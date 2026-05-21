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हिंदी न्यूज़ऑटोCarभारत की ये 5 सबसे सुरक्षित गाड़ियां, जिनमें स्टाइल के साथ मिलता है मज़बूत सुरक्षा कवच

भारत की ये 5 सबसे सुरक्षित गाड़ियां, जिनमें स्टाइल के साथ मिलता है मज़बूत सुरक्षा कवच

Top 5 Safest Cars: भारत में अब लोग सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि कार की सुरक्षा पर भी ध्यान दे रहे हैं. जानिए देश की 5 सबसे सुरक्षित कारों के बारे में जो मजबूत सेफ्टी फीचर्स के साथ आती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 21 May 2026 03:00 PM (IST)
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Top 5 Safest Cars: भारत में अब कार खरीदते समय लोगों की सोच तेजी से बदल रही है. पहले जहां लोग सिर्फ डिजाइन, माइलेज और फीचर्स को देखकर कार खरीदते थे, वहीं अब सुरक्षा भी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है. खासकर फैमिली कार खरीदने वाले ग्राहक अब सेफ्टी रेटिंग और मजबूत बॉडी पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं. भारतीय बाजार में कई ऐसी कारें मौजूद हैं जो शानदार लुक, एडवांस फीचर्स और दमदार सुरक्षा का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देती हैं. 

ग्लोबल NCAP और भारत NCAP जैसी एजेंसियों की रेटिंग ने भी लोगों को जागरूक किया है. अब ग्राहक समझ चुके हैं कि बड़ी स्क्रीन और सनरूफ से ज्यादा जरूरी मजबूत सेफ्टी सिस्टम होता है. अगर आप भी नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो भारत की कुछ ऐसी कारों के बारे में जरूर जानना चाहिए जो सुरक्षा के मामले में सबसे आगे मानी जाती हैं.

मजबूत बॉडी और एडवांस फीचर्स से लैस हैं ये कारें

भारत की सबसे सुरक्षित कारों की बात करें तो टाटा सफारी, टाटा हैरियर, महिंद्रा XUV700, स्कोडा स्लाविया और फॉक्सवैगन वर्टस जैसे मॉडल काफी चर्चा में रहते हैं. इन कारों को मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर और हाई सेफ्टी रेटिंग के लिए जाना जाता है. इनमें मल्टीपल एयरबैग, ABS, ESC और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए जाते हैं. इसके अलावा कई मॉडल्स में ADAS टेक्नोलॉजी भी मिलती है जो ड्राइविंग को और ज्यादा सुरक्षित बनाती है. 

हाईवे ड्राइविंग के दौरान ये फीचर्स काफी मददगार साबित होते हैं. इन कारों की बिल्ड क्वालिटी भी काफी मजबूत मानी जाती है, जिससे एक्सीडेंट के समय यात्रियों को बेहतर सुरक्षा मिलती है. यही वजह है कि अब लोग सिर्फ सस्ती कार नहीं बल्कि सुरक्षित कार चुनने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: आपकी इन गलतियों की वजह से ही घट रहा कार का माइलेज, जानिए किन टिप्स को फॉलो करना जरूरी?

फैमिली के लिए सुरक्षित कार बन रही पहली पसंद

आज के समय में लोग कार को सिर्फ सफर का साधन नहीं बल्कि परिवार की सुरक्षा से भी जोड़कर देखते हैं. यही कारण है कि सेफ्टी फीचर्स वाली कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है. खासकर लंबे सफर और हाईवे ट्रिप के दौरान मजबूत और सुरक्षित कार काफी भरोसा देती है. कई नई कारों में अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिए जा रहे हैं, जो पहले सिर्फ महंगी गाड़ियों में देखने को मिलते थे. 

इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स भी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. ऑटो सेक्टर में बढ़ती जागरूकता का असर अब साफ दिखाई दे रहा है. लोग समझ चुके हैं कि अच्छी सेफ्टी वाली कार थोड़ी महंगी जरूर हो सकती है, लेकिन मुश्किल समय में यही फीचर्स सबसे ज्यादा काम आते हैं.

यह भी पढ़ें: सनरूफ और बड़ी स्क्रीन ही नहीं, गाड़ियों में इन जरूरी सेफ्टी फीचर्स को देखकर ही खरीदें

Published at : 21 May 2026 03:00 PM (IST)
Tags :
Global NCAP Safest Cars In India Car Safety Rating Safe SUVs
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