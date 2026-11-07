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हिंदी न्यूज़ऑटोCarCar Wheel Balancing Cost: कार की व्हील बैलेंसिंग कितने वक्त में करवा लेनी चाहिए, कितना आता है खर्च?

Car Wheel Balancing Cost: कार की व्हील बैलेंसिंग कितने वक्त में करवा लेनी चाहिए, कितना आता है खर्च?

Car Wheel Balancing Cost: सुरक्षित सफर के लिए कार की व्हील बैलेंसिंग बेहद जरूरी, हर 5,000 से 10,000 किलोमीटर पर करवाएं यह काम, मात्र 300 से 600 रुपये के खर्च में बच जाएगी आपके टायर्स की लाइफ

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 07 Nov 2026 06:28 PM (IST)
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Car Wheel Balancing Cost: कार की समय-समय पर सर्विसिंग कराना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उसके टायरों की देखभाल करना भी है. अक्सर लोग इंजन ऑयल और फिल्टर तो बदलवा लेते हैं, लेकिन टायरों की एलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग को नजरअंदाज कर देते हैं. व्हील बैलेंसिंग का सीधा संबंध आपकी गाड़ी की राइड क्वालिटी, पैसेंजर्स की सुरक्षा और टायरों की लाइफ से होता है। अगर आपकी कार के पहिए ठीक से बैलेंस नहीं हैं, तो न सिर्फ ड्राइविंग का मजा किरकिरा होगा, बल्कि जेब पर भी भारी असर पड़ेगा.

कितने किलोमीटर या वक्त के बाद कराएं व्हील बैलेंसिंग?

टायर एक्सपर्ट्स और कार कंपनियों की सर्विस बुक के मुताबिक, हर 10,000 किलोमीटर से लेकर 12,000 किलोमीटर की ड्राइविंग के बाद कार की व्हील बैलेंसिंग और व्हील एलाइनमेंट जरूर करवा लेनी चाहिए. अगर आप किलोमीटर के हिसाब से नहीं देखना चाहते, तो समय के आधार पर हर 6 महीने में एक बार बैलेंसिंग कराना सबसे सुरक्षित माना जाता है. इसके अलावा, जब भी आप अपनी गाड़ी में नए टायर डलवाते हैं, तो पहियों को फिट करते समय व्हील बैलेंसिंग कराना अनिवार्य होता है ताकि नए टायरों का वजन चारों तरफ एक समान रहे.

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इन संकेतों से समझें कि व्हील बैलेंसिंग की जरूरत है

अगर आपकी गाड़ी 10,000 किलोमीटर नहीं चली है, लेकिन आपको ड्राइविंग के दौरान कुछ खास लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो तुरंत मैकेनिक के पास जाना चाहिए. सबसे बड़ा संकेत यह है कि जब गाड़ी 60 से 80 किमी/घंटे की रफ्तार पकड़ती है, तो स्टीयरिंग व्हील में तेज कंपन महसूस होने लगता है. असंतुलित पहियों के कारण कार के फर्श या सीटों पर भी वाइब्रेशन महसूस हो सकता है. इसके अलावा, अगर टायर एक तरफ से ज्यादा घिस रहे हैं या गाड़ी चलाने में भारीपन लग रहा है, तो समझ जाएं कि पहियों का बैलेंस बिगड़ चुका है.

असंतुलित पहियों से गाड़ी को होने वाले नुकसान

जब कार के पहिए सही तरीके से बैलेंस नहीं होते, तो गाड़ी का पूरा वजन टायरों पर एक समान नहीं पड़ता. इससे टायर समय से बहुत पहले ही घिसकर खराब हो जाते हैं, जिससे आपको नए टायर खरीदने पर मोटा खर्च करना पड़ सकता है. इतना ही नहीं, व्हील अनबैलेंस होने की वजह से कार के सस्पेंशन पार्ट्स और बेयरिंग पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे वे जल्दी टूट जाते हैं. इसके साथ ही, इंजन को गाड़ी खींचने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, जिसका सीधा असर कार के माइलेज पर पड़ता है और तेल की खपत बढ़ जाती है.

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व्हील बैलेंसिंग कराने में कितना आता है खर्च?

भारत में कार की व्हील बैलेंसिंग कराने का खर्च बहुत ज्यादा नहीं है, यह एक बेहद किफायती मेंटेनेंस काम है. किसी भी अधिकृत डीलरशिप, टायर स्टोर या लोकल कार वर्कशॉप पर चारों पहियों की व्हील बैलेंसिंग का खर्च औसतन 350 रुपये से लेकर 600 रुपये के बीच आता है. लग्जरी कारों या बड़ी एसयूवी के लिए यह खर्च 700 से 1,000 रुपये तक जा सकता है. इसमें पहियों पर लगाए जाने वाले छोटे मेटल वजन की कीमत भी शामिल होती है. अधिकतर वर्कशॉप्स में व्हील एलाइनमेंट और बैलेंसिंग का कॉम्बो पैक मिलता है, जो कराने पर पैसे की अच्छी बचत हो जाती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 07 Nov 2026 06:28 PM (IST)
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