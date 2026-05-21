बांदा दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म शहर क्यों? 48 डिग्री गर्मी में सुबह सन्नाटा और रात में खेती

एक ऐसी जगह जहां सुबह 10 बजे के बाद सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है. जहां किसान दिन में खेतों में काम करने की बजाय रात में LED लाइट्स की रोशनी में हल चलाने को मजबूर हैं. जहां मजदूर गर्मी से बचने के लिए अपनी मजदूरी का 40 फीसदी तक छोड़ने को तैयार हो जाते हैं. जहां बिजली के ट्रांसफॉर्मर इतने गर्म हो जाते है कि उन पर लगातार पानी डालकर ठंडा रखना पड़ता है. यह कोई डरावनी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के अर्ध-शुष्क पठार पर बसे बांदा की सच्चाई है. 21 मई 2026 को यहां का अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह कोई मामूली आंकड़ा नहीं है. बांदा लगातार तीसरे दिन दुनिया के सबसे गर्म शहर बन गया है. आइए समझते हैं कि बांदा में इतनी भीषण गर्मी क्यों पड़ रही है और इसका जनजीवन पर क्या असर हो रहा है?

बांदा: इस सीजन का 'हॉटस्पॉट'

यह पहली बार नहीं है जब बांदा ने सुर्खियां बटोरी हैं. यह शहर इस पूरे सीजन में बार-बार दुनिया और देश का सबसे गर्म स्थान बनकर उभरा है:

27 अप्रैल 2026: तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जो 1951 के बाद अप्रैल का सबसे गर्म दिन था. इस दिन बांदा दुनिया भर के 8,212 मौसम केंद्रों की सूची में नंबर एक पर रहा.

तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जो 1951 के बाद अप्रैल का सबसे गर्म दिन था. इस दिन बांदा दुनिया भर के 8,212 मौसम केंद्रों की सूची में नंबर एक पर रहा. 17 अप्रैल 2026: 45.4 डिग्री सेल्सियस के साथ यह एशिया का सबसे गर्म स्थान बना.

45.4 डिग्री सेल्सियस के साथ यह एशिया का सबसे गर्म स्थान बना. 17 मई 2026: एक बार फिर 46.4 डिग्री सेल्सियस के साथ एशिया का सबसे गर्म शहर.

एक बार फिर 46.4 डिग्री सेल्सियस के साथ एशिया का सबसे गर्म शहर. 19 मई 2026: पारा 48.2 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा और बांदा लगातार तीसरे दिन दुनिया का सबसे गर्म शहर बना रहा.

पारा 48.2 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा और बांदा लगातार तीसरे दिन दुनिया का सबसे गर्म शहर बना रहा. 20 मई 2026: तापमान 48 डिग्री सेल्सियस रहा और यह लगातार चौथे दिन भारत का सबसे गर्म शहर रहा.

19 मई 2026 को दुनिया के 100 सबसे गर्म स्थानों की लिस्ट में अकेले उत्तर प्रदेश के 40 शहर शामिल थे, लेकिन बांदा उन सबमें सबसे ऊपर था. गौर करने वाली बात यह है कि बांदा ने राजस्थान के चुरू और जैसलमेर जैसे पारंपरिक रूप से गर्म शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है. 21 मई को बांदा से ज्यादा तापमान सिर्फ मिस्र के असवान में 49.4 डिग्री सेल्सियस और सऊदी अरब के अराफात में 48.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. दुनियाभर में सबसे ज्यादा तापमान की लिस्ट में खजुराहो 47.4 डिग्री सेल्सियस के साथ चौथे नंबर पर रहा.

आखिर बांदा में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है?

यह सिर्फ मौसम का मिजाज नहीं है. इसके पीछे इंसानों की बनाई हुई कई वजहें हैं, जिन्होंने बांदा को धीरे-धीरे एक भट्टी में तब्दील कर दिया है. एक्सपर्ट्स इसे 'गर्मी का दुष्चक्र' कहते हैं:

