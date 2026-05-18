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हिंदी न्यूज़ऑटोअब CNG करेगी जेब ढीली, Tata Punch-Swift जैसी गाड़ियों की कितने रुपये में फुल हो जाएगी टंकी?

अब CNG करेगी जेब ढीली, Tata Punch-Swift जैसी गाड़ियों की कितने रुपये में फुल हो जाएगी टंकी?

CNG Price Hike: दिल्ली-एनसीआर समेत कई शहरों में CNG के दाम बढ़ा दिए गए हैं, जिससे रोजाना सफर करने वाले लोगों का खर्च बढ़ना तय माना जा रहा है. आइए जानते हैं कि गाड़ी चलाने पर अब कितना खर्च आएगा?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 18 May 2026 12:32 PM (IST)
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पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच ज्यादातर लोग CNG कारों को सस्ता और किफायती ऑप्शन मानते हैं. लेकिन अब CNG इस्तेमाल करने वालों को भी अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी. दिल्ली-एनसीआर समेत कई शहरों में CNG के दाम बढ़ा दिए गए हैं, जिससे रोजाना सफर करने वाले लोगों का खर्च बढ़ना तय माना जा रहा है. खासकर कैब ड्राइवर, ऑटो चालक और जो रोज लंबी दूरी तय करते हैं, उन पर इसका सीधा असर पड़ेगा.

दिल्ली में अब CNG की कीमत 80.09 रुपये प्रति किलो हो गई है. वहीं नोएडा और गाजियाबाद में यह बढ़कर 88.70 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई है. गुरुग्राम में CNG 85.12 रुपये प्रति किलो बिक रही है. इसके अलावा मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और अन्य शहरों में भी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. यह पिछले दो दिनों में दूसरी बार हुआ है जब CNG महंगी की गई है. इससे पहले भी 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई थी.

कितना है Tata Punch CNG का माइलेज?

टाटा पंच CNG एक पॉपुलर फैक्ट्री-फिटेड CNG कार है, जिसका ARAI माइलेज लगभग 22.99 किलोमीटर प्रति किलो CNG है. अभी CNG की नई कीमत 80.09 प्रति किलो हो गई है, इसलिए इस कार को चलाने का खर्च बढ़कर लगभग 3.48 प्रति किलोमीटर हो गया है. इसका CNG टैंक लगभग 60 लीटर का होता है, जिसमें करीब 10 किलो CNG आ जाती है. इस हिसाब से एक बार पूरा टैंक भरवाने में लगभग 800 तक खर्च आता है.

यह भी पढ़ें:- फुल टैंक में दौड़ेगी 1000 KM से ज्यादा, BYD पेश करने जा रही प्लग-इन हाइब्रिड SUV, जानें खासियत 

Maruti Swift CNG का माइलेज

इसी तरह मारुति सुजुकी स्विफ्ट CNG भी एक पॉपुलर कार है, जिसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है. इसका माइलेज मैनुअल वर्जन में लगभग 32.85 किलोमीटर प्रति किलो CNG तक बताया गया है. नई CNG कीमत के अनुसार इसे चलाने का खर्च करीब 2.44 रुपये प्रति किलोमीटर पड़ता है. इस कार का CNG टैंक लगभग 55 लीटर का होता है, जिसमें आमतौर पर 7 से 9 किलो CNG भर जाती है. इसलिए एक बार पूरा टैंक भरवाने में लगभग 560 रुपये से 720 रुपये तक का खर्च आता है.

इस कीमत बढ़ोतरी के पीछे मुख्य वजह इंटरनेशनल मार्केट में गैस की कीमतों का बढ़ना बताया जा रहा है. मिडिल-ईस्ट में चल रहे तनाव के चलते नेचुरल गैस की लागत बढ़ी है. इसके साथ ही अमेरिकी डॉलर मजबूत होने से गैस इम्पोर्ट करना भी महंगा पड़ रहा है. इसी कारण IGL ने CNG के दाम बढ़ाने का फैसला लिया. कंपनी का कहना है कि यह बढ़ोतरी बढ़ती लागत को थोड़ा बैलेंस करने के लिए की गई है.

यह भी पढ़ें:- AWD सिस्टम के साथ जल्द लॉन्च होने जा रही Tata Sierra EV, जानिए कितनी मिलेगी रेंज?

Published at : 18 May 2026 12:32 PM (IST)
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Maruti Suzuki Tata Motors CNG Price Hike Tata Punch CNG Maruti Swift CNG
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