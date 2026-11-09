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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत-न्यूजीलैंड तीसरे ODI में पानी से भर जाएगा मैदान! मौसम पर आया ताजा अपडेट

भारत-न्यूजीलैंड तीसरे ODI में पानी से भर जाएगा मैदान! मौसम पर आया ताजा अपडेट

भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे मैच 10 नवंबर को हैमिल्टन स्थित सेडोन पार्क में खेला जाएगा. पहले 2 मैचों की तरह तीसरे मुकाबले में भी झमाझम बारिश होने की आशंका है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 09 Nov 2026 12:26 PM (IST)
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कल, मंगलवार 10 नवंबर को भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हराकर वनडे सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना सकती है. मगर खराब मौसम टीम इंडिया की उम्मीदों पर पानी फेर सकता है. दरअसल हैमिल्टन में लगातार तीन दिन झमाझम बारिश की संभावना है. मैच से एक दिन पहले यानी सोमवार, मैच के दिन यानी मंगलवार और फिर बुधवार को भी भयंकर बारिश आने का अनुमान है.

भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे मैच हैमिल्टन के सेडोन पार्क में खेला जाएगा. पहले दोनों मैचों में बारिश ने दखल दिया था, लेकिन दोनों बार टीम इंडिया ने बाजी मारी थी. मगर हैमिल्टन की परिस्थितियां अलग होंगी, क्योंकि लगातार बारिश के चलते मैदान पानी से सराबोर भी हो सकता है.

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तीन दिन तक झमाझम बारिश

सामने आई ताजा तस्वीरें तीसरे वनडे मैच के लिए अच्छी खबर नहीं दे रही हैं. सोमवार को दोपहर में 50-60 प्रतिशत, वहीं शाम और रात के समय 75 प्रतिशत बारिश की संभावना है. अब मैच के दिन यानी 10 नवंबर की बात करें तो हालात और भी बुरे नजर आ रहे हैं.

न्यूजीलैंड के समयानुसार मैच दोपहर 3 बजे से शुरू होता है. हैमिल्टन का वेदर फोरकास्ट देखें तो दोपहर 3 बजे से लेकर रात 12 बजे तक 75 प्रतिशत बारिश का अनुमान है. ऐसे में मैच पूरा होना तो दूर, खेल शुरू होना भी मुश्किल लग रहा है. मैच के एक दिन बाद यानी बुधवार को भी हालात अच्छे नहीं दिख रहे हैं. बुधवार को भी हैमिल्टन में 15-20 प्रतिशत बारिश की संभावना है.

पहले 2 मैचों में भी आई बारिश

पहला वनडे मैच ऑकलैंड में खेला गया था, जहां टीम इंडिया 186 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी. मगर दूसरी पारी में बारिश के दखल के बाद टीम इंडिया को 32 ओवर में 143 रन का रिवाइज्ड टारगेट मिला था. भारतीय टीम ने वह मैच 5 विकेट से जीत लिया था.

दूसरा मैच वेलिंगटन में खेला गया, जहां बारिश के कारण खेल देर से शुरू हुआ और मुकाबले को 47-47 ओवर कर कर दिया गया था. कीवी टीम केवल 134 रनों पर सिमट गई थी, लेकिन दूसरी पारी में तब तेज बारिश या गई जब टीम इंडिया 113 रन बनाकर खेल रही थी. DLS पद्धति से भारत ने वह मैच 4 रन से जीत लिया था.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 09 Nov 2026 12:26 PM (IST)
Tags :
Hamilton Seddon Park INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ
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