन बंद हो गए. इससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई और उनकी तलाश के लिए व्यापक अभियान शुरू किया गया. तलाशी के दौरान अतिरिक्त पुलिस और सेना के जवानों को भी तैनात किया गया. कई टीमों को जंगलों और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भेजा गया.

ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से चला अभियान
लापता जवानों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों ने कियार गांव के आसपास और धरना-मरवाह जाने वाले रास्ते के बड़े हिस्से को अभियान के दायरे में शामिल किया. दुर्गम जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों की निगरानी के लिए ड्रोन की मदद ली गई, जबकि जमीनी टीमों के साथ खोजी कुत्तों को भी लगाया गया.

सुरक्षा बलों की टीमें घने जंगलों, प्राकृतिक रास्तों और दूरदराज के इलाकों में तलाशी ले रही थीं. अधिकारियों के अनुसार, दोनों के लापता होने की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है.

हथियार नहीं मिलने से बढ़ा संदेह
दोनों एसपीओ के शव मिलने के बाद उनके सर्विस हथियार गायब होने का मामला जांच का अहम हिस्सा बन गया है. अधिकारियों ने बताया कि हथियार नहीं मिलने से आतंकियों की संलिप्तता की आशंका पैदा हुई है. हालांकि, उन्होंने फिलहाल इस घटना को आतंकी गतिविधि से जोड़ने में सावधानी बरतने को कहा है. उनका कहना है कि जांच पूरी होने और सभी तथ्य सामने आने से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.

किश्तवाड़ में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान
किश्तवाड़ जिले के दूरदराज और घने जंगलों वाले इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी सुरक्षा एजेंसियों के लिए लंबे समय से चुनौती बनी हुई है. यहां सुरक्षा बल लगातार आतंकवाद विरोधी अभियान चला रहे हैं. पिछले कुछ अभियानों में कई सक्रिय आतंकियों को मार गिराया गया है, जिससे जिले में उनकी मौजूदगी कमजोर हुई है.

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 में आतंकी घटनाओं में चार आतंकियों और सेना के एक जवान समेत कुल पांच लोगों की मौत हुई है. वर्ष 2025 में तीन आतंकियों और सेना के एक जवान समेत चार लोगों की जान गई थी. वहीं, वर्ष 2024 में तीन सुरक्षाकर्मियों और दो नागरिकों की मौत हुई थी.

यह भी पढ़िएः 'संजय नहीं, राजीव बनेंगे प्रधानमंत्री', जब घर में घुसे एक ज्योतिषी ने की थी भविष्यवाणी

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 12 Nov 2026 09:38 AM (IST)
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