विंडशील्ड पर छोटा-सा क्रैक आपके लिए खड़ी कर सकता है मुसीबत, जानिए कैसे सेफ्टी के लिए खतरा?

क्या आपकी कार के विंडशील्ड पर सड़क से उछलकर आया कोई कंकड़ लगने से छोटा सा निशान या क्रैक बन गया है? कई लोग इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना आगे चलकर खतरनाक हो सकता है. जी हां, एक छोटा सा क्रैक भी समय के साथ बढ़कर पूरी विंडशील्ड में फैल सकता है, जिससे न सिर्फ आपकी ड्राइविंग में दिक्कत आती है बल्कि सेफ्टी भी खतरे में पड़ सकती है.

विंडशील्ड साधारण कांच नहीं होता, बल्कि यह दो परतों के बीच एक प्लास्टिक लेयर वाली लेमिनेटेड सेफ्टी ग्लास होती है. इसलिए इसमें आया छोटा सा नुकसान भी इसकी मजबूती को प्रभावित कर सकता है. ऐसे में आपके लिए समय रहते सही कदम उठाना बहुत जरूरी है, ताकि आगे बड़ी मरम्मत या पूरा शीशा बदलने की नौबत न आए.

इन टिप्स के बारे में जानना जरूरी

अगर कंकड़ लगने के तुरंत बाद क्रैक दिखे, तो उस जगह पर ट्रांसपेरेंट टेप लगा देनी चाहिए. इससे धूल, पानी और गंदगी अंदर नहीं जाती और नुकसान बढ़ने से रुक सकता है. इसके अलावा अचानक तापमान बदलने से बचना चाहिए, जैसे बहुत तेज AC या डिफ्रॉस्टर चलाना या गर्म धूप में ठंडा पानी डालना, क्योंकि इससे क्रैक तेजी से फैल सकता है. इसके साथ ही गाड़ी को झटकों और खराब सड़कों पर धीरे चलाना भी जरूरी है.

यह भी पढ़ें:- अब CNG करेगी जेब ढीली, Tata Punch-Swift जैसी गाड़ियों की कितने रुपये में फुल हो जाएगी टंकी?

आमतौर पर अगर निशान छोटा है या क्रैक 40 मिमी से छोटा है तो उसकी मरम्मत की जा सकती है. इसमें एक खास रेजिन भरकर UV लाइट से उसे मजबूत किया जाता है. हालांकि बाजार में मिलने वाली DIY किट सिर्फ बहुत छोटे और नए निशानों पर ही उपयोगी होती हैं. लेकिन अगर क्रैक ड्राइवर की सीधी नजर के सामने हो या विंडशील्ड के किनारे तक पहुंच गया हो, तो मरम्मत की बजाय पूरा शीशा बदलना ही सेफ ऑप्शन माना जाता है. क्योंकि इससे कांच की मजबूती और विजिबिलिटी दोनों प्रभावित हो सकते हैं.

अच्छी बात यह है कि कई मामलों में विंडशील्ड का नुकसान कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस के तहत कवर हो जाता है, जिससे मरम्मत या बदलने का खर्च काफी हद तक कम हो सकता है.इसलिए बेहतर यही है कि ऐसे छोटे नुकसान को हल्के में न लें और समय रहते सही कदम उठाकर अपनी सुरक्षा और पैसे दोनों की बचत करें.

यह भी पढ़ें:- ज्यादा स्पेस, नया इंजन और शानदार इंटीरियर, इन खास फीचर्स के साथ आ रही नई Maruti Brezza