अंधाधुंध रेत खनन: यह बांदा की गर्मी की सबसे बड़ी और खतरनाक वजह है. केन नदी बेसिन में हर रोज 2,000 से 3,000 ट्रक रेत और मोरंग का अवैध खनन होता है. पद्मश्री से सम्मानित जल संरक्षण एक्सपर्ट उमा शंकर पांडेय बताते हैं कि हद से ज्यादा खनन ने नदी की प्राकृतिक शीतलन प्रणाली को पूरी तरह तबाह कर दिया है. नदी की रेत पानी सोखकर जमीन को ठंडा रखती थी, वह अब खत्म हो चुकी है. उसकी जगह चट्टानी सतहें गर्मी सोख रही हैं और रात में छोड़ रही हैं. तेजी से गायब होते जंगल: बांदा कृषि विश्वविद्यालय की स्टडी के मुताबिक, 1991-92 से 2021-22 के बीच जिले ने अपने घने वन क्षेत्र का लगभग छठा हिस्सा खो दिया है. खुले जंगल भी लगभग इसी रफ्तार से घटे हैं. नतीजा यह है कि आज जिले का सिर्फ 3 प्रतिशत इलाका ही हरियाली से ढका है, जो उत्तर प्रदेश के सबसे कम आंकड़ों में से एक है. सूखते जल स्रोत: केन और बघईन जैसी नदियां लगातार सिकुड़ रही हैं. लखनऊ विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग के प्रो. ध्रुव सेन सिंह के मुताबिक, जल निकायों में कमी, नमी की कमी और रेतीली सतहों में बढ़ोतरी ने बांदा को एक 'हीट आइलैंड' में बदल दिया है. भौगोलिक बनावट: बुंदेलखंड का यह चट्टानी और पथरीला इलाका दिन भर गर्मी सोखता है. समस्या यह है कि रात में पूरी तरह ठंडा होने से पहले ही अगली भीषण सुबह शुरू हो जाती है. ऊपर से, राजस्थान के थार रेगिस्तान से आने वाली गर्म पछुआ हवाएं इसे और भी भट्टी बना देती हैं.

इस तपती गर्मी से जनजीवन पर क्या असर हो रहा है?

बांदा की इस भीषण गर्मी ने लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है:

दिन में सन्नाटा: सुबह 10 बजे के बाद शहर की सड़कें, दुकानें और बाजार पूरी तरह खाली हो जाते हैं. अतर्रा कस्बे के एक दुकानदार ने एक न्यूज वेबसाइट को बताया कि अप्रैल से अब तक उनकी लगभग कोई बिक्री नहीं हुई है.

सुबह 10 बजे के बाद शहर की सड़कें, दुकानें और बाजार पूरी तरह खाली हो जाते हैं. अतर्रा कस्बे के एक दुकानदार ने एक न्यूज वेबसाइट को बताया कि अप्रैल से अब तक उनकी लगभग कोई बिक्री नहीं हुई है. रात में खेती: किसान LED फ्लडलाइट की रोशनी में रात के समय खेती करने को मजबूर हैं, क्योंकि दिन में खेतों में काम करना नामुमकिन हो गया है.

किसान LED फ्लडलाइट की रोशनी में रात के समय खेती करने को मजबूर हैं, क्योंकि दिन में खेतों में काम करना नामुमकिन हो गया है. मजदूरों का पलायन: ठेकेदारों के मुताबिक, कई मजदूर सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच काम करने से बचने के लिए अपनी मजदूरी का 40 प्रतिशत तक छोड़ने को तैयार हैं.

ठेकेदारों के मुताबिक, कई मजदूर सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच काम करने से बचने के लिए अपनी मजदूरी का 40 प्रतिशत तक छोड़ने को तैयार हैं. चरमराई बिजली व्यवस्य: अत्यधिक लोड की वजह से 44 सबस्टेशनों के 1,379 से ज्यादा ट्रांसफार्मर बार-बार फेल हो रहे हैं. बिजली विभाग के कर्मचारी इन्हें ठंडा रखने के लिए लगातार पानी डाल रहे हैं.

अत्यधिक लोड की वजह से 44 सबस्टेशनों के 1,379 से ज्यादा ट्रांसफार्मर बार-बार फेल हो रहे हैं. बिजली विभाग के कर्मचारी इन्हें ठंडा रखने के लिए लगातार पानी डाल रहे हैं. जल्दी शुरू हुआ पलायन: गांवों से शहरों की ओर पलायन इस साल सामान्य से काफी पहले शुरू हो गया है.

बांदा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है, लेकिन आज यह अपनी भीषण गर्मी और पानी की पुरानी कमी के लिए ज्यादा चर्चा में है. यह भड़े़दू गांव के निवासी प्रहलाद वाल्मीकि की चिंता को सही साबित करता है, जो कहते हैं, 'समय आ गया है कि इस पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए. वरना बांदा रहने लायक नहीं बचेगा.'