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हिंदी न्यूज़ऑटोBikesबाइक के बराबर माइलेज क्यों नहीं दे पाती है स्कूटी, क्या है इसके पीछे की वजह?

बाइक के बराबर माइलेज क्यों नहीं दे पाती है स्कूटी, क्या है इसके पीछे की वजह?

Scooty vs Bike Mileage: स्कूटी चलाने में आसान जरूर होती है, लेकिन माइलेज के मामले में बाइक से पीछे रह जाती है. जानिए इंजन, वजन और टेक्नोलॉजी से जुड़ी वो वजहें जो इसका कारण बनती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 21 May 2026 01:34 PM (IST)
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Scooty vs Bike Mileage: आज के समय में ज्यादातर लोग डेली ट्रैवल के लिए बाइक या स्कूटी का इस्तेमाल करते हैं. शहरों में खासकर स्कूटी काफी पॉपुलर हो चुकी है क्योंकि इसे चलाना आसान होता है और ट्रैफिक में भी यह आराम से निकल जाती है. लेकिन जब बात माइलेज की आती है तो अक्सर लोग नोटिस करते हैं कि बाइक के मुकाबले स्कूटी ज्यादा पेट्रोल पीती है. 

कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर दोनों में इंजन भी छोटा होता है और इस्तेमाल भी लगभग एक जैसा होता है, फिर स्कूटी कम माइलेज क्यों देती है. इसके पीछे कई टेक्निकल और डिजाइन से जुड़ी वजहें हैं. इंजन की वर्किंग से लेकर वजन और टायर डिजाइन तक, हर चीज माइलेज पर असर डालती है. यही कारण है कि बाइक आमतौर पर स्कूटी से ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट मानी जाती है.

इंजन और गियर सिस्टम बनता है सबसे बड़ा कारण

बाइक और स्कूटी के माइलेज में सबसे बड़ा फर्क उनके इंजन और गियर सिस्टम की वजह से आता है. ज्यादातर बाइक्स में मैनुअल गियर होते हैं, जिससे राइडर जरूरत के हिसाब से स्पीड और इंजन पर कंट्रोल रख सकता है. इससे इंजन कम मेहनत करता है और पेट्रोल की बचत होती है. वहीं स्कूटी में ऑटोमैटिक CVT गियर सिस्टम होता है जो लगातार इंजन पर दबाव बनाए रखता है. 

इसी वजह से स्कूटी ज्यादा फ्यूल खर्च करती है. इसके अलावा स्कूटी के छोटे व्हील्स और अलग बॉडी डिजाइन की वजह से भी इंजन को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है. खासकर ट्रैफिक में बार-बार ब्रेक और एक्सीलेरेशन करने पर स्कूटी का माइलेज और कम हो जाता है. यही वजह है कि लंबे रूट पर बाइक ज्यादा किफायती साबित होती है.

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वजन, टायर और राइडिंग स्टाइल भी डालते हैं असर

स्कूटी का वजन भले कई बार कम लगता हो, लेकिन उसका वजन बैलेंस और बॉडी स्ट्रक्चर बाइक से अलग होता है. स्कूटी में इंजन पीछे की तरफ होता है, जिससे पावर डिलीवरी का तरीका बदल जाता है. इसके अलावा स्कूटी के टायर छोटे होते हैं, जो सड़क पर ज्यादा रोलिंग रेजिस्टेंस पैदा करते हैं. इससे इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और पेट्रोल ज्यादा खर्च होता है. 

वहीं बाइक के बड़े टायर और पतला डिजाइन हवा को बेहतर तरीके से काटते हैं, जिससे माइलेज बेहतर मिलता है. राइडिंग स्टाइल भी इसमें बड़ा रोल निभाता है. अगर स्कूटी को तेज एक्सीलेरेशन और लगातार ब्रेक के साथ चलाया जाए तो माइलेज तेजी से गिरता है. इसलिए अगर कोई बेहतर माइलेज चाहता है तो उसे स्मूद राइडिंग, सही एयर प्रेशर और समय पर सर्विसिंग का ध्यान जरूर रखना चाहिए.

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Published at : 21 May 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
Fuel Efficiency Scooter Mileage Bike Vs Scooter Two Wheeler Mileage
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