ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCarSnow Shains vs Snow Socks: बर्फबारी देखने कार से जा रहे हैं, टायर में स्नो चेन्स लगाएं या स्नो सॉक्स? जानें यहां

Snow Shains vs Snow Socks: बर्फबारी देखने कार से जा रहे हैं, टायर में स्नो चेन्स लगाएं या स्नो सॉक्स? जानें यहां

Snow Shains vs Snow Socks: बर्फ पर सफर करने से पहले जान लें सुरक्षा का यह गणित. स्नो चेन्स देती हैं बर्फ में दमदार ग्रिप, तो लगाने में बेहद आसान स्नो सॉक्स ब्रेक लगाने में साबित होते हैं बेहद असरदार.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 07 Nov 2026 02:22 PM (IST)
Preferred Sources

Snow Shains vs Snow Socks: सर्दियों के मौसम में बर्फबारी देखने के लिए पहाड़ी इलाकों का रुख करना हर सैलानी को पसंद होता है. हालांकि, बर्फ से ढकी सड़कों पर गाड़ी चलाना उतना ही जोखिम भरा और खतरनाक काम है. ऐसी परिस्थितियों में गाड़ी का ऑल-व्हील ड्राइव होना भी पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि बर्फ और पाले के कारण टायरों की ग्रिप बेहद कम हो जाती है.

टायरों की इसी पकड़ को वापस लाने और सुरक्षित सफर के लिए मुख्य रूप से दो मोबिलिटी विकल्पों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें स्नो चेन्स और स्नो सॉक्स कहा जाता है. आइए जानते हैं कि गहरे बर्फ और बर्फीले रास्तों पर आपके सफर को सुरक्षित बनाने के लिए इन दोनों में से कौन सा विकल्प सबसे बेहतर और भरोसेमंद है.

रिलेटेड स्टोरी >>

कार
How To Get FASTag Refund: FASTag से कट गए गलत पैसे? घर बैठे ऐसे करें शिकायत और पाएं पूरा रिफंड
FASTag से कट गए गलत पैसे? घर बैठे ऐसे करें शिकायत और पाएं पूरा रिफंड
कार
Indian Auto Market Sales: पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में बड़ा उलटफेर, पेट्रोल से आगे निकले वैकल्पिक ईंधन
पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में बड़ा उलटफेर, पेट्रोल से आगे निकले वैकल्पिक ईंधन
कार
Japan E-Fuel Technology: हवा से पेट्रोल जैसा फ्यूल बना रहा जापान, किस तकनीक से किया ऐसा?
हवा से पेट्रोल जैसा फ्यूल बना रहा जापान, किस तकनीक से किया ऐसा?
कार
Volkswagen Virtus Facelift: Volkswagen ने दिखाई नई Virtus की झलक, नए लुक और स्पोर्टी डिजाइन में एंट्री
Volkswagen ने दिखाई नई Virtus की झलक, नए लुक और स्पोर्टी डिजाइन में एंट्री

स्नो चेन्स और स्नो सॉक्स की कार्यप्रणाली

स्नो चेन्स लोहे या मेटल की मजबूत कड़ियों से बनी होती हैं, जिन्हें कार के टायरों के ऊपर चारों तरफ से लपेटा और बांधा जाता है. ये धातु की कड़ियां बर्फ  को काटकर टायरों को सड़क पर एक बेजोड़ और मजबूत पकड़ देती हैं, जिससे गाड़ी ढलान या चढ़ाई पर फिसलती नहीं है. इसके विपरीत, स्नो सॉक्स एक विशेष प्रकार के मोटे और मजबूत कपड़े से बने कवर्स होते हैं, जिन्हें टायरों के ऊपर मोजे की तरह पहना दिया जाता है. यह खास कपड़ा बर्फ और टायरों के बीच घर्षण पैदा करता है, जिससे गाड़ी अपनी ग्रिप बनाए रखती है. स्नो सॉक्स वजन में काफी हल्के होते हैं, गाड़ी चलाते समय बिल्कुल आवाज नहीं करते और इन्हें टायरों पर चढ़ाना भी काफी आसान होता है.

चढ़ाई और ब्रेकिंग टेस्ट के हैरान करने वाले नतीजे

हाल ही में इन दोनों ट्रैक्शन डिवाइसों के बीच एक दिलचस्प प्रैक्टिकल टेस्ट किया गया, जिसके नतीजे काफी हैरान करने वाले रहे. जब एक भारी एसयूवी गाड़ी को बर्फ से ढकी पहाड़ी चढ़ाई पर चढ़ाया गया तो गाड़ी स्नो चेन्स और स्नो सॉक्स दोनों की मदद से आगे बढ़ने में सफल रही. हालांकि, लोहे की स्नो चेन्स पहने हुए टायर गाड़ी को थोड़ा और ऊपर तक ले जाने में कामयाब रहे, जिससे साफ हुआ कि बेहद कठिन और चढ़ाई वाले रास्तों पर मेटल चेन्स का दबदबा आज भी कायम है.

दूसरी तरफ, जब दोनों के बीच अचानक ब्रेक लगाने का मुकाबला हुआ, तो स्नो सॉक्स पहने हुए वाहन ने सबको चौंकाते हुए कम दूरी में ही गाड़ी को रोक दिया. हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह नतीजा सड़क की स्थिति, बर्फ के तापमान और गाड़ी की गति पर निर्भर करता है, इसलिए इसे हर परिस्थिति के लिए सही नहीं माना जा सकता.

