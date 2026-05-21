गाड़ियों में बढ़ा ADAS तकनीक का क्रेज, जानिए कैसे एक्सीडेंट से बचाते हैं ये एडवांस फीचर्स

गाड़ियों में बढ़ा ADAS तकनीक का क्रेज, जानिए कैसे एक्सीडेंट से बचाते हैं ये एडवांस फीचर्स
ADAS System: अब भारतीय कार बाजार में तेजी से लोकप्रिय हो रही है. यह स्मार्ट फीचर्स ड्राइवर की छोटी गलती को बड़े एक्सीडेंट में बदलने से रोकने में मदद करते हैं.
ADAS System: भारतीय ऑटो बाजार में अब सिर्फ बड़ी स्क्रीन और सनरूफ का ही नहीं बल्कि स्मार्ट सेफ्टी टेक्नोलॉजी का भी तेजी से क्रेज बढ़ रहा है. खासकर नई कार खरीदने वाले ग्राहक अब ADAS यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम वाले मॉडल्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. यह तकनीक ड्राइविंग को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए तैयार की गई है. पहले यह फीचर सिर्फ महंगी लग्जरी कारों में देखने को मिलता था, लेकिन अब कई मिड रेंज SUV और सेडान में भी मिलने लगा है.
ADAS में कैमरा, सेंसर और रडार की मदद से कार आसपास की स्थिति को समझती है और ड्राइवर को समय रहते अलर्ट करती है. कई बार यह सिस्टम खुद भी तुरंत एक्शन ले लेता है. यही वजह है कि आज लोग इसे सिर्फ फीचर नहीं बल्कि सुरक्षा का नया कवच मानने लगे हैं.
छोटी गलती को बड़े हादसे में बदलने से रोकता है ADAS
ADAS तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह ड्राइवर की छोटी गलती को भी समय रहते पहचान लेती है. अगर ड्राइवर लेन बदलते समय ध्यान नहीं देता तो लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम तुरंत अलर्ट देता है. वहीं सामने अचानक कोई वाहन या इंसान आने पर ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम खुद ब्रेक लगा सकता है. इससे एक्सीडेंट का खतरा काफी कम हो जाता है.
इसके अलावा अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल हाईवे पर आगे चल रही गाड़ी से सुरक्षित दूरी बनाए रखने में मदद करता है. ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जैसे फीचर्स साइड से आने वाले वाहन की जानकारी देते हैं. ट्रैफिक और लंबे सफर के दौरान ये तकनीक ड्राइवर की थकान भी कम करती है. यही कारण है कि अब ADAS फीचर्स को कार सुरक्षा का भविष्य माना जा रहा है.
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भारतीय ग्राहकों के बीच तेजी से बढ़ रही है इसकी मांग
भारत में बढ़ते रोड एक्सीडेंट और हाईवे ट्रैफिक के कारण लोग अब ज्यादा सुरक्षित कारों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं. पहले ग्राहक सिर्फ माइलेज और कीमत देखकर कार खरीदते थे, लेकिन अब सेफ्टी फीचर्स भी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुके हैं. महिंद्रा XUV700, हुंडई वरना, होंडा एलिवेट और MG एस्टर जैसी कई कारों में ADAS फीचर्स दिए जा रहे हैं.
खास बात यह है कि अब कंपनियां इसे ज्यादा किफायती कीमत में भी उपलब्ध कराने लगी हैं. शहरों के साथ छोटे शहरों में भी लोग अब स्मार्ट सेफ्टी टेक्नोलॉजी को समझने लगे हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में ADAS फीचर्स लगभग हर प्रीमियम कार का जरूरी हिस्सा बन जाएंगे. यही वजह है कि अब कार खरीदते समय लोग डिजाइन से ज्यादा सुरक्षा और टेक्नोलॉजी पर ध्यान दे रहे हैं.
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Source: IOCL