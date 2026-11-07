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हिंदी न्यूज़ऑटोCarIndian Auto Market Sales: पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में बड़ा उलटफेर, पेट्रोल से आगे निकले वैकल्पिक ईंधन

Indian Auto Market Sales: पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में बड़ा उलटफेर, पेट्रोल से आगे निकले वैकल्पिक ईंधन

Indian Auto Market Sales: पेट्रोल कारों को पछाड़ आगे निकले सीएनजी, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन. अक्टूबर की कुल खुदरा बिक्री में वैकल्पिक ईंधन वाली गाड़ियों की हिस्सेदारी हुई 41.83 फीसदी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 07 Nov 2026 11:10 AM (IST)
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Indian Auto Market Sales: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इस साल एक बड़ा और दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है. त्योहारी सीजन के मुख्य महीने अक्टूबर 2026 में वैक्लपिक ईंधन से चलने वाली पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री ने एक बार फिर पारंपरिक पेट्रोल कारों को पीछे छोड़ दिया है.

FADA द्वारा जारी किए गए ताजा रिटेल आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर महीने में बिकने वाली कुल पैसेंजर गाड़ियों में CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी कुल मिलाकर 41.83 फीसदी दर्ज की गई है. यह आंकड़ा पेट्रोल और एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों की 41.60 फीसदी की बाजार हिस्सेदारी से मामूली रूप से ज्यादा है. इस मामूली बढ़त के साथ ही वैकल्पिक ईंधन वाले वाहनों ने सितंबर में पेट्रोल गाड़ियों के पास गई बढ़त को दोबारा अपने नाम कर लिया है.

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अगस्त से चल रहा है मुकाबला

यह पहली बार नहीं है जब वैकल्पिक ईंधन वाली गाड़ियों ने बाजार में अपना दबदबा बनाया हो. इससे पहले अगस्त के महीने में भी ऐसा ही रुख देखा गया था, जब सीएनजी, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल हिस्सेदारी बढ़कर 41.95 फीसदी पर पहुंच गई थी, जबकि पेट्रोल मॉडल्स 40.85 फीसदी पर सिमट गए थे. हालांकि, सितंबर के महीने में पेट्रोल गाड़ियों ने मामूली वापसी की थी और 41.27 फीसदी के साथ दोबारा आगे निकल गई थीं, जबकि अन्य मोबिलिटी विकल्प 41 फीसदी पर आ गए थे. अक्टूबर के त्योहारी सीजन ने ग्राहकों की सोच और पसंद में आए इस बड़े बदलाव को फिर से साबित कर दिया है, जहां सीएनजी और हाइब्रिड वाहनों की मांग ने रफ्तार पकड़ी है. 

सीएनजी और हाइब्रिड की जोरदार मांग 

अक्टूबर के आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण करें तो पता चलता है कि वैकल्पिक ईंधनों में आज भी भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद सीएनजी ही बनी हुई है. कुल पैसेंजर व्हीकल बाजार में अकेले सीएनजी मॉडल्स का योगदान 24.59 फीसदी रहा है, जो पिछले साल अक्टूबर 2025 के 23.20 फीसदी के मुकाबले बढ़ा है. इसके अलावा, हाइब्रिड गाड़ियों की लोकप्रियता में भी सालाना आधार पर बड़ा उछाल देखा गया है. हाइब्रिड वाहनों की बाजार हिस्सेदारी अक्टूबर 2025 के 6.96 फीसदी से बढ़कर अब 9.94 फीसदी तक पहुंच गई है. यह दिखाता है कि लोग कम रनिंग कॉस्ट और ज्यादा माइलेज देने वाली तकनीकों पर तेजी से भरोसा जता रहे हैं.

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इलेक्ट्रिक वाहनों की बाजार में हिस्सेदारी

इस पूरे बदलाव में इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है. अक्टूबर 2026 में कुल रिटेल बिक्री में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी 7.30 फीसदी रही. हालांकि यह आंकड़ा सितंबर के 8.45 फीसदी के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन अगर हम इसकी तुलना पिछले साल अक्टूबर 2025 के 3.55 फीसदी के स्तर से करें, तो ईवी सेगमेंट ने दोगुनी से अधिक की सालाना बढ़त हासिल की है.

अगर पूरे वाहन बाजार की बात करें तो अक्टूबर में कुल ईवी रिटेल बिक्री करीब 3.55 लाख यूनिट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिससे देश में कुल ईवी पेनिट्रेशन बढ़कर 11.5 फीसदी हो चुका है. FADA के मुताबिक, ग्राहकों का यह झुकाव कम खर्च और बाजार में उपलब्ध सीएनजी, हाइब्रिड और ईवी के नए विकल्पों की वजह से लगातार मजबूत हो रहा है.

यह भी पढ़ें: Car Brand Valuation: Tesla की चमक फीकी, Toyota बनी दुनिया की सबसे बड़ी कार ब्रांड

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 07 Nov 2026 11:10 AM (IST)
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