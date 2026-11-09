कार चलाते समय डैशबोर्ड पर कई ऐसे निशान दिखाई देते हैं, जिनका मतलब हर किसी को पता नहीं होता. इन्हीं में से एक है फ्यूल मीटर के पास बना छोटा सा तीर. कई लोग इसे देखकर सोचते हैं कि आखिर इसका क्या काम है. यह छोटा सा तीर आपको बताता है कि आपकी कार की फ्यूल टंकी किस तरफ है. इसकी मदद से पेट्रोल पंप पर गाड़ी खड़ी करते समय आपको बार-बार यह देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि फ्यूल भरने का ढक्कन किस तरफ मौजूद है.

फ्यूल मीटर का तीर बताता है टंकी की दिशा

कार के डैशबोर्ड पर जहां पेट्रोल या डीजल की मात्रा दिखाई देती है, उसी फ्यूल मीटर के पास एक छोटा सा तीर बना होता है. यह तीर जिस तरफ इशारा करता है, उसी तरफ कार का फ्यूल भरने वाला ढक्कन होता है. अगर तीर बाईं तरफ है तो टंकी का ढक्कन भी कार की बाईं तरफ होगा. वहीं, अगर तीर दाईं तरफ बना है तो फ्यूल भरने का ढक्कन दाईं तरफ मौजूद होगा. इस छोटे से निशान की मदद से आप बिना गाड़ी से उतरे ही टंकी की दिशा पता कर सकते हैं.

पेट्रोल पंप पर ऐसे आता है काम

जब आप अपनी कार लेकर पेट्रोल पंप पहुंचते हैं तो सही दिशा में गाड़ी खड़ी करना जरूरी होता है. अगर आपको टंकी की दिशा पता नहीं है तो कई बार गाड़ी को आगे या पीछे करना पड़ता है. लेकिन फ्यूल मीटर में बना यह तीर आपकी परेशानी कम कर देता है. इसे देखकर आप उसी तरफ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, जहां पेट्रोल भरने का ढक्कन मौजूद है. इससे पेट्रोल भरने वाली नोजल आसानी से टंकी तक पहुंच जाती है और बार-बार गाड़ी की पोजिशन बदलने की जरूरत नहीं पड़ती.

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दूसरी कार चलाते समय भी मिलेगी मदद

अगर आप किसी दोस्त की कार चला रहे हैं, किराए पर कार ली है या नई गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह निशान काफी काम आता है. हर कार में फ्यूल टंकी एक ही तरफ नहीं होती. किसी गाड़ी में यह बाईं तरफ होती है तो किसी में दाईं तरफ. ऐसे में आपको टंकी की दिशा याद रखने की जरूरत नहीं है. बस डैशबोर्ड पर फ्यूल मीटर के पास बने तीर को देखिए और आपको पता चल जाएगा कि पेट्रोल पंप पर गाड़ी किस तरफ खड़ी करनी है. देखने में छोटा सा लगने वाला यह निशान ड्राइविंग को आसान बना देता है.

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