दोनों विकल्पों की खामियां और सीमाएं

दोनों ही तकनीकों की अपनी कुछ कमजोरियां भी हैं जिन्हें जानना वाहन चालकों के लिए बेहद जरूरी है. स्नो चेन्स को कड़कड़ाती ठंड और बर्फ के बीच टायरों पर बांधना काफी पेचीदा और थका देने वाला काम होता है. इसके अलावा, जिन गाड़ियों के टायर और व्हील आर्च के बीच जगह कम होती है, उनमें पारंपरिक भारी चेन्स फिट नहीं बैठतीं. दूसरी तरफ, स्नो सॉक्स भले ही आसानी से फिट हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप इन्हें लेकर सूखी या साफ सड़कों पर चलते हैं, इनका कपड़ा बहुत तेजी से घिसकर फट जाता है. इसलिए जैसे ही बर्फ खत्म हो, स्नो सॉक्स को तुरंत उतारना पड़ता है.

यह भी पढ़ें: Volkswagen Virtus Facelift: Volkswagen ने दिखाई नई Virtus की झलक, नए लुक और स्पोर्टी डिजाइन में एंट्री

अपनी जरूरत के हिसाब से करें सही चुनाव

अगर आप सर्दियों में किसी ऐसे दुर्गम पहाड़ी इलाके या बेहद संकरे रास्तों पर जा रहे हैं जहां भारी बर्फबारी और काली बर्फ की मोटी चादर बिछी हो, तो आपके लिए मजबूत स्नो चेन्स ही सबसे सुरक्षित और टिकाऊ विकल्प हैं.

लेकिन अगर आप किसी छोटी ट्रिप पर जा रहे हैं, जहां हल्की या जमी हुई बर्फ मिलने की संभावना है, और आप भारी चेन्स बांधने के झंझट से बचना चाहते हैं, तो स्नो सॉक्स आपके लिए एक बेहतरीन और आसान समाधान साबित हो सकते हैं. किसी भी विकल्प को खरीदने से पहले अपनी कार के ओनर मैनुअल को जरूर चेक करें और निर्माता द्वारा तय की गई गति सीमा के भीतर ही गाड़ी चलाएं.

यह भी पढ़ें: Car Drive Modes: ECO, City Drive और Sports, कार में कब काम आते हैं ये मोड?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
Read More
Published at : 07 Nov 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
Auto News ABPLIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

कार
How To Get FASTag Refund: FASTag से कट गए गलत पैसे? घर बैठे ऐसे करें शिकायत और पाएं पूरा रिफंड
FASTag से कट गए गलत पैसे? घर बैठे ऐसे करें शिकायत और पाएं पूरा रिफंड
कार
Indian Auto Market Sales: पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में बड़ा उलटफेर, पेट्रोल से आगे निकले वैकल्पिक ईंधन
पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में बड़ा उलटफेर, पेट्रोल से आगे निकले वैकल्पिक ईंधन
कार
Japan E-Fuel Technology: हवा से पेट्रोल जैसा फ्यूल बना रहा जापान, किस तकनीक से किया ऐसा?
हवा से पेट्रोल जैसा फ्यूल बना रहा जापान, किस तकनीक से किया ऐसा?
कार
Volkswagen Virtus Facelift: Volkswagen ने दिखाई नई Virtus की झलक, नए लुक और स्पोर्टी डिजाइन में एंट्री
Volkswagen ने दिखाई नई Virtus की झलक, नए लुक और स्पोर्टी डिजाइन में एंट्री
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी', राहुल गांधी ने E20 पर सरकार को घेरा
'जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी', राहुल गांधी ने E20 पर सरकार को घेरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरफ्तार, उत्पीड़न और घोखाधड़ी के आरोप
उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरफ्तार, उत्पीड़न और घोखाधड़ी के आरोप
बॉलीवुड
'रामायण' ने तीसरे दिन 63% की मारी तगड़ी छलांग, 2 बजे तक 11 लाख टिकट बिके
'रामायण' ने तीसरे दिन 63% की मारी तगड़ी छलांग, 2 बजे तक 11 लाख टिकट बिके
क्रिकेट
कोहली ने बच्चों की तरह केएल राहुल की जर्सी की ठीक, VIDEO देख याद आ जाएगा बचपन
कोहली ने बच्चों की तरह केएल राहुल की जर्सी की ठीक, VIDEO देख याद आ जाएगा बचपन
इंडिया
'2 दिनों तक रेकी, फिर मेरे घर पर अटैक', अभिषेक बनर्जी ने BJP पर लगाया हमले का आरोप
'2 दिनों तक रेकी, फिर मेरे घर पर अटैक', अभिषेक बनर्जी ने BJP पर लगाया हमले का आरोप
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
टेक्नोलॉजी
iQOO Z12 Lite 5G : 8000mAh बैटरी और Dimensity चिप, iQOO ला रहा नया फोन?
8000mAh बैटरी और Dimensity चिप, iQOO ला रहा नया फोन?
ट्रेंडिंग
Viral Video: ट्रेन में ही लड़का लड़की ने किया लिपलॉक, शरमा गए यात्री
ट्रेन में ही लड़का लड़की ने किया लिपलॉक, शरमा गए यात्री
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget