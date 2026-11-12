पंजाब में सचिन पायलट का AAP पर निशाना, कहा- भगवंत मान ने बड़ा मौका गंवा दिया

पंजाब चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी यहां अपनी चुनावी तैयारियों को धार देने में जुटी हुई है. 4 नवंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संगरूर से इसकी शुरूआत कर दी. दोनों ने यहां 'इंसाफ रैली' निकाली थी. अब कांग्रेस पार्टी इस रैली को आगे बढ़ाते हुए चमकौर क्षेत्र से 'जवानी संभाल साइकिल यात्रा' की शुरूआत की है है. इस यात्रा की शुरूआत पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा की गई है. इसमें पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह भी शामिल हुए.

सचिन पायलट का कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य पंजाब के भविष्य को बेहतर करना है और उन्होंने साथ ही प्रदेश मुख्यमंत्री भगवंत मान पर गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है. इसका उद्देश्य पंजाब की युवा पीढ़ी को ड्रग्स, गैंगस्टर संस्कृति और अपराध के अंधेरे से बाहर निकालना है.

Mohali, Punjab: Congress leader and State Congress in-charge Sachin Pilot says, "The Congress party has taken a pledge to provide the people of Punjab with a better future. Rahul Gandhi had announced in Sangrur that people in the state are now demanding accountability and justice over issues such as drugs, gangsters, killings and law and order. As a continuation of that commitment, we are taking out this yatra..." — IANS (@ians_india) November 12, 2026

पायलट ने कहा- पंजाब को वापस पटरी पर लाना है

सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पंजाब के लोगों को एक बेहतर भविष्य देने का संकल्प लिया है. राहुल गांधी ने संगरूर में ड्रग्स, गैंगस्टर्स, हत्याओं और कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता जताई थी. लोग अब न्याय और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं. उसी के क्रम में आज हम साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं.

सचिन पायलट ने कहा, "पार्टी के चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष चरणजीत सिंह के निर्वाचन क्षेत्र से शुरू होने वाली यह साइकिल रैली, उसी प्रयास का हिस्सा है. हम साइकिल रैलियां, मार्च और लोगों तक पहुंचने के अपने कार्यक्रम जारी रखेंगे. हमारा अभियान केवल चुनावी जीत के लिए नहीं, बल्कि पंजाब को वापस पटरी पर लाने के लिए भी है."

'भगवंत मान ने बड़ा मौका गंवा दिया'

पायलट ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है. लोग आज उम्मीद खो चुके हैं. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बड़ा मौका गंवा दिया है. वो गंभीर सवालों का जवाब देने के बजाय अक्सर चुटकुले सुनाते हैं, लेकिन कठोर सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं. उन्होंने कहा, "हम इन मुद्दों को उठाते रहेंगे, जवाबदेही की मांग करेंगे और न्याय के लिए लड़ेंगे, खासकर उन युवाओं के लिए जिन्हें अंधेरे की ओर धकेला जा रहा उसपर रोक लगाने का काम करेंगे. पंजाब को रास्ते पर लाना महत्वपूर्ण है."

'पंजाब की तरक्की में हर किसी को अपना योगदान जरूरी'

रैली में शामिल हुए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह ने कहा कि टीम वर्क के बिना कुछ भी नहीं होता. हमने4 नवंबर को 'इंसाफ रैली' निकाली थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए यह रैली का ही एक हिस्सा है, चाहे वो बस यात्रा हो या साइकिल रैलियां हों, चाहे पैदल चले या चाहे अलग-अलग बुद्धिजीवियों के साथ बात करें. पंजाब की तरक्की में हर किसी को अपना योगदान देना चाहिए. जब ​​हर पंजाबी यह महसूस करेगा कि पंजाब मेरा है, तो मेरा ख्याल है कि राज्य फिर से पटरी पर लौट आएगा. हम एक टीम के रूप में आगे बढ़ रहे हैं."

वहीं, आगामी चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पर उन्होंने बताया कि प्रक्रिया चल रही है अभी कोई कोई जल्दबाजी नहीं है. कांग्रेस की सूची में अनुभवी नेताओं, युवा नेताओं और नए चेहरों का मिश्रण होगा.