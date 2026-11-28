New Generation Cars That Failed: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कई ऐसी कारें रही हैं, जिन्होंने अपने शुरुआती दौर में शानदार बिक्री और लोकप्रियता के दम पर सड़कों पर राज किया. हालांकि, जब कंपनियों ने समय के साथ इनके नए जनरेशन मॉडल या अपडेटेड अवतार बाजार में उतारे, तो वे पुराने मॉडल जैसा जादू नहीं चला पाए. बदलते ग्राहक ट्रेंड, एसयूवी गाड़ियों की बढ़ती मांग और कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण इन मशहूर नामों की नई पीढ़ी की बिक्री उम्मीद से काफी कम रही. आइए जानते हैं ऐसी ही चर्चित कारों की लिस्ट, जिन्हें पुराने मॉडल जैसा प्यार नहीं मिल सका.

नई जनरेशन हुंडई सैंट्रो

साल 1998 में लॉन्च हुई पहली जनरेशन हुंडई सैंट्रो ने भारतीय बाजार में कंपनी को बड़ी पहचान दिलाई थी और लंबे समय तक परिवारों की पसंदीदा कार रही. साल 2015 में इसे बंद करने के बाद हुंडई ने अक्टूबर 2018 में नई जनरेशन सैंट्रो को नए अवतार में वापस उतारा.

हालांकि, नए मॉडल का डिजाइन पुराने टॉल-बॉय लुक जैसा आकर्षक नहीं लगा और इसकी कीमत भी ग्राहकों को थोड़ी ज्यादा महसूस हुई. मारुति वैगनआर और टाटा टियागो जैसी कारों से कड़ी टक्कर मिलने के कारण इसकी मासिक बिक्री महज 1,500 से 2,000 यूनिट्स के आसपास सिमट कर रह गई, जिसके चलते कंपनी को 2022 में इसे फिर से बंद करना पड़ा.

नई जनरेशन मारुति सुजुकी सेलेरियो

साल 2014 में पहली बार लॉन्च हुई मारुति सेलेरियो ने देश में ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन तकनीक को आम ग्राहकों तक पहुंचाया था और इसकी बिक्री काफी मजबूत रही थी. इसके बाद साल 2021 में कंपनी ने नए प्लेटफॉर्म और बदले हुए गोल-मटोल डिजाइन के साथ नई जनरेशन सेलेरियो लॉन्च की.

हालांकि बेहतर माइलेज होने के बावजूद इसका नया लुक और बढ़ी हुई कीमत ग्राहकों को पुराने मॉडल की तरह आकर्षित नहीं कर पाई. नतीजतन, इसकी मासिक बिक्री वैगनआर और स्विफ्ट के मुकाबले काफी पीछे रह गई.

पांचवीं जनरेशन होंडा सिटी

एक समय था जब मिड-साइज सेडान सेगमेंट में होंडा सिटी का एकतरफा दबदबा हुआ करता था और यह कार स्टेटस सिंबल मानी जाती थी. साल 2020 में लॉन्च हुई पांचवीं जनरेशन होंडा सिटी और इसके बाद आए फेसलिफ्ट मॉडल में कई आधुनिक फीचर्स व हाइब्रिड तकनीक दी गई.

इसके बावजूद ग्राहक तेजी से सेडान छोड़कर मिड-साइज एसयूवी गाड़ियों की तरफ मुड़ गए. वहीं सेडान सेगमेंट में भी हुंडई वरना, स्कोडा स्लाविया और फॉक्सवैगन वर्टस के आने से होंडा सिटी की बिक्री में पुरानी पीढ़ी के मुकाबले बड़ी गिरावट दर्ज की गई.

नई जनरेशन मारुति सुजुकी ऑल्टो के10

साल 2010 में आई पहली ऑल्टो के10 अपने दमदार पिकअप और कम कीमत के कारण युवाओं से लेकर परिवारों तक बेहद लोकप्रिय हुई थी और लॉन्च के शुरुआती महीनों में ही इसने बिक्री के रिकॉर्ड बना दिए थे. साल 2022 में मारुति ने इसे नए हार्टेक्ट प्लेटफॉर्म और बड़े आकार के साथ दोबारा पेश किया.

हालांकि, नए सुरक्षा नियमों और फीचर्स के कारण इसकी कीमत बढ़ गई और ग्राहक एंट्री-लेवल हैचबैक के बजाय माइक्रो-एसयूवी की ओर जाने लगे, जिससे इसे पुराने मॉडल जैसी दीवानगी नहीं मिल सकी.

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महिंद्रा नुवोस्पोर्ट

महिंद्रा ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी क्वांटो को अपडेट करते हुए साल 2016 में नए नाम और बदले हुए डिजाइन के साथ महिंद्रा नुवोस्पोर्ट को लॉन्च किया था. कंपनी को उम्मीद थी कि नया फ्रंट लुक और बेहतर फीचर्स ग्राहकों को पसंद आएंगे, लेकिन इसका अजीब सा बॉडी डिजाइन और पुरानी तकनीक भारतीय खरीदारों को लुभाने में नाकाम रही. कम मांग के कारण यह मॉडल भी बाजार में अपनी जगह नहीं बना सका और जल्द ही बंद हो गया.

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