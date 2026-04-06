Fronx से लेकर Hyryder 7-सीटर तक, जल्द हाइब्रिड अवतार में लॉन्च होने जा रही ये पॉपुलर कारें

भारतीय बाजार में कार निर्माता कंपनियां एक के बाद एक कई नई लॉन्चिंग कर रही हैं. अब ऑटोमेकर्स पेट्रोल-डीजल से हटकर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं. इसके पीछे वजह यही है कि ये गाड़ियां ज्यादा माइलेज देती हैं और पर्यावरण के लिए भी बेहतर होती हैं.

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों में पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर भी होती है, जिससे कार कभी-कभी सिर्फ बैटरी पर भी चल सकती है. मौजूदा समय में भारत में कुछ ही ऐसी गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन आने वाले समय में इस सेगमेंट में कई नए मॉडल लॉन्च होने वाले हैं.

इन हाइब्रिड कारों को जल्द किया जाएगा लॉन्च

आने वाली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों की बात की जाए तो इस साल कई नई गाड़ियां जल्द बाजार में आ सकती हैं. Maruti Fronx में एक नया हाइब्रिड सिस्टम आने की उम्मीद है, जिसमें पेट्रोल इंजन सिर्फ बैटरी चार्ज करने का काम करेगा और गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटर से चलेगी. इसके अलावा नई Maruti Swift और नेक्स्ट जनरेशन Dzire में भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है. इतना ही नहीं, कंपनियां बड़ी 7-सीटर SUV पर भी काम कर रही हैं, जिसमें Grand Vitara और Hyryder के 7-सीटर वर्जन आने की उम्मीद है, जिनमें वही हाइब्रिड इंजन मिलेगा लेकिन ज्यादा स्पेस और फैमिली यूज के लिए बेहतर होंगे.

भारतीय मार्केट में मौजूद हैं ये कारें

पहसे से मौजूद स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियों में Maruti Grand Vitara और Toyota Hyryder जैसी गाड़ियों के नाम शामिल हैं. दोनों में लगभग एक जैसा इंजन और हाइब्रिड सिस्टम मिलता है, जो करीब 28 किलोमीटर तक का शानदार माइलेज मिलता है. इसके अलावा Toyota Innova Hycross और Maruti Invicto जैसी बड़ी फैमिली कारों में भी strong hybrid इंजन मिलता है, जो पावर और माइलेज दोनों का अच्छा बैलेंस देता है. इसके अलावा Honda City Hybrid एक सेडान है, जो अच्छे माइलेज और स्मूद ड्राइविंग के लिए जानी जाती है.

मारुति ग्रैंड विटारा जैसी हाइब्रिड गाड़ियों में कई सेफ्टी फीचर्स जोड़े गए हैं. जैसे-ड्राइविंग को सुरक्षित बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) दिया गया है. ABS और EBD के साथ-साथ फ्रंट और रियर दोनों जगह डिस्क ब्रेक्स दी गई हैं, जो बेहतर ब्रेकिंग सुनिश्चित करते हैं. बच्चों की सेफ्टी के लिए ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर्स उपलब्ध हैं. इसलिए इन गाड़ियों की पॉपुलेरिटी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है.

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