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हिंदी न्यूज़ऑटोज्यादा स्पेस, नया इंजन और शानदार इंटीरियर, इन खास फीचर्स के साथ आ रही नई Maruti Brezza

ज्यादा स्पेस, नया इंजन और शानदार इंटीरियर, इन खास फीचर्स के साथ आ रही नई Maruti Brezza

Maruti Brezza Facelift: गाड़ी में इस बार इंजन में भी बदलाव की उम्मीद है. माना जा रहा है कि कंपनी इसमें नया टर्बो पेट्रोल इंजन जोड़ सकती है, जो पहले से ज्यादा पावरफुल होगा.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 18 May 2026 01:30 PM (IST)
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भारतीय ऑटो बाजार में मारुति सुजुकी की कारों को काफी पसंद किया जाता है. अब कंपनी अपनी पॉपुलर SUV ब्रेजा का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने की तैयारी में है. यह वही मॉडल है जो पहले 2022 में सेकेंड जनरेशन के तौर पर पेश किया गया था. अब कंपनी इसमें मिड-लाइफ अपडेट करने जा रही है ताकि यह बाजार में बढ़ते कॉम्पीटिशन में खरा उतर सके. 

हाल ही में Maruti Brezza Facelift को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कार का डिजाइन पूरी तरह नया नहीं होगा, लेकिन आगे और पीछे के हिस्से में कुछ स्टाइलिंग अपडेट किए जाएंगे. जैसे नया फ्रंट बंपर, बदली हुई ग्रिल और ज्यादा शार्प LED हेडलैंप देखने को मिल सकते हैं. गाड़ी का साइड प्रोफाइल लगभग पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स जोड़े जा सकते हैं.

गाड़ी का इंटीरियर और इंजन

कार के इंटीरियर यानी अंदर के केबिन में सबसे बड़े बदलाव की उम्मीद है. इसमें बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, बेहतर क्वालिटी की सीटें और कुछ नए फीचर्स जैसे वेंटिलेटेड सीट्स और अपग्रेडेड साउंड सिस्टम मिल सकते हैं. सुरक्षा के लिए पहले की तरह 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा और अन्य सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें:- अब CNG करेगी जेब ढीली, Tata Punch-Swift जैसी गाड़ियों की कितने रुपये में फुल हो जाएगी टंकी? 

गाड़ी में इस बार इंजन में भी बदलाव की उम्मीद है. माना जा रहा है कि कंपनी इसमें नया टर्बो पेट्रोल इंजन जोड़ सकती है, जो पहले से ज्यादा पावरफुल होगा. इसके साथ ही 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन भी देखा गया है.

इसके अलावा CNG वेरिएंट में भी बड़ा अपडेट हो सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें अंडरबॉडी CNG टैंक दिया जा सकता है, जिससे बूट स्पेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ज्यादा सामान रखा जा सकेगा.

कब लॉन्च की जाएगी गाड़ी?

नई ब्रेजा फेसलिफ्ट को इसी साल के बीच में भारत में लॉन्च किया जा सकता है. इसकी कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है क्योंकि इसमें नए फीचर्स और अपडेट्स शामिल होंगे. ऐसे में कहा जा सकता है कि नई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट एक बड़ा बदलाव नहीं बल्कि एक स्मार्ट अपडेट होगा. इसमें डिजाइन को नया और फीचर्स को और मॉडर्न बनाया जाएगा. वहीं इंजन ऑप्शन्स में भी सुधार देखने को मिल सकता है. यह अपडेट ब्रेज़ा को अपने सेगमेंट में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए लाया जा रहा है. 

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Published at : 18 May 2026 01:28 PM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Maruti Brezza Maruti Brezza Facelift Maruti Brezza Features
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