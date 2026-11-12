सोनिया गांधी की किताब पर BJP ने किया वार तो प्रियंका बोलीं, 'खुशी है कि वो...'

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग: एक जर्नी ऑफ लव’ में किए गए खुलासों पर बीजेपी हमलावर है. इस बीच केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने मां का बचाव करते हुए कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि वे किताब पढ़ रहे हैं.

प्रियंका गांधी ने वायनाड में कहा, ''भारत में मेरी मां की पूरी जिंदगी के दौरान, बीजेपी, आरएसएस और कई अन्य लोगों ने उनके बारे में जो चाहा, वह कहा है. उन्होंने झूठ बोले हैं, मनगढ़ंत कहानियां बनाई हैं और पूरी तरह से झूठी बातें गढ़ी हैं, जबकि मेरी मां हमेशा चुप रहीं.''

बीजेपी पर प्रियंका गांधी का निशाना

कांग्रेस नेता ने कहा, ''अब, वह अपनी कहानी बता रही हैं, उन्हें अपनी कहानी बताने का पूरा अधिकार है. अच्छी बात है कि वे इसे पढ़ रहे हैं. आप उनसे और क्या उम्मीद करते हैं?''

प्रियंका गांधी ने मीडिया से कहा, ''इतने लंबे समय तक वे मेरी मां के बारे में झूठ बोलते रहे हैं. अब जब वह सच बता रही हैं, तो जाहिर है कि वे ऐसी ही बातें कहेंगे. वे और कह भी क्या सकते हैं?''

बीजेपी का निशाना

बुधवार को ही बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सोनिया गांधी के उस दावे को खारिज कर दिया कि उनके पति राजीव गांधी आपातकाल के खिलाफ थे. पीएम पद पर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि, “क्या गजब का महात्याग था कि प्रधानमंत्री का पद छोड़कर वह ‘सुपर पीएम’ बन गईं! संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के दौरान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष के रूप में कैबिनेट मंत्री का दर्जा स्वीकार कर लिया.''

बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में दावा किया है कि बाबरी मस्जिद ढहाए जाने को टेलीविजन पर देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे. उन्होंने सवाल किया, ''जब दिल्ली में हजारों सिखों का नरसंहार हुआ, तब सोनिया गांधी के आंसू क्यों नहीं निकले?''