ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCarHow To Get FASTag Refund: FASTag से कट गए गलत पैसे? घर बैठे ऐसे करें शिकायत और पाएं पूरा रिफंड

How To Get FASTag Refund: FASTag से कट गए गलत पैसे? घर बैठे ऐसे करें शिकायत और पाएं पूरा रिफंड

How To Get FASTag Refund: FASTag से गलत या डबल पैसे कटने पर परेशान होने की जरूरत नहीं है. बैंक या 1033 हेल्पलाइन पर तुरंत दर्ज कराएं शिकायत. कुछ ही दिनों में खाते में वापस आ जाएगा पूरा रिफंड.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 07 Nov 2026 12:23 PM (IST)
Preferred Sources

How To Get FASTag Refund: टोल टैक्स वसूलने के लिए FASTag सिस्टम आज करोड़ों वाहन चालकों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. इससे टोल प्लाजा पर लंबी लाइनों से छुटकारा मिला है और यात्रा काफी तेज हो गई है. लेकिन कई बार तकनीकी खामियों या सिस्टम की गलती की वजह से वाहन चालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है.

अक्सर देखा गया है कि गाड़ी घर पर खड़ी होती है और मोबाइल पर टोल टैक्स कटने का मैसेज आ जाता है या फिर एक ही टोल प्लाजा पर दो बार पैसे कट जाते हैं. ऐसी स्थिति में वाहन चालक परेशान हो जाते हैं कि वे अपने पैसे वापस कैसे पाएं. आइए जानते हैं कि FASTag से गलत पैसे कटने पर आप घर बैठे कैसे पूरा रिफंड पा सकते हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

कार
Indian Auto Market Sales: पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में बड़ा उलटफेर, पेट्रोल से आगे निकले वैकल्पिक ईंधन
पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में बड़ा उलटफेर, पेट्रोल से आगे निकले वैकल्पिक ईंधन
कार
Japan E-Fuel Technology: हवा से पेट्रोल जैसा फ्यूल बना रहा जापान, किस तकनीक से किया ऐसा?
हवा से पेट्रोल जैसा फ्यूल बना रहा जापान, किस तकनीक से किया ऐसा?
कार
Volkswagen Virtus Facelift: Volkswagen ने दिखाई नई Virtus की झलक, नए लुक और स्पोर्टी डिजाइन में एंट्री
Volkswagen ने दिखाई नई Virtus की झलक, नए लुक और स्पोर्टी डिजाइन में एंट्री
कार
Car Drive Modes: ECO, City Drive और Sports, कार में कब काम आते हैं ये मोड?
ECO, City Drive और Sports, कार में कब काम आते हैं ये मोड?

क्यों कट जाते हैं गलत पैसे?

डिजिटल सिस्टम होने के कारण कई बार टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर्स में खराबी आ जाती है, जिससे गलत पैसे कटने की समस्या पैदा हो जाती है. इसके मुख्य कारणों में तकनीकी गड़बड़ी, एक ही ट्रांजैक्शन की दो बार रिक्वेस्ट चले जाना, गाड़ी के नंबर को गलत तरीके से पहचानना या टोल कलेक्शन रिकॉर्ड में गड़बड़ी होना शामिल है. कई बार तो FASTag स्कैनर काम नहीं करता और आप काउंटर पर नकद भुगतान कर देते हैं, लेकिन बाद में आपके FASTag वॉलेट से भी पैसे कट जाते हैं. इसके अलावा रिटर्न जर्नी का डिस्काउंट न मिलना भी गलत डिडक्शन की एक बड़ी वजह है. इसलिए सफर के दौरान SMS अलर्ट, ट्रांजैक्शन आईडी और अगर आपके पास टोल की रसीद हो तो उसे संभाल कर रखना बेहद जरूरी है.

ऐसे करें रिफंड के लिए शिकायत 

अगर आपके FASTag वॉलेट से गलत तरीके से पैसे कट गए हैं तो सबसे पहले आपको उस बैंक से संपर्क करना होगा जिसने आपका FASTag जारी किया है. लगभग सभी प्रमुख बैंक अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप और कस्टमर केयर नंबर के जरिए ऐसी शिकायतों को दर्ज करने की सुविधा देते हैं. शिकायत दर्ज कराते समय आपको अपने वाहन का नंबर, ट्रांजैक्शन की तारीख, समय और कटे हुए पैसों की सही जानकारी देनी होगी. शिकायत मिलने के संबंधित बैंक इस मामले की जांच करता है और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम के जरिए उस टोल प्लाजा के बैंक से संपर्क करके आपके पैसों को रिकवर करने की प्रक्रिया शुरू करता है.

1033 हेल्पलाइन से मिलेगी मदद

बैंक के अलावा आप टोल से जुड़ी शिकायतों के लिए भारत सरकार की आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 1033 पर भी कॉल कर सकते हैं. यह विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों पर FASTag से जुड़ी समस्याओं जैसे गलत पैसे कटना, स्कैनर का काम न करना या टोल प्लाजा कर्मियों द्वारा FASTag स्वीकार न करने जैसी शिकायतों के निपटारे के लिए बनाई गई है. इसके अलावा आप इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के आधिकारिक नोडल अधिकारी को etc.nodal@ihmcl.com पर ईमेल भेजकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. हालांकि, ध्यान रहे कि पैसों के रिफंड के लिए फॉर्मल शिकायत दर्ज कराना सबसे जरूरी कदम है.

