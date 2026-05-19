घर से निकलने से पहले जान लें ये जरूरी बात, 70 रुपये का ये कागज करा देगा आपके 10 हजार का नुकसान

आज के समय में ट्रैफिक नियम पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गए हैं.लोग हेलमेट, सीट बेल्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जैसी जरूरी चीजों का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन कई बार एक छोटा सा कागज भूल जाते हैं, जो भारी नुकसान करा सकता है.यह कागज PUC यानी Pollution Under Control सर्टिफिकेट है. इसकी कीमत सिर्फ 70 से 100 रुपये के बीच होती है, लेकिन अगर यह आपके पास नहीं है तो ट्रैफिक पुलिस आपको 10 हजार रुपये तक का भारी चालान थमा सकती है.

हर गाड़ी के लिए ये सर्टिफिकेट जरूरी

दरअसल, PUC सर्टिफिकेट यह बताता है कि आपकी गाड़ी तय सीमा से ज्यादा पॉल्यूशन नहीं फैला रही है. भारत में हर गाड़ी के लिए यह सर्टिफिकेट जरूरी है, चाहे वह बाइक हो, स्कूटर, कार, ऑटो या ट्रक हो. सरकार ने प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए नियमों को काफी सख्त कर दिया है.अगर कोई गाड़ी बिना वैलिड PUC सर्टिफिकेट के सड़क पर चलती पकड़ी जाती है तो पहली बार में ही 10,000 रुपये तक का चालान हो सकता है. कुछ मामलों में जेल की सजा का भी प्रावधान है.

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कई लोग सोचते हैं कि PUC बनवाना झंझट वाला काम है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. यह सर्टिफिकेट बहुत आसानी से किसी भी ऑफिशियल एमिशन टेस्टिंग सेंटर या पेट्रोल पंप पर बन जाता है.वहां गाड़ी की मशीन से जांच की जाती है और 10 से 15 मिनट के अंदर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है.बाइक और स्कूटर का PUC आमतौर पर 70 से 80 रुपये में बन जाता है, जबकि कारों के लिए यह खर्च 100 से 150 रुपये तक हो सकता है.

अब ट्रैफिक विभाग डिजिटल निगरानी भी बढ़ा रहा है. कई शहरों में PUC की वैलिडिटी खत्म होने पर ऑनलाइन चालान भेजे जा रहे हैं. यहां तक कि कुछ मामलों में लोगों को घर बैठे ई-चालान मिल गया क्योंकि उनका PUC एक्सपायर हो चुका था.

PUC की कॉपी संभालकर रखें

अगर गलती से आपका चालान कट जाता है और आपके पास वैध PUC मौजूद है, तो आप उसे ऑनलाइन पोर्टल या कोर्ट में चुनौती भी दे सकते हैं.कई लोगों ने गलत चालान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. इसलिए जरूरी है कि PUC बनवाने के बाद उसकी कॉपी संभालकर रखें और उसकी वैलिडिटी खत्म होने से पहले उसे रिन्यू करा लें. ऐसे में कहा जा सकता है कि सिर्फ कुछ मिनट और मामूली खर्च में बनने वाला यह छोटा सा सर्टिफिकेट आपको बड़े जुर्माने और कानूनी परेशानी से बचा सकता है.इसलिए अगर आपकी गाड़ी का PUC एक्सपायर हो चुका है या जल्द खत्म होने वाला है, तो तुरंत इसे बनवा लेना ही समझदारी है.

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