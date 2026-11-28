Best Compact Sedan For Taxi: अगर आप टैक्सी या कैब बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं या अपने फ्लीट में नई गाड़ी जोड़ना चाहते हैं, तो कॉम्पैक्ट सेडान कारें सबसे मुनाफे का सौदा साबित होती हैं. इन गाड़ियों में यात्रियों को पीछे की सीट पर अच्छा आराम मिलता है और अलग से बड़ा बूट स्पेस होने के कारण एयरपोर्ट व आउटस्टेशन ट्रिप्स के लिए सामान रखना भी आसान रहता है. कम कीमत, बेहतरीन सीएनजी माइलेज और किफायती रखरखाव वाली देश की 5 सबसे बेहतरीन टैक्सी कॉम्पैक्ट सेडान कारों के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं.

मारुति सुजुकी डिजायर टूर एस

भारतीय टैक्सी बाजार में Maruti Suzuki Dzire Tour S सबसे ज्यादा भरोसेमंद और लोकप्रिय नाम है. कंपनी ने इसे खासतौर पर कमर्शियल और फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए तैयार किया है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 6.29 लाख रुपये से शुरू होकर 7.25 लाख रुपये तक जाती है. इसमें 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो पेट्रोल में करीब 26.06 किमी/लीटर और कंपनी-फिटेड सीएनजी वेरिएंट में 34.3 किमी/किलोग्राम तक का शानदार माइलेज देता है. देशभर में फैला सर्विस नेटवर्क और कम मेंटेनेंस खर्च इसे हर कैब ड्राइवर की पहली पसंद बनाता है.

हुंडई प्राइम एसडी और ऑरा

कमर्शियल सेगमेंट में हुंडई ने प्राइम एसडी और Hyundai Aura के साथ मजबूत पकड़ बनाई है. हुंडई प्राइम एसडी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 6.90 लाख रुपये के आसपास है और इसका कंपनी-फिटेड सीएनजी मॉडल 28.40 किमी/किलोग्राम तक का माइलेज देता है. इसमें 4-सिलेंडर 1.2-लीटर इंजन के साथ रियर एसी वेंट्स, 6 एयरबैग्स और करीब 402 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है, जिससे लंबी यात्राओं में भी यात्रियों को थकान महसूस नहीं होती.

टाटा एक्सप्रेस-टी ईवी

जो ऑपरेटर्स डीजल या सीएनजी के बजाय इलेक्ट्रिक टैक्सी चलाकर ईंधन का खर्च बिल्कुल कम करना चाहते हैं, उनके लिए Tata Xpres-T EV एक बेहतरीन विकल्प है. खास कमर्शियल फ्लीट के लिए बनी इस इलेक्ट्रिक सेडान की एक्स-शोरूम कीमत 13.04 लाख रुपये है. इसमें 32 kWh का बैटरी पैक दिया गया है, जो सिंगल चार्ज में 391 किलोमीटर तक की सर्टिफाइड रेंज देता है. कॉर्पोरेट कैब और एयरपोर्ट ड्यूटी के लिए यह गाड़ी काफी पसंद की जाती है.

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होंडा अमेज

प्रीमियम कैब सर्विस और इंटरसिटी यात्राओं के लिए होंडा अमेज भी एक भरोसेमंद कॉम्पैक्ट सेडान है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 7.65 लाख से 8.10 लाख रुपये के बीच है. इसमें 1.2-लीटर का 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन और 416 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है. आरामदायक सस्पेंशन, शांत केबिन और मजबूत बिल्ड क्वालिटी के कारण यह टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स के बीच काफी लोकप्रिय है.

टाटा टिगोर और एरिस

मजबूत सेफ्टी और बड़े बूट स्पेस के लिए टाटा की कॉम्पैक्ट सेडान कारें भी टैक्सी ऑपरेटर्स के बीच चर्चित रही हैं. Tata Tigor अपने 419 लीटर के सबसे बड़े बूट स्पेस, 4-स्टार ग्लोबल एनसीएपी सेफ्टी रेटिंग और आई-सीएनजी तकनीक के लिए जानी जाती रही है, जबकि कम बजट सेगमेंट में टाटा की नई कॉम्पैक्ट सेडान Tata Aeris भी पेट्रोल और सीएनजी विकल्प के साथ एक किफायती विकल्प बनकर उभरी है.

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