यह भी पढ़ें: Car Drive Modes: ECO, City Drive और Sports, कार में कब काम आते हैं ये मोड?

समय सीमा और रिफंड के नियम

गलत तरीके से कटे पैसों का रिफंड तुरंत बैंक खाते में वापस नहीं आता है. IHMCL के नियमों के मुताबिक, इस पूरी जांच और चार्जबैक की प्रक्रिया में आमतौर पर 20 से 30 वर्किंग डेज का समय लगता है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको गलत ट्रांजैक्शन के खिलाफ तय समय सीमा के भीतर ही आवाज उठानी होगी. हालांकि सामान्य नियम शिकायतों के लिए 40 दिनों का समय देते हैं, लेकिन कई बैंकों ने इसके लिए बेहद सख्त और छोटी समय सीमा तय की हुई है.

उदाहरण के लिए, HDFC बैंक के ग्राहकों को गलत ट्रांजैक्शन की शिकायत केवल 15 दिनों के भीतर दर्ज करानी होती है, वहीं कोटक महिंद्रा बैंक इसके लिए 35 दिनों का समय देता है. इसलिए जैसे ही आपको गलत पैसे कटने का पता चले, बिना देरी किए तुरंत शिकायत दर्ज कराएं. यदि बैंक 30 दिनों के भीतर आपकी समस्या का समाधान नहीं करता है, तो आप RBI के ओम्बड्समैन पोर्टल cms.rbi.org.in पर जाकर भी शिकायत कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Volkswagen Virtus Facelift: Volkswagen ने दिखाई नई Virtus की झलक, नए लुक और स्पोर्टी डिजाइन में एंट्री

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
Read More
Published at : 07 Nov 2026 12:23 PM (IST)
Tags :
Auto News ABPLIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

कार
Indian Auto Market Sales: पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में बड़ा उलटफेर, पेट्रोल से आगे निकले वैकल्पिक ईंधन
पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में बड़ा उलटफेर, पेट्रोल से आगे निकले वैकल्पिक ईंधन
कार
Japan E-Fuel Technology: हवा से पेट्रोल जैसा फ्यूल बना रहा जापान, किस तकनीक से किया ऐसा?
हवा से पेट्रोल जैसा फ्यूल बना रहा जापान, किस तकनीक से किया ऐसा?
कार
Volkswagen Virtus Facelift: Volkswagen ने दिखाई नई Virtus की झलक, नए लुक और स्पोर्टी डिजाइन में एंट्री
Volkswagen ने दिखाई नई Virtus की झलक, नए लुक और स्पोर्टी डिजाइन में एंट्री
कार
Car Drive Modes: ECO, City Drive और Sports, कार में कब काम आते हैं ये मोड?
ECO, City Drive और Sports, कार में कब काम आते हैं ये मोड?
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी', राहुल गांधी ने E20 पर सरकार को घेरा
'जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी', राहुल गांधी ने E20 पर सरकार को घेरा
दिल्ली NCR
दिल्ली: जहरीली हवा का स्कूलों पर असर, 5वीं क्लास तक हाइब्रिड मोड में होगी पढ़ाई
दिल्ली: जहरीली हवा का स्कूलों पर असर, 5वीं क्लास तक हाइब्रिड मोड में होगी पढ़ाई
इंडिया
'2 दिनों तक रेकी, फिर मेरे घर पर अटैक', अभिषेक बनर्जी ने BJP पर लगाया हमले का आरोप
'2 दिनों तक रेकी, फिर मेरे घर पर अटैक', अभिषेक बनर्जी ने BJP पर लगाया हमले का आरोप
क्रिकेट
न्यूजीलैंड ने बनाया ODI के इतिहास का सबसे कम स्कोर, गुरनूर बराड़ ने किया तहस-नहस
न्यूजीलैंड ने बनाया ODI के इतिहास का सबसे कम स्कोर, गुरनूर बराड़ ने किया तहस-नहस
ओटीटी
दिवाली वीकेंड पर क्या-क्या देखें? थिएटर्स से से ओटीटी तक पर नई फिल्मों की बाढ़
दिवाली वीकेंड पर क्या-क्या देखें? थिएटर्स से से ओटीटी तक पर नई फिल्मों की बाढ़
बिहार
अनंत सिंह को वाराणसी में इसलिए नहीं मिली एंट्री! घंटों इंतजार के बाद मायूस लौटे समर्थक
अनंत सिंह को वाराणसी में इसलिए नहीं मिली एंट्री! घंटों इंतजार के बाद मायूस लौटे समर्थक
टेक्नोलॉजी
iQOO Z12 Lite 5G : 8000mAh बैटरी और Dimensity चिप, iQOO ला रहा नया फोन?
8000mAh बैटरी और Dimensity चिप, iQOO ला रहा नया फोन?
ट्रेंडिंग
Viral Video: ट्रेन में ही लड़का लड़की ने किया लिपलॉक, शरमा गए यात्री
ट्रेन में ही लड़का लड़की ने किया लिपलॉक, शरमा गए यात्री
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget