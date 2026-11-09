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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली की हवा बिगड़ी, रेखा सरकार बोली- ये साजिश, पंजाब के खेतों में लगाई जा रही आग

दिल्ली की हवा बिगड़ी, रेखा सरकार बोली- ये साजिश, पंजाब के खेतों में लगाई जा रही आग

दिल्ली में हवा की हालत खराब है. AQI का स्तर बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच गया है. इस बीच रेखा सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने इसे पंजाब से जोड़ दिया है.

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 09 Nov 2026 12:36 PM (IST)
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दीपावली पर तय समयसीमा के काफी बाद तक राजधानी में जगह-जगह पटाखे जलाए जाने के कारण सोमवार को दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ गया और सुबह जब लोगों की आंखें खुलीं तो शहर का आसमान घनी धूसर धुंध से ढका मिला. इस बीच दिल्ली में रेखा सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने इसे साजिश करार दिया है. 

एक प्रेस वार्ता में दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि कल शाम हमें पंजाब के किसानों के फोन आने लगे. कि रात के समय खेतों में आग लगाई जा रही है. जब किसान अपने घरों में दिवाली मना रहे होते हैं, तब कुछ लोग उनके खेतों में आग लगा देते हैं और फिर वहां से भाग जाते हैं. हमें इस बात पर यकीन नहीं हुआ. हमने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया. हमने भारत सरकार को मिलने वाले सैटेलाइट डेटा को देखा, जो पराली जलाने से जुड़ा है. इस डेटा से साबित होता है कि यह एक सोची-समझी साजिश थी और पंजाब के खेतों में जानबूझकर आग लगाई गई.

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मिश्रा ने कहा कि 5, 6 और 7 नवंबर के सैटेलाइट डेटा के अनुसार, 7 नवंबर को 125 जगहों पर पराली जलाई गई थी. लेकिन कल शाम के डेटा के मुताबिक, दिवाली के दिन 1200 जगहों पर पराली जलाई गई. यह संख्या 10 गुना कैसे बढ़ गई?. यह वाकई एक बहुत गंभीर मामला है. यह किसानों के खिलाफ, दिवाली के खिलाफ, दिल्ली के खिलाफ और पंजाब के खिलाफ एक साजिश है."

मिश्रा ने कहा कि मैं आज पंजाब से सीएम भगवंत मान से अपील करता हूं कि इस मामले की जांच और फिर एफआईआर करवाइए.

राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 370 दर्ज किया गया, जो ‘बेहद खराब’ श्रेणी में आता है. आशंका है कि दिन में प्रदूषण का स्तर और बढ़ेगा तथा हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच जाएगी.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, एक्यूआई को शून्य से 50 के बीच 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बेहद खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' श्रेणी में रखा जाता है.

बवाना, बुराड़ी, जहांगीरपुरी, सोनिया विहार, पंजाबी बाग, ओखला और रोहिणी समेत कई इलाकों में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी रही.

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 09 Nov 2026 12:13 PM (IST)
Tags :
Diwali Punjab News DELHI NEWS KAPIL MISHRA REKHA GUPTA AQI
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