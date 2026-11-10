Best Hill Driving Cars: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में पहाड़ों की घुमावदार और चुनौतीपूर्ण सड़कों पर ड्राइविंग के शौकीनों के लिए 10 लाख रुपये से कम के बजट में कई बेहतरीन सब-कॉम्पैक्ट और माइक्रो एसयूवी गाड़ियां मौजूद हैं. मैदानी इलाकों के मुकाबले ऊंचाई पर चढ़ने के लिए जहां इंजन में दमदार टॉर्क की जरूरत होती है, वहीं खराब रास्तों और पत्थरों से बचने के लिए कार का ऊंचा होना बेहद जरूरी माना जाता है. ऐसे में मजबूत सुरक्षा, ऊंचे ग्राउंड क्लीयरेंस और हिल-होल्ड असिस्ट जैसे आधुनिक सेफ्टी फीचर्स से लैस ये कारें पहाड़ी सफर को सुरक्षित और आसान बना देती हैं.

Tata Punch की परफॉर्मेंस

पहाड़ों की संकरी और पथरीली सड़कों पर चलने के लिए माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में Tata Punch एक भरोसेमंद नाम बनकर उभरा है. इस गाड़ी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.75 लाख रुपये से शुरू होकर 10.77 लाख रुपये तक जाती है, जिससे 10 लाख के बजट में इसके कई बेहतरीन वेरिएंट्स आ जाते हैं. Tata Punch में 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसमें अब नया टर्बो-पेट्रोल विकल्प भी शामिल किया गया है जो 118 Bhp की पावर और 170 एनएम का टॉर्क देता है. यह टॉर्क खड़ी चढ़ाइयों पर कार को बिना थके आगे बढ़ाने में मदद करता है.

Maruti Suzuki Brezza का दम

कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में Maruti Suzuki Brezza अपनी मजबूती और दमदार इंजन के लिए जानी जाती है. Brezza की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.50 लाख रुपये है, जिसका बेस वेरिएंट 10 लाख रुपये के बजट के अंदर आसानी से फिट हो जाता है. इस गाड़ी में 1.5-लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो 102 बीएचपी की पावर और 137 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. Brezza में 198 मिलीमीटर का ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है जो पहाड़ों के बड़े-बड़े गड्ढों को आसानी से झेल लेता है.

Tata Nexon की मजबूती

सुरक्षा और आराम के मामले में Tata Nexon को पहाड़ों के लिए एक बेहतरीन गाड़ी माना जाता है. Nexon का बेस मॉडल 7.40 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर आता है, जो 10 लाख के बजट में एक शानदार विकल्प है. इस कार में 1.2-लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो 118 बीएचपी की पावर और 170 एनएम का दमदार टॉर्क देता है. पहाड़ों के ऊबड़-खाबड़ और कच्चे रास्तों के लिए Nexon में इस सेगमेंट का सबसे बेहतरीन 208 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है. भारत एनसीएपी और ग्लोबल एनसीएपी दोनों में ही 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल करने वाली यह कार पहाड़ी मोड़ों पर अपने मजबूत सस्पेंशन के कारण बेहतरीन संतुलन बनाए रखती है.

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Hyundai Exter के फीचर्स

अगर आप कम बजट में बेहतरीन फीचर्स और सुरक्षा का तालमेल चाहते हैं, तो Hyundai Exter एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है. इस गाड़ी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.81 लाख रुपये से लेकर 9.65 लाख रुपये तक है. एक्सटर में 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो 82 बीएचपी की पावर देता है. पहाड़ों पर सुरक्षित ड्राइविंग के लिए हुंडई ने इस कार के बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग, एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स को जरूरी रूप से शामिल किया है.

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