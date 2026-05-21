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हिंदी न्यूज़ऑटोसनरूफ और बड़ी स्क्रीन ही नहीं, गाड़ियों में इन जरूरी सेफ्टी फीचर्स को देखकर ही खरीदें

सनरूफ और बड़ी स्क्रीन ही नहीं, गाड़ियों में इन जरूरी सेफ्टी फीचर्स को देखकर ही खरीदें

Car Safety Features: नई कार खरीदते समय सिर्फ सनरूफ और बड़ी स्क्रीन पर ध्यान देना सही नहीं है. बेहतर सुरक्षा के लिए एयरबैग, ABS, ESC और ADAS जैसे फीचर्स जरूर चेक करने चाहिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 21 May 2026 02:15 PM (IST)
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Important Car Safety Features: आज के समय में नई कार खरीदते वक्त लोग सबसे पहले सनरूफ, बड़ी टचस्क्रीन और प्रीमियम लुक जैसी चीजों पर ध्यान देते हैं. कार कंपनियां भी इन्हीं फीचर्स को ज्यादा प्रमोट करती हैं क्योंकि ये तुरंत लोगों को आकर्षित करते हैं. लेकिन असली जरूरत उन फीचर्स की होती है जो सफर के दौरान आपकी और परिवार की सुरक्षा करते हैं. कई बार लोग कम कीमत या ज्यादा फीचर्स के चक्कर में जरूरी सेफ्टी फीचर्स को नजरअंदाज कर देते हैं. 

यही गलती बाद में भारी पड़ सकती है. अब भारतीय बाजार में भी कार सेफ्टी को लेकर लोगों की सोच तेजी से बदल रही है. ग्राहक अब सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि मजबूत बॉडी और एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी वाली कारों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. इसलिए अगर आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ जरूरी सेफ्टी फीचर्स को जरूर चेक करना चाहिए.

एयरबैग और ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स सबसे ज्यादा जरूरी

नई कार खरीदते समय सबसे पहले एयरबैग की संख्या जरूर देखनी चाहिए. आज कई कंपनियां 6 एयरबैग स्टैंडर्ड देने लगी हैं, जो एक्सीडेंट के समय गंभीर चोट से बचाने में मदद करते हैं. इसके साथ ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और EBD जैसे फीचर्स भी बेहद जरूरी हैं. ये फीचर्स अचानक ब्रेक लगाने पर कार को कंट्रोल में रखते हैं और स्किड होने से बचाते हैं. 

वहीं ESC यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल खराब रोड या तेज मोड़ पर कार को संतुलित रखने में मदद करता है. अगर कार में हिल होल्ड असिस्ट और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाएं तो ड्राइविंग और ज्यादा सुरक्षित हो जाती है. आजकल कई लोग सिर्फ बड़ी स्क्रीन देखकर कार खरीद लेते हैं, लेकिन असली स्मार्ट फैसला वही है जिसमें सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाए.

यह भी पढ़ें: बाइक के बराबर माइलेज क्यों नहीं दे पाती है स्कूटी, क्या है इसके पीछे की वजह?

ADAS और मजबूत बॉडी जैसी टेक्नोलॉजी बदल रही हैं कार सेफ्टी

अब भारतीय बाजार में ADAS यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. यह टेक्नोलॉजी ड्राइविंग को ज्यादा सुरक्षित बनाती है. इसमें लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं. ये सिस्टम ड्राइवर की छोटी गलती को भी बड़ी दुर्घटना बनने से रोक सकते हैं. इसके अलावा कार की बॉडी क्वालिटी और ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग भी जरूर देखनी चाहिए. 

मजबूत बॉडी वाली कार एक्सीडेंट के समय ज्यादा सुरक्षा देती है. कई बार लोग कम कीमत के कारण कमजोर सेफ्टी वाली कार चुन लेते हैं, लेकिन बाद में यही फैसला परेशानी का कारण बन सकता है. इसलिए अगली बार कार खरीदते समय सिर्फ डिजाइन और फीचर्स नहीं, बल्कि अपनी और परिवार की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखें.

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Published at : 21 May 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
Airbags New Car Buying Tips Car Safety Feature ADAS
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