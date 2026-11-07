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हिंदी न्यूज़ऑटोCarElectric Car Sales: रफ्तार पकड़ रही इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री, अक्टूबर में टूटा रिकॉर्ड

Electric Car Sales: रफ्तार पकड़ रही इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री, अक्टूबर में टूटा रिकॉर्ड

Electric Car Sales: भारतीय बाजार में बढ़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड! अक्टूबर में 76 फीसदी बढ़कर 37,049 यूनिट्स पर पहुंची पैसेंजर ईवी की सेल, बाजार में टाटा और महिंद्रा का रहा जलवा

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 07 Nov 2026 08:42 PM (IST)
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Electric Car Sales: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में लगातार जबरदस्त तेजी देखी जा रही है. FADA द्वारा जारी अक्टूबर 2026 के ताजा बिक्री आंकड़ों के अनुसार, देश में इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहनों की रिटेल बिक्री में सालाना आधार पर 76.47 प्रतिशत का भारी उछाल दर्ज किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, बीते अक्टूबर महीने में कुल 37,049 इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री हुई है, जबकि पिछले साल अक्टूबर 2025 में यह आंकड़ा सिर्फ 20,995 यूनिट्स का था.

त्योहारी सीजन के बीच मासिक आधार पर भी इसमें 2.61 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है, क्योंकि सितंबर 2026 में 36,108 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकी थीं. भारतीय ईवी बाजार के ये आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि ग्राहक अब पारंपरिक ईंधन के बजाय तेजी से बैटरी से चलने वाली गाड़ियों का रुख कर रहे हैं.

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ईवी बाजार में टाटा मोटर्स का दबदबा बरकरार

हमेशा की तरह इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का एकतरफा दबदबा बना हुआ है. कंपनी ने अक्टूबर 2026 में कुल 14,669 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेची हैं, जो अकेले पूरे ईवी मार्केट का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा है. टाटा मोटर्स की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 77.61 प्रतिशत की सालाना ग्रोथ देखी गई है.

हालांकि, मासिक आधार पर सितंबर के मुकाबले इसमें 0.82 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई है, जब कंपनी ने 14,791 गाड़ियां बेची थीं. इसके बावजूद बाजार में टाटा मोटर्स अपने प्रतिद्वंद्वियों से काफी आगे चल रही है.

महिंद्रा और JSW MG मोटर ने पकड़ी रफ्तार

ईवी सेगमेंट में दूसरा बड़ा नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा का है, जिसने बहुत तेजी से टाटा मोटर्स के साथ अपना अंतर कम किया है. महिंद्रा ने अक्टूबर में 8,538 यूनिट्स की बिक्री के साथ सालाना आधार पर 85.65 प्रतिशत की बड़ी ग्रोथ हासिल की है. मासिक आधार पर भी कंपनी ने सितंबर के मुकाबले करीब 9.74 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की है.

वहीं, तीसरे स्थान पर JSW MG मोटर इंडिया रही है, जिसने अक्टूबर में 5,939 कारें बेची हैं. MG मोटर ने सितंबर के मुकाबले 13.30 प्रतिशत की मासिक वृद्धि दर्ज की है, जो टॉप तीन कंपनियों में सबसे ज्यादा है.

बाजार में ईवी की हिस्सेदारी हुई दोगुनी

FADA के आंकड़ों के अनुसार, कुल पैसेंजर व्हीकल मार्केट में इलेक्ट्रिक कारों की पैठ में शानदार सुधार हुआ है. पिछले साल अक्टूबर 2025 में कुल कार बिक्री में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी महज 3.5 प्रतिशत थी, जो इस साल अक्टूबर में दोगुनी से भी ज्यादा बढ़कर 7.3 प्रतिशत पर पहुंच गई है.

हालांकि, सितंबर 2026 के 8.5 प्रतिशत के मुकाबले इसमें थोड़ी गिरावट जरूर आई है. जानकारों का कहना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि त्योहारी सीजन के चलते अक्टूबर में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गाड़ियों की कुल बिक्री ज्यादा रफ्तार से बढ़ी.

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अन्य कंपनियों का कैसा रहा प्रदर्शन?

बाजार में आई नई कंपनी विनफास्ट ऑटो इंडिया 2,571 यूनिट्स की बिक्री के साथ चौथे नंबर पर कब्जा जमाने में कामयाब रही है. इसके बाद पांचवें नंबर पर किआ इंडिया रही, जिसने 1,395 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे हैं. देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने भी ईवी सेगमेंट में कदम बढ़ा दिए हैं और अक्टूबर में कंपनी ने 1,200 इलेक्ट्रिक गाड़ियां रिटेल की हैं.

वहीं हुंडई मोटर इंडिया 760 यूनिट्स और बीवाईडी इंडिया 737 यूनिट्स बेचने में सफल रही. लग्जरी सेगमेंट की बात करें तो बीएमडब्ल्यू इंडिया ने 462 कारें और टेस्ला इंडिया मोटर्स ने 291 गाड़ियां बेची हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 07 Nov 2026 08:42 PM (IST)
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