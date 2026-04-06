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हिंदी न्यूज़ऑटोCar Driving Tips: ड्राइविंग करते वक्त आप भी तो नहीं करते ये 4 गलतियां? अंदर से खोखला हो जाता है कार का इंजन

Car Driving Tips: ड्राइविंग करते वक्त आप भी तो नहीं करते ये 4 गलतियां? अंदर से खोखला हो जाता है कार का इंजन

Car Engine Tips: ड्राइविंग के दौरान की गई छोटी गलतियां आपकी कार के इंजन को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा सकती हैं. अगर आप इन आदतों को समय रहते सुधार लें, तो आपकी कार लंबे समय तक बेहतर परफॉर्म करेगी.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 06 Apr 2026 03:28 PM (IST)
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अक्सर लोग गाड़ी चलाते समय कुछ ऐसी छोटी-छोटी गलतियां कर देते हैं, जिनका असर धीरे-धीरे कार के इंजन और अन्य पार्ट्स पर पड़ता है. शुरुआत में ये गलतियां मामूली लगती हैं, लेकिन समय के साथ ये कार को अंदर से कमजोर बना देती हैं. कई बार लोग समझ ही नहीं पाते कि उनकी आदतें ही गाड़ी के खराब होने की वजह बन रही हैं. कार का इंजन बहुत सेंसिटिव होता है और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी होता है. अगर आप सही ड्राइविंग आदतें नहीं अपनाते, तो इंजन की लाइफ कम हो सकती है और आपको बार-बार महंगी मरम्मत करानी पड़ सकती है. 

क्यों गलत है क्लच पर पैर रखकर गाड़ी चलाना ?

कई लोग ड्राइविंग के दौरान हमेशा क्लच पर हल्का सा पैर रखकर चलते हैं. उन्हें लगता है कि इससे गाड़ी कंट्रोल में रहती है, लेकिन असल में यह आदत क्लच प्लेट को जल्दी खराब कर देती है. क्लच पर लगातार दबाव पड़ने से वह जल्दी घिस जाता है और उसकी लाइफ कम हो जाती है. इससे इंजन पर भी असर पड़ता है, क्योंकि क्लच सही तरीके से काम नहीं करता. लंबे समय तक ऐसा करने से आपको क्लच प्लेट बदलवानी पड़ सकती है, जो एक महंगा काम होता है. इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जरूरत पड़ने पर ही क्लच का इस्तेमाल करें और बाकी समय पैर को फुटरेस्ट पर रखें.

लो फ्यूल में गाड़ी चलाने से क्या नुकसान होता है?

बहुत से लोग गाड़ी को तब तक चलाते रहते हैं जब तक फ्यूल लगभग खत्म न हो जाए. यह आदत इंजन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है. जब टैंक में बहुत कम फ्यूल होता है, तो उसमें मौजूद गंदगी और कचरा फ्यूल पंप के जरिए इंजन तक पहुंच सकता है. इससे इंजन के पार्ट्स खराब हो सकते हैं और फ्यूल पंप पर भी दबाव बढ़ता है. इसलिए कोशिश करें कि फ्यूल टैंक को हमेशा कम से कम एक चौथाई भरा रखें, ताकि इंजन सुरक्षित रहे.

सर्विस में देरी करना क्यों गलत है?

ड्राइविंग के दौरान कई लोग गियर लीवर पर लगातार हाथ रखकर चलते हैं. यह आदत देखने में सामान्य लगती है, लेकिन इससे गियरबॉक्स पर दबाव पड़ता है. गियर के अंदर के पार्ट्स पर असर पड़ता है और समय के साथ यह खराब हो सकते हैं. इसके अलावा, कई लोग कार की सर्विस को टालते रहते हैं. समय पर सर्विस न कराने से इंजन ऑयल पुराना हो जाता है और इंजन के अंदर घिसाव बढ़ जाता है. इससे इंजन की ताकत कम होती है और उसकी लाइफ भी घट जाती है. अगर आप अपनी कार को लंबे समय तक सही रखना चाहते हैं, तो समय पर सर्विस जरूर कराएं.

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Published at : 06 Apr 2026 03:28 PM (IST)
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