ये 5 चीजें गर्मी में बन जाती हैं बम, कार के अंदर छोड़ने की गलती से भी न करना भूल

Car Safety Tips: चिचिलाती और बेचैन करने वाली गर्मी का मौसम बस शुरू ही होने वाला है. गर्मी के दिनों में भारत जैसे देश में तो 40 से 50 डिग्री तापमान जाना आम माना जाता है. ऐसे में धूप से बचने के लिए ज्यादातर लोग बाइक की जगह कार से ट्रैवल करना पसंद करते हैं. ऐसे में कार में छोड़ी गई कुछ चीजें विस्फोट का कारण बन सकती हैं और हमारे लिए जानलेवा हो सकती हैं. आइए देखें कौन‑सी हैं वो 5 चीजें.

परफ्यूम और डियोड्रेंट

बॉडी स्प्रे या फिर कोई अन्य ऐरोसोल कंटेनर्स रखने से कार में विस्फोट की संभावना काफी बढ़ जाती है. इन चीजों में काफी मात्रा में अल्कोहल होता है, जो कि हाईली इन्फ्लेमेबल होता है. कार पर पड़ रही सीधी धूप इसे अंदर से गरम कर देती है और इनके लिए एक कैटालिस्ट का काम कर सकती है

लाइटर

लाइटर के फ्यूल के रूप में गैसोलीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हाईली इन्फ्लेमेबल होता है. तेज धूप पड़ने के कारण यह पेट्रोल की तरह भाप बनकर आग पकड़ सकता है. इसमें से निकली छोटी चिंगारी भी पूरी कार को तबाह करने के लिए काफी है. इसलिए अगर आप लाइटर रखते भी हैं तो इसे ग्लव बॉक्स या फिर ऐसी जगह रखें जहां सीधी धूप न पड़ती हो.

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सीडी, मिरर या कोई चमक‑धमक वाली चीज

सब लोग अपनी कार को सजाने के लिए कुछ न कुछ ट्रिक अपनाते रहते हैं. ऐसे में कार के रियर व्यू मिरर पर डेकोरेशन करना भी शामिल है, जहां लोग सीडी, मिरर या कोई अन्य चमक‑धमक वाली चीज लगाकर सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता कि ये चीजें हाईली रिफ्लेक्टिव होती हैं, जो कि धूप की किरणों को रिफ्लेक्ट करके कार के किसी दूर के हिस्से में आग लगने का बड़ा कारण बन सकती हैं, जो कि विस्फोट का रूप भी ले सकती है.

बैटरी वाले डिवाइसेज

बैटरी वाले डिवाइसेज़ जैसे पावरबैंक रखना भी काफी जानलेवा हो सकता है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर ये धमाके का कारण बन सकते हैं. इसका सबसे बड़ा कारण इसमें लगी लिथियम‑आयन बैटरी होती है, जो कि एक लिमिटेड तापमान तक ही सेफ रहती है. बंद कार के अंदर इसमें तेज केमिकल रिएक्शन हो सकता है, जिससे यह फुल सकती है या फट भी सकती है.

पानी की प्लास्टिक बोतल

गर्मी में पानी की प्लास्टिक बोतल को कार के डैशबोर्ड या सीट पर सीधी धूप में छोड़ने से वह लेंस की तरह काम कर आग लगने का कारण सकती है. इसे हमेशा बैग में या कपड़े से ढककर रखें और सेफ रहें.

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