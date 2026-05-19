Electric Bike में क्लच का क्या काम, क्यों अपनी नई EV में 'नकली क्लच' दे रही है Honda?

Honda Electric Bike: पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच दुनियाभर में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. अब तक इलेक्ट्रिक बाइक कंपनियों का फोकस बेहतर रेंज, तेज स्पीड और ज्यादा प्रैक्टिकल ईवी बनाने पर था, लेकिन अब ऑटो कंपनियां इलेक्ट्रिक बाईक्स में पारंपरिक पेट्रोल बाइक्स जैसा फील देने पर भी काम कर रही है. इसी क्रम में टू-व्हीलर कंपनी होंडा ने एक नई तकनीक का पेटेंट कराया है, जिसमें इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में नकली क्लच और वाइब्रेशन सिस्टम दिया गया है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक में क्लच का क्या काम और होंडा क्यों अपनी नई ईवी में नकली क्लच दे रही है.

होंडा की नई ईवी में नकली क्लच

इलेक्ट्रिक बाइक में आमतौर पर गियर और क्लच की जरूरत नहीं होती है. ईवी मोटर सीधे पावर डिलीवर करती है, जिसकी वजह से बाइक बिना गियर बदले स्मूद तरीके से चलती है. लेकिन कई राइडर्स को पेट्रोल बाइक की तरह क्लच, गियर और इंजन फील की कमी महसूस होती है. इसी एक्सपीरियंस को दोबारा देने के लिए होंडा अब अपनी नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में स्यूडो क्लच यानी आर्टिफिशियल क्लच टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है. होंडा ने यह पेटेंट अपनी सीआर इलेक्ट्रिक प्रोटो इलेक्ट्रिक मोटो काॅस बाइक के लिए फाइल कराया है. यह बाइक फिलहाल एक प्रोटोटाइप मॉडल है, जिसे होंडा रेसिंग कॉरपोरेशन और मुगेन के साथ मिलकर तैयार किया गया है. माना जा रहा है कि फ्यूचर में इस तकनीक के साथ कंपनी प्रोडक्शन मॉडल इलेक्ट्रिक और डर्ट बाइक भी लॉन्च कर सकती है.

कैसे काम करेगा यह नकली क्लच?

होंडा की नई तकनीक में क्लच लीवर तो होगा, लेकिन उसका काम पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक होगा. यानी यह मैकेनिकल क्लच की तरह सीधे इंजन से जुड़ा नहीं होगा. बल्कि इलेक्ट्रिक मोटर के पावरफुल आउटपुट को कंट्रोल करेगा. पेटेंट के अनुसार अगर राइटर क्लच लीवर को आधा दबाएगा तो मोटर की पावर भी आधी हो जाएगी. वहीं क्लच पूरी तरह दबाने पर मोटर पावर पूरी तरह कट जाएगा. ठीक उसी तरह जैसे पेट्रोल बाइक में क्लच काम करता है. यानी राइडर इलेक्ट्रिक बाइक में भी क्लच छोड़कर तेज पिकअप लेने का एक्सपीरियंस कर सकेगा. इसे आसान भाषा में समझे तो कंपनी ईवी में आईसीई वाली बाइक जैसा फील देने की कोशिश कर रही है.

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बाइक में मिलेगी नकली वाइब्रेशन

होंडा सेल्फ क्लच फ्यूल तक सीमित नहीं रहना चाहती. कंपनी बाइक में हाप्टिक फीडबैक सिस्टम भी देने जा रही है, जिससे राइडर को इंजन जैसी वाइब्रेशन महसूस हो सके. रिपोर्ट के अनुसार हैंडलबार के दोनों सिरों और क्लच लीवर में छोटे हाप्टिक मोटर लगाए जाएंगे, जो बाइक चलाते समय वाइब्रेशन पैदा करेंगे. इसका मकसद राइडर को पारंपरिक पेट्रोल बाइक जैसा एक्सपीरियंस देना है.

पहले भी दूसरी कंपनियां कर चुकी है इस पर काम

स्यूडो क्लच टेक्नोलॉजी पूरी तरह नहीं नहीं है. इससे पहले किम्को अपने सुपरनेक्स और रेवोनेक्स इलेक्ट्रिक बाइक्स में इस तरह की तकनीक दिखा चुकी है. वहीं जीरो मोटरसाइकिल ने भी अपनी हाई परफार्मेंस इलेक्ट्रिक बाइक एसआरएफ के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी पर पेटेंट कराया था. हालांकि होंडा जैसी बड़ी कंपनी का इस तकनीक पर काम करना इसलिए खास माना जा रहा है, क्योंकि कंपनी बड़े स्तर पर प्रोडक्शन और ग्लोबल मार्केट में मजबूत पकड़ रखती है.

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