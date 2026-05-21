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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रराहुल गांधी के 'गद्दार' वाले बयान पर संजय राउत बोले, 'राजीव गांधी के बेटे हैं, इस प्रकार की भाषा...'

राहुल गांधी के 'गद्दार' वाले बयान पर संजय राउत बोले, 'राजीव गांधी के बेटे हैं, इस प्रकार की भाषा...'

Sanjay Raut News: शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी को चिंतन करना चाहिए कि लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं?

By : सनातन कुमार | Updated at : 21 May 2026 03:29 PM (IST)
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राहुल गांधी के 'गद्दार' वाले बयान पर बीजेपी हमलावर है. इस पर शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि बीजेपी हमेशा हमलावर होती है. राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं. सोच समझकर बात करते हैं. राजीव गांधी के पुत्र हैं. इंदिरा गांधी के पोते हैं. एक परंपरा है. इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करने की नौबत सिर्फ राहुल गांधी पर ही नहीं देश के और नेताओं पर भी आ रही है. इसके ऊपर बीजेपी  और आरएसएस को आत्मचिंतन करना चाहिए कि इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल लोग क्यों कह रहे हैं. 

पहलगाम आतंकी हमले में NIA की चार्जशीट पर क्या बोले?

पहलगाम आतंकी हमले में NIA ने पाकिस्तान स्थित लश्कर के आतंकी लंगड़ा को मास्टरमाइंड नंबर वन बताया है. इस पर संजय राउत ने कहा, "वो लंगड़ा अभी कहां है? पाकिस्तान में है न? तो घुसकर उसको यहां लाइए न? आपने ऑपरेशन सिंदूर इसलिए किया था कि पहलगाम के जो अपराधी हैं उसको घुसकर मारेंगे. देश चाहता है कि लंगड़ा-टंगड़ा को फांसी पर लटकाइए. तभी होगा."

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भारत की हालत बहुत गंभीर है- संजय राउत

प्रधानमंत्री की तरफ से मंत्रिपरिषद की बुलाई गई बैठक पर उन्होंने कहा, "भारत की हालत बहुत गंभीर है. एशिया के दो बड़े देश चीन और भारत हैं. अब मोदी जी इटली जाकर आए हैं तो लगता है कि भारत की स्थिति सुधर जाएगी. कुछ वजह से कोई मंत्र लाया होगा. भारत की आर्थिक बहुत खराब है."

प्रधानमंत्री देश को प्रवचन देते हैं- संजय राउत

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बेरोजगारी बढ़ रही है. लोग कतार में खड़े हैं. पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं. प्रधानमंत्री देश को प्रवचन देते हैं.  खुद चले जाते हैं. कुछ ऐसा रास्ता दिखाएं जिससे देश की जनता सुकून से जी सके.

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 21 May 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
RAHUL GANDHI SANJAY RAUT MUMBAI NEWS
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