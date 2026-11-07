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हिंदी न्यूज़ऑटोCar Engine Life: ज्यादा से ज्यादा कितने किलोमीटर चल सकता है कार का इंजन, यहां जानें

Car Engine Life: ज्यादा से ज्यादा कितने किलोमीटर चल सकता है कार का इंजन, यहां जानें

कार खरीदते समय माइलेज और फीचर्स के साथ इंजन की उम्र जानना भी जरूरी है. से में जानिए पेट्रोल और डीजल कार का इंजन कितने किलोमीटर तक चलाया जा सकता है और इसे सुरक्षित रखने के आसान टिप्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 07 Nov 2026 08:34 PM (IST)
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कार खरीदते समय लोग अक्सर उसके माइलेज, इंजन पावर और फीचर्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक सवाल ऐसा भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं. आखिर किसी कार का इंजन कितने किलोमीटर तक चल सकता है? क्या एक लाख किलोमीटर चलने के बाद इंजन की उम्र खत्म हो जाती है या फिर यह तीन से पांच लाख किलोमीटर तक भी इस्तेमाल किया जा सकता है? दरअसल कार के इंजन की कोई तय उम्र या किलोमीटर सीमा नहीं होती.

इसकी लाइफ काफी हद तक इंजन की बनावट, रखरखाव और गाड़ी चलाने के तरीके पर निर्भर करती है. आमतौर पर अच्छी तरह मेंटेन की गई आधुनिक पेट्रोल कार का इंजन 2 लाख से 3 लाख किलोमीटर तक चल सकता है. वहीं डीजल इंजन की उम्र इससे ज्यादा हो सकती है. सही देखभाल मिलने पर कई डीजल इंजन 4 लाख से 5 लाख किलोमीटर तक भी चलने की क्षमता रखते हैं.

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पेट्रोल और डीजल इंजन की क्षमता

अगर पेट्रोल और डीजल इंजन की तुलना करें तो सामान्य तौर पर डीजल इंजन ज्यादा लंबे समय तक चलने के लिए जाने जाते हैं. इसकी एक बड़ी वजह दोनों इंजनों की बनावट में अंतर है. डीजल इंजन को ज्यादा दबाव सहने के हिसाब से तैयार किया जाता है. यही वजह है कि इनका इस्तेमाल लंबे समय तक चलने वाली गाड़ियों और कमर्शियल वाहनों में भी किया जाता है. वहीं पेट्रोल इंजन शांत और कम वाइब्रेशन के साथ काम करते हैं. सामान्य इस्तेमाल और समय पर सर्विसिंग के साथ पेट्रोल इंजन भी लाखों किलोमीटर तक चल सकता है.

समय पर सर्विस कराने से इंजन रहता है सुरक्षित

इंजन को लंबे समय तक अच्छी स्थिति में रखने के लिए नियमित सर्विसिंग जरूरी है. कंपनी द्वारा बताए गए सर्विस शेड्यूल का पालन करने से इंजन को लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं इंजन ऑयल गाड़ी के अंदरूनी पुर्जों के बीच फ्रिक्शन कम करता है. अगर समय पर ऑयल नहीं बदला जाए तो इंजन के हिस्सों में ज्यादा घिसावट हो सकती है. ऐसे में हमेशा कंपनी द्वारा बताए गए ग्रेड का ऑयल इस्तेमाल करें.

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गाड़ी चलाने का गलत तरीका

बार-बार तेज एक्सीलेरेशन, अचानक ब्रेक लगाना और ठंडे इंजन को स्टार्ट करते ही तेज रफ्तार में चलाना इंजन पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है. इंजन को एक निश्चित तापमान पर काम करने की जरूरत होती है. कूलेंट की कमी, रेडिएटर में खराबी या कूलिंग फैन काम नहीं करने से इंजन ओवरहीट हो सकता है. ऐसे में इंजन के जल्दी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है.

इंजन खराब होने से पहले देता है ये संकेत

कार का इंजन अचानक खराब हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है. कई बार वह पहले ही कुछ संकेत देने लगता है. जैसे इंजन से असामान्य आवाज आना, एग्जॉस्ट से लगातार नीला या सफेद धुआं निकलना, ऑयल की खपत बढ़ना और गाड़ी की पिकअप कम होना. इसके अलावा बार-बार इंजन का गर्म होना और डैशबोर्ड पर चेक इंजन लाइट जलना भी परेशानी का संकेत होता है. इन चीजों को नजरअंदाज करने के बजाय समय रहते किसी अच्छे मैकेनिक से जांच करवानी चाहिए. ऐसे में आप अपनी गाड़ी के इंजन को खराब होने से बचा सकते हैं.

किलोमीटर से ज्यादा जरूरी है इंजन की कंडीशन

कार के इंजन की उम्र केवल ओडोमीटर पर दिखाई देने वाले किलोमीटर से तय नहीं होती. एक लाख किलोमीटर चली खराब तरीके से मेंटेन की गई कार का इंजन परेशानी दे सकता है, जबकि तीन लाख किलोमीटर चली अच्छी तरह रखरखाव वाली कार भी बेहतर स्थिति में हो सकती है. इसलिए समय पर सर्विसिंग, सही इंजन ऑयल और सावधानी से ड्राइविंग करके इंजन की उम्र को घटने से बचाया जा सकता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 07 Nov 2026 08:34 PM (IST)
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