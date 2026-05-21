फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द किए जाने के बाद आज दोबारा मतदान कराया जा रहा है. इस बार चुनाव आयोग कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हो रहा है. चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल की वोटिंग में गड़बड़ी मानते हुए उसे रद्द कर दिया था और पुनर्मतदान का आदेश दिया था.

चुनाव आयोग के अनुसार, इस बार फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मजबूत तैनाती की गई है. हर बूथ पर आठ सीएपीएफ जवान तैनात किए गए हैं, जबकि 29 अप्रैल के मतदान के दौरान प्रत्येक बूथ पर केवल चार जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी.

इस बार लगभग 35 कंपनियों के केंद्रीय बल पूरे इलाके में तैनात किए गए हैं. किसी भी तरह की गड़बड़ी से निपटने के लिए 30 क्विक रिस्पॉन्स टीमें भी तैयार रखी गई हैं. साथ ही हर बूथ के अंदर वेब कैमरे और बाहर एक अतिरिक्त कैमरा लगाया गया है.

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पूरी मतदान प्रक्रिया की लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी. चुनाव प्रक्रिया की निगरानी जिला प्रशासन और मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा की जाएगी.

वहीं, टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने से हटने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari द्वारा विशेष पैकेज की घोषणा के बाद उन्होंने यह फैसला लिया. उन्होंने यह भी कहा कि उनका सपना “गोल्डन फाल्टा” बनाना और इलाके में शांति स्थापित करना था.

एक लाख वोटों से जीतूंगा

वहीं BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा ने री-पोलिंग में बड़ी जीत का दावा किया है. उन्होंने कहा कि BJP फल्टा सीट पर एक से डेढ़ लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज करेगी. पांडा ने आरोप लगाया कि पहले मतदान के दौरान कई बूथों पर भारी गड़बड़ी हुई थी. उन्होंने दावा किया कि कुछ जगहों पर BJP के चुनाव चिह्न पर सेलोटेप लगाया गया और कैमरों को घुमाकर मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गई. BJP ने इन शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग से दोबारा मतदान की मांग की थी, जिसके बाद आयोग ने री-पोलिंग का फैसला लिया. अब पूरे राज्य की नजर फलता पर टिकी हुई है, जहां कड़ी सुरक्षा और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच आज मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे.