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हिंदी न्यूज़ऑटोCarCar Wash Tips: कार धोने के तुरंत बाद न करें ये काम, खराब हो जाएगा पेंट

Car Wash Tips: कार धोने के तुरंत बाद न करें ये काम, खराब हो जाएगा पेंट

Car Wash Tips: कार चमकाने के चक्कर में कहीं भारी न पड़ जाए ये गलतियां, वॉश के तुरंत बाद धूप में गाड़ी खड़ी करने या गंदे कपड़े से पोंछने पर उड़ सकता है पेंट का रंग, हो सकते हैं भद्दे स्क्रैच

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 07 Nov 2026 08:38 PM (IST)
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Car Wash Tips: हर कार मालिक अपनी गाड़ी को साफ और चमकदार देखना चाहता है. इसके लिए लोग वीकेंड पर या समय मिलते ही कार की धुलाई शुरू कर देते हैं. कई लोग पैसे बचाने के चक्कर में घर पर ही बाल्टी और कपड़ा लेकर कार साफ करने में जुट जाते हैं. गाड़ी से धूल और कीचड़ हट जाने के बाद जब वह चमकने लगती है, तो हमें लगता है कि काम पूरा हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कार धोने के ठीक बाद की गई कुछ छोटी गलतियां आपकी गाड़ी के चमचमाते पेंट को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती हैं.

ऑटो एक्सपर्ट्स के अनुसार, कार के पेंट को सुरक्षित रखने के लिए उसे धोने के सही तरीके के साथ-साथ यह जानना भी बेहद जरूरी है कि धुलाई के तुरंत बाद किन कामों से बचना चाहिए. अगर आप भी गाड़ी धोने के तुरंत बाद ये गलतियां कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए.

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गाड़ी को सीधी धूप में सूखने के लिए छोड़ना

कार धोने के बाद सबसे आम गलती यह होती है कि लोग उसे सीधे तेज धूप में पार्क कर देते हैं. उन्हें लगता है कि धूप में पानी जल्दी सूख जाएगा, लेकिन यह पेंट के लिए सबसे खतरनाक है. तेज धूप के कारण गाड़ी की बॉडी का तापमान बढ़ जाता है, जिससे सतह पर मौजूद पानी तेजी से वाष्पित हो जाता है. पानी तो उड़ जाता है, लेकिन उसमें मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज पेंट की सतह पर ही जम जाते हैं. इन्हें वॉटर स्पॉट्स या पानी के जिद्दी धब्बे कहा जाता है। ये धब्बे कार के क्लियर कोट को धीरे-धीरे काटने लगते हैं और पेंट की चमक को पूरी तरह खत्म कर देते हैं.

पुराने या खुरदरे कपड़े से रगड़कर पोंछना

कार को धोने के बाद उसे सुखाने के लिए लोग अक्सर घर में पड़े पुराने सूती कपड़े, बनियान, तौलिये या साधारण किचन स्पंज का इस्तेमाल कर लेते हैं. ये सामग्रियां कार के पेंट के लिए बेहद नुकसानदेह हैं. इन कपड़ों के रेशे खुरदरे होते हैं जो पेंट की ऊपरी सतह पर छोटे-छोटे स्क्रैच या स्वर्ल मार्क्स बना देते हैं. इसके अलावा, अगर आपने उसी कपड़े से पहले टायर या व्हील आर्च साफ किया है, तो उसमें फंसी महीन रेत पूरी बॉडी पर रगड़ खा जाती है और सैंडपेपर की तरह काम करती है. कार सुखाने के लिए हमेशा केवल साफ और अच्छी क्वालिटी के माइक्रोफाइबर टॉवल का ही इस्तेमाल करें.

पेंट को अपने आप सूखने देना

कुछ लोग कार को पानी से धोने के बाद उसे बिना पोंछे ऐसे ही छोड़ देते हैं कि हवा से अपने आप सूख जाएगी. भारत के अधिकांश शहरों में हार्ड वॉटर की समस्या है. जब पानी अपने आप हवा में सूखता है, तो गाड़ी की पूरी बॉडी पर सफेद रंग की लकीरें और मिनरल डिपॉजिट्स जम जाते हैं. इसलिए धुलाई पूरी होते ही तुरंत माइक्रोफाइबर कपड़े से हल्के हाथों से कार को पोंछना बहुत जरूरी है ताकि पानी की एक बूंद भी सतह पर न बचे.

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तुरंत केमिकल वैक्स या पॉलिश अप्लाई करना

कार धोने के बाद कई लोग चमक बढ़ाने के लिए तुरंत वैक्स या पॉलिश लगाना शुरू कर देते हैं. यह तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कार की सतह पूरी तरह से सूख न जाए और बॉडी का तापमान सामान्य न हो जाए. अगर गाड़ी थोड़ी भी गीली है या धूप की वजह से गर्म है, तो वैक्स पेंट पर ठीक से नहीं बैठता और बॉडी पर बदसूरत पैच बन जाते हैं. इसके अलावा, यदि गाड़ी पर नया पेंट कराया गया है, तो कम से कम 30 से 60 दिनों तक उस पर कोई भी हैवी केमिकल या पॉलिश लगाने से बचना चाहिए.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 07 Nov 2026 08:38 PM (IST)
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