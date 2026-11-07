How To Get FASTag Refund: टोल टैक्स वसूलने के लिए FASTag सिस्टम आज करोड़ों वाहन चालकों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. इससे टोल प्लाजा पर लंबी लाइनों से छुटकारा मिला है और यात्रा काफी तेज हो गई है. लेकिन कई बार तकनीकी खामियों या सिस्टम की गलती की वजह से वाहन चालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है.

अक्सर देखा गया है कि गाड़ी घर पर खड़ी होती है और मोबाइल पर टोल टैक्स कटने का मैसेज आ जाता है या फिर एक ही टोल प्लाजा पर दो बार पैसे कट जाते हैं. ऐसी स्थिति में वाहन चालक परेशान हो जाते हैं कि वे अपने पैसे वापस कैसे पाएं. आइए जानते हैं कि FASTag से गलत पैसे कटने पर आप घर बैठे कैसे पूरा रिफंड पा सकते हैं.

क्यों कट जाते हैं गलत पैसे?

डिजिटल सिस्टम होने के कारण कई बार टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर्स में खराबी आ जाती है, जिससे गलत पैसे कटने की समस्या पैदा हो जाती है. इसके मुख्य कारणों में तकनीकी गड़बड़ी, एक ही ट्रांजैक्शन की दो बार रिक्वेस्ट चले जाना, गाड़ी के नंबर को गलत तरीके से पहचानना या टोल कलेक्शन रिकॉर्ड में गड़बड़ी होना शामिल है. कई बार तो FASTag स्कैनर काम नहीं करता और आप काउंटर पर नकद भुगतान कर देते हैं, लेकिन बाद में आपके FASTag वॉलेट से भी पैसे कट जाते हैं. इसके अलावा रिटर्न जर्नी का डिस्काउंट न मिलना भी गलत डिडक्शन की एक बड़ी वजह है. इसलिए सफर के दौरान SMS अलर्ट, ट्रांजैक्शन आईडी और अगर आपके पास टोल की रसीद हो तो उसे संभाल कर रखना बेहद जरूरी है.

ऐसे करें रिफंड के लिए शिकायत

अगर आपके FASTag वॉलेट से गलत तरीके से पैसे कट गए हैं तो सबसे पहले आपको उस बैंक से संपर्क करना होगा जिसने आपका FASTag जारी किया है. लगभग सभी प्रमुख बैंक अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप और कस्टमर केयर नंबर के जरिए ऐसी शिकायतों को दर्ज करने की सुविधा देते हैं. शिकायत दर्ज कराते समय आपको अपने वाहन का नंबर, ट्रांजैक्शन की तारीख, समय और कटे हुए पैसों की सही जानकारी देनी होगी. शिकायत मिलने के संबंधित बैंक इस मामले की जांच करता है और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम के जरिए उस टोल प्लाजा के बैंक से संपर्क करके आपके पैसों को रिकवर करने की प्रक्रिया शुरू करता है.

1033 हेल्पलाइन से मिलेगी मदद

बैंक के अलावा आप टोल से जुड़ी शिकायतों के लिए भारत सरकार की आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 1033 पर भी कॉल कर सकते हैं. यह विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों पर FASTag से जुड़ी समस्याओं जैसे गलत पैसे कटना, स्कैनर का काम न करना या टोल प्लाजा कर्मियों द्वारा FASTag स्वीकार न करने जैसी शिकायतों के निपटारे के लिए बनाई गई है. इसके अलावा आप इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के आधिकारिक नोडल अधिकारी को etc.nodal@ihmcl.com पर ईमेल भेजकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. हालांकि, ध्यान रहे कि पैसों के रिफंड के लिए फॉर्मल शिकायत दर्ज कराना सबसे जरूरी कदम है.

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समय सीमा और रिफंड के नियम

गलत तरीके से कटे पैसों का रिफंड तुरंत बैंक खाते में वापस नहीं आता है. IHMCL के नियमों के मुताबिक, इस पूरी जांच और चार्जबैक की प्रक्रिया में आमतौर पर 20 से 30 वर्किंग डेज का समय लगता है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको गलत ट्रांजैक्शन के खिलाफ तय समय सीमा के भीतर ही आवाज उठानी होगी. हालांकि सामान्य नियम शिकायतों के लिए 40 दिनों का समय देते हैं, लेकिन कई बैंकों ने इसके लिए बेहद सख्त और छोटी समय सीमा तय की हुई है.

उदाहरण के लिए, HDFC बैंक के ग्राहकों को गलत ट्रांजैक्शन की शिकायत केवल 15 दिनों के भीतर दर्ज करानी होती है, वहीं कोटक महिंद्रा बैंक इसके लिए 35 दिनों का समय देता है. इसलिए जैसे ही आपको गलत पैसे कटने का पता चले, बिना देरी किए तुरंत शिकायत दर्ज कराएं. यदि बैंक 30 दिनों के भीतर आपकी समस्या का समाधान नहीं करता है, तो आप RBI के ओम्बड्समैन पोर्टल cms.rbi.org.in पर जाकर भी शिकायत कर सकते हैं.

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