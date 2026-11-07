Car Wheel Balancing Cost: कार की समय-समय पर सर्विसिंग कराना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उसके टायरों की देखभाल करना भी है. अक्सर लोग इंजन ऑयल और फिल्टर तो बदलवा लेते हैं, लेकिन टायरों की एलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग को नजरअंदाज कर देते हैं. व्हील बैलेंसिंग का सीधा संबंध आपकी गाड़ी की राइड क्वालिटी, पैसेंजर्स की सुरक्षा और टायरों की लाइफ से होता है। अगर आपकी कार के पहिए ठीक से बैलेंस नहीं हैं, तो न सिर्फ ड्राइविंग का मजा किरकिरा होगा, बल्कि जेब पर भी भारी असर पड़ेगा.

कितने किलोमीटर या वक्त के बाद कराएं व्हील बैलेंसिंग?

टायर एक्सपर्ट्स और कार कंपनियों की सर्विस बुक के मुताबिक, हर 10,000 किलोमीटर से लेकर 12,000 किलोमीटर की ड्राइविंग के बाद कार की व्हील बैलेंसिंग और व्हील एलाइनमेंट जरूर करवा लेनी चाहिए. अगर आप किलोमीटर के हिसाब से नहीं देखना चाहते, तो समय के आधार पर हर 6 महीने में एक बार बैलेंसिंग कराना सबसे सुरक्षित माना जाता है. इसके अलावा, जब भी आप अपनी गाड़ी में नए टायर डलवाते हैं, तो पहियों को फिट करते समय व्हील बैलेंसिंग कराना अनिवार्य होता है ताकि नए टायरों का वजन चारों तरफ एक समान रहे.

इन संकेतों से समझें कि व्हील बैलेंसिंग की जरूरत है

अगर आपकी गाड़ी 10,000 किलोमीटर नहीं चली है, लेकिन आपको ड्राइविंग के दौरान कुछ खास लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो तुरंत मैकेनिक के पास जाना चाहिए. सबसे बड़ा संकेत यह है कि जब गाड़ी 60 से 80 किमी/घंटे की रफ्तार पकड़ती है, तो स्टीयरिंग व्हील में तेज कंपन महसूस होने लगता है. असंतुलित पहियों के कारण कार के फर्श या सीटों पर भी वाइब्रेशन महसूस हो सकता है. इसके अलावा, अगर टायर एक तरफ से ज्यादा घिस रहे हैं या गाड़ी चलाने में भारीपन लग रहा है, तो समझ जाएं कि पहियों का बैलेंस बिगड़ चुका है.

असंतुलित पहियों से गाड़ी को होने वाले नुकसान

जब कार के पहिए सही तरीके से बैलेंस नहीं होते, तो गाड़ी का पूरा वजन टायरों पर एक समान नहीं पड़ता. इससे टायर समय से बहुत पहले ही घिसकर खराब हो जाते हैं, जिससे आपको नए टायर खरीदने पर मोटा खर्च करना पड़ सकता है. इतना ही नहीं, व्हील अनबैलेंस होने की वजह से कार के सस्पेंशन पार्ट्स और बेयरिंग पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे वे जल्दी टूट जाते हैं. इसके साथ ही, इंजन को गाड़ी खींचने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, जिसका सीधा असर कार के माइलेज पर पड़ता है और तेल की खपत बढ़ जाती है.

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व्हील बैलेंसिंग कराने में कितना आता है खर्च?

भारत में कार की व्हील बैलेंसिंग कराने का खर्च बहुत ज्यादा नहीं है, यह एक बेहद किफायती मेंटेनेंस काम है. किसी भी अधिकृत डीलरशिप, टायर स्टोर या लोकल कार वर्कशॉप पर चारों पहियों की व्हील बैलेंसिंग का खर्च औसतन 350 रुपये से लेकर 600 रुपये के बीच आता है. लग्जरी कारों या बड़ी एसयूवी के लिए यह खर्च 700 से 1,000 रुपये तक जा सकता है. इसमें पहियों पर लगाए जाने वाले छोटे मेटल वजन की कीमत भी शामिल होती है. अधिकतर वर्कशॉप्स में व्हील एलाइनमेंट और बैलेंसिंग का कॉम्बो पैक मिलता है, जो कराने पर पैसे की अच्छी बचत हो जाती है.

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