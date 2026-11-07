Snow Shains vs Snow Socks: सर्दियों के मौसम में बर्फबारी देखने के लिए पहाड़ी इलाकों का रुख करना हर सैलानी को पसंद होता है. हालांकि, बर्फ से ढकी सड़कों पर गाड़ी चलाना उतना ही जोखिम भरा और खतरनाक काम है. ऐसी परिस्थितियों में गाड़ी का ऑल-व्हील ड्राइव होना भी पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि बर्फ और पाले के कारण टायरों की ग्रिप बेहद कम हो जाती है.

टायरों की इसी पकड़ को वापस लाने और सुरक्षित सफर के लिए मुख्य रूप से दो मोबिलिटी विकल्पों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें स्नो चेन्स और स्नो सॉक्स कहा जाता है. आइए जानते हैं कि गहरे बर्फ और बर्फीले रास्तों पर आपके सफर को सुरक्षित बनाने के लिए इन दोनों में से कौन सा विकल्प सबसे बेहतर और भरोसेमंद है.

स्नो चेन्स और स्नो सॉक्स की कार्यप्रणाली

स्नो चेन्स लोहे या मेटल की मजबूत कड़ियों से बनी होती हैं, जिन्हें कार के टायरों के ऊपर चारों तरफ से लपेटा और बांधा जाता है. ये धातु की कड़ियां बर्फ को काटकर टायरों को सड़क पर एक बेजोड़ और मजबूत पकड़ देती हैं, जिससे गाड़ी ढलान या चढ़ाई पर फिसलती नहीं है. इसके विपरीत, स्नो सॉक्स एक विशेष प्रकार के मोटे और मजबूत कपड़े से बने कवर्स होते हैं, जिन्हें टायरों के ऊपर मोजे की तरह पहना दिया जाता है. यह खास कपड़ा बर्फ और टायरों के बीच घर्षण पैदा करता है, जिससे गाड़ी अपनी ग्रिप बनाए रखती है. स्नो सॉक्स वजन में काफी हल्के होते हैं, गाड़ी चलाते समय बिल्कुल आवाज नहीं करते और इन्हें टायरों पर चढ़ाना भी काफी आसान होता है.

चढ़ाई और ब्रेकिंग टेस्ट के हैरान करने वाले नतीजे

हाल ही में इन दोनों ट्रैक्शन डिवाइसों के बीच एक दिलचस्प प्रैक्टिकल टेस्ट किया गया, जिसके नतीजे काफी हैरान करने वाले रहे. जब एक भारी एसयूवी गाड़ी को बर्फ से ढकी पहाड़ी चढ़ाई पर चढ़ाया गया तो गाड़ी स्नो चेन्स और स्नो सॉक्स दोनों की मदद से आगे बढ़ने में सफल रही. हालांकि, लोहे की स्नो चेन्स पहने हुए टायर गाड़ी को थोड़ा और ऊपर तक ले जाने में कामयाब रहे, जिससे साफ हुआ कि बेहद कठिन और चढ़ाई वाले रास्तों पर मेटल चेन्स का दबदबा आज भी कायम है.

दूसरी तरफ, जब दोनों के बीच अचानक ब्रेक लगाने का मुकाबला हुआ, तो स्नो सॉक्स पहने हुए वाहन ने सबको चौंकाते हुए कम दूरी में ही गाड़ी को रोक दिया. हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह नतीजा सड़क की स्थिति, बर्फ के तापमान और गाड़ी की गति पर निर्भर करता है, इसलिए इसे हर परिस्थिति के लिए सही नहीं माना जा सकता.

दोनों विकल्पों की खामियां और सीमाएं

दोनों ही तकनीकों की अपनी कुछ कमजोरियां भी हैं जिन्हें जानना वाहन चालकों के लिए बेहद जरूरी है. स्नो चेन्स को कड़कड़ाती ठंड और बर्फ के बीच टायरों पर बांधना काफी पेचीदा और थका देने वाला काम होता है. इसके अलावा, जिन गाड़ियों के टायर और व्हील आर्च के बीच जगह कम होती है, उनमें पारंपरिक भारी चेन्स फिट नहीं बैठतीं. दूसरी तरफ, स्नो सॉक्स भले ही आसानी से फिट हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप इन्हें लेकर सूखी या साफ सड़कों पर चलते हैं, इनका कपड़ा बहुत तेजी से घिसकर फट जाता है. इसलिए जैसे ही बर्फ खत्म हो, स्नो सॉक्स को तुरंत उतारना पड़ता है.

यह भी पढ़ें: Volkswagen Virtus Facelift: Volkswagen ने दिखाई नई Virtus की झलक, नए लुक और स्पोर्टी डिजाइन में एंट्री

अपनी जरूरत के हिसाब से करें सही चुनाव

अगर आप सर्दियों में किसी ऐसे दुर्गम पहाड़ी इलाके या बेहद संकरे रास्तों पर जा रहे हैं जहां भारी बर्फबारी और काली बर्फ की मोटी चादर बिछी हो, तो आपके लिए मजबूत स्नो चेन्स ही सबसे सुरक्षित और टिकाऊ विकल्प हैं.

लेकिन अगर आप किसी छोटी ट्रिप पर जा रहे हैं, जहां हल्की या जमी हुई बर्फ मिलने की संभावना है, और आप भारी चेन्स बांधने के झंझट से बचना चाहते हैं, तो स्नो सॉक्स आपके लिए एक बेहतरीन और आसान समाधान साबित हो सकते हैं. किसी भी विकल्प को खरीदने से पहले अपनी कार के ओनर मैनुअल को जरूर चेक करें और निर्माता द्वारा तय की गई गति सीमा के भीतर ही गाड़ी चलाएं.

यह भी पढ़ें: Car Drive Modes: ECO, City Drive और Sports, कार में कब काम आते हैं ये मोड?