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हिंदी न्यूज़ऑटोCarKavya Maran Car Collection: किस गाड़ी में चलती हैं काव्या मारन? देखें उनका कार कलेक्शन

Kavya Maran Car Collection: किस गाड़ी में चलती हैं काव्या मारन? देखें उनका कार कलेक्शन

Kavya Maran Car Collection: सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन का लाइफस्टाइल बेहद शाही है, आइए जानते हैं करोड़ों के बंगले जैसी सुविधाओं वाली उनकी लग्जरी कारों और शानदार कलेक्शन के बारे में.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 12 Nov 2026 11:55 AM (IST)
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Kavya Maran Car Collection: IPL की फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ और को-ओनर काव्या मारन इन दिनों अपनी शादी को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में हैं. उन्होंने 11 नवंबर को ग्रीस में मशहूर म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर के साथ सात फेरे लिए हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. शादी की खबरों के बीच फैंस उनकी रॉयल लाइफस्टाइल और संपत्ति के बारे में भी खूब सर्च कर रहे हैं.

सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन की बेटी काव्या असल जिंदगी में बेहद शाही अंदाज में रहती हैं और उन्हें महंगी गाड़ियों का भी खासा शौक है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके गैराज में दुनिया की कई दिग्गज कंपनियों की बेशकीमती लग्जरी और स्पोर्ट्स कारें शामिल हैं.

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रोल्स-रॉयस फैंटम VIII एक्सटेंडेड व्हीलबेस

काव्या मारन के कार कलेक्शन की सबसे महंगी गाड़ी रोल्स-रॉयस फैंटम VIII एक्सटेंडेड व्हीलबेस है. भारतीय बाजार में इस सुपर-लग्जरी सेडान की कीमत करीब 12.2 करोड़ रुपये है. यह कार अपने बेहद शांत केबिन और बेमिसाल कम्फर्ट के लिए दुनियाभर में जानी जाती है. इसमें 6.75-लीटर का ट्विन-टर्बोचार्ज्ड V12 पेट्रोल इंजन लगा है, जो 571 bhp की पावर और 900 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. 

बेंटले बेंटायगा ईडब्ल्यूबी

उनके गैराज में दूसरी सबसे खास गाड़ी बेंटले बेंटायगा ईडब्ल्यूबी है. लाल रंग की इस लग्जरी एसयूवी की शुरुआती कीमत करीब 6 करोड़ रुपये के आसपास है. एक्सटेंडेड व्हीलबेस वर्जन होने की वजह से इसके केबिन में बैठने के लिए काफी ज्यादा स्पेस मिलता है. इस दमदार एसयूवी में 4.0-लीटर का ट्विन-टर्बो V8 इंजन दिया गया है, जो 542 bhp की पावर पैदा करता है और 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जुड़ा है. इसमें लगे 22-इंच के स्टाइलिश व्हील्स इसके लुक को और आकर्षक बनाते हैं.

फेरारी रोमा

लग्जरी सेडान और एसयूवी के अलावा काव्या मारन के पास रफ्तार के शौकीनों की पसंदीदा स्पोर्ट्स कार फेरारी रोमा भी मौजूद है. फेरारी की यह शानदार कूपे कार आइकॉनिक लाल रंग में है, जिसे कई बार चेन्नई की सड़कों पर स्पॉट किया जा चुका है. भारतीय बाजार में इस कार की कीमत करीब 3.76 करोड़ से 4.5 करोड़ रुपये के बीच है. इसमें 3.9-लीटर का ट्विन-टर्बो V8 इंजन दिया गया है. यह स्पोर्ट्स कार महज 3.4 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने की क्षमता रखती है.

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BMW i7

पारंपरिक पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियों के साथ ही काव्या के कलेक्शन में एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार भी शामिल है. वह जर्मन लग्जरी कार निर्माता बीएमडब्ल्यू की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक सेडान BMW i7 की भी मालकिन हैं. भारत में इस लग्जरी ईवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 2.03 करोड़ से 2.13 करोड़ रुपये के आसपास है. इस कार में 101.7 kWh का बड़ा बैटरी पैक मिलता है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 603 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 12 Nov 2026 11:55 AM (IST)
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