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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासोनिया गांधी की किताब पर BJP ने किया वार तो प्रियंका बोलीं, 'खुशी है कि वो...'

सोनिया गांधी की किताब पर BJP ने किया वार तो प्रियंका बोलीं, 'खुशी है कि वो...'

सोनिया गांधी की किताब पर बीजेपी के निशाने को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी मां की पूरी जिंदगी के दौरान बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने झूठ बोले हैं. वो चुप रहीं. अब उन्होंने पूरी कहानी बयां की है.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 12 Nov 2026 01:12 PM (IST)
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कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग: एक जर्नी ऑफ लव’ में किए गए खुलासों पर बीजेपी हमलावर है. इस बीच केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने मां का बचाव करते हुए कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि वे किताब पढ़ रहे हैं.

प्रियंका गांधी ने वायनाड में कहा, ''भारत में मेरी मां की पूरी जिंदगी के दौरान, बीजेपी, आरएसएस और कई अन्य लोगों ने उनके बारे में जो चाहा, वह कहा है. उन्होंने झूठ बोले हैं, मनगढ़ंत कहानियां बनाई हैं और पूरी तरह से झूठी बातें गढ़ी हैं, जबकि मेरी मां हमेशा चुप रहीं.''

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बीजेपी पर प्रियंका गांधी का निशाना

कांग्रेस नेता ने कहा, ''अब, वह अपनी कहानी बता रही हैं, उन्हें अपनी कहानी बताने का पूरा अधिकार है. अच्छी बात है कि वे इसे पढ़ रहे हैं. आप उनसे और क्या उम्मीद करते हैं?''

प्रियंका गांधी ने मीडिया से कहा, ''इतने लंबे समय तक वे मेरी मां के बारे में झूठ बोलते रहे हैं. अब जब वह सच बता रही हैं, तो जाहिर है कि वे ऐसी ही बातें कहेंगे. वे और कह भी क्या सकते हैं?''

बीजेपी का निशाना

बुधवार को ही बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सोनिया गांधी के उस दावे को खारिज कर दिया कि उनके पति राजीव गांधी आपातकाल के खिलाफ थे. पीएम पद पर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि, “क्या गजब का महात्याग था कि प्रधानमंत्री का पद छोड़कर वह ‘सुपर पीएम’ बन गईं! संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के दौरान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष के रूप में कैबिनेट मंत्री का दर्जा स्वीकार कर लिया.''

बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में दावा किया है कि बाबरी मस्जिद ढहाए जाने को टेलीविजन पर देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे. उन्होंने सवाल किया, ''जब दिल्ली में हजारों सिखों का नरसंहार हुआ, तब सोनिया गांधी के आंसू क्यों नहीं निकले?''

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश, एबीपी न्यूज़ में नेशनल टीम लीड हैं. राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है और लगातार लिखते रहे हैं. नई और बड़ी खबरों की तलाश रहती है. ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास फोकस रखते हैं. 8 सालों से अधिक समय से एबीपी में कार्यरत है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा. पत्रकारिता जगत में करीब 11 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ नेशन में बतौर सब एडिटर कार्यरत रहे. 2015 में जिया न्यूज से इंटर्नशिप शुरू करने के बाद एनएनआईएस न्यूज एजेंसी, न्यूजरूम पोस्ट वेबसाइट में काम किया. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं.

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Published at : 12 Nov 2026 01:07 PM (IST)
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