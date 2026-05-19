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हिंदी न्यूज़ऑटोशानदार लुक, लग्जरी इंटीरियर और भरपूर सेफ्टी, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी नई Honda City?

शानदार लुक, लग्जरी इंटीरियर और भरपूर सेफ्टी, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी नई Honda City?

Honda City Facelift: कार के साइड प्रोफाइल में भी हल्के बदलाव किए गए हैं. इसमें नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इसके प्रीमियम लुक को बढ़ाते हैं. वहीं बंपर डिजाइन में थोड़ा बदलाव किया गया है

By : सोमनाथ चटर्जी | Updated at : 19 May 2026 10:05 AM (IST)
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नई जनरेशन की कारों और SUV के बढ़ते ट्रेंड के बीच एक समय ऐसा भी आया जब Honda City जैसी शानदार सेडान की पॉपुलेरिटी कम होने लगी.कभी भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद मानी जाने वाली यह कार धीरे-धीरे SUV के क्रेज और नई सेडान जैसे Volkswagen Virtus और Skoda Slavia की एंट्री के कारण पीछे छूट गई. लेकिन अब Honda City एक नए और आकर्षक अंदाज में वापसी करने जा रही है. कंपनी ने इस बार कार के डिजाइन और फीचर्स में ऐसे बदलाव किए हैं जो खासकर युवाओं को ध्यान में रखकर किए गए हैं.

नई Honda City पूरी तरह नई जनरेशन कार नहीं है, बल्कि यह एक फेसलिफ्ट मॉडल है.हालांकि इसमें इतने बदलाव किए गए हैं कि इसका लुक पहले से काफी अलग और ज्यादा प्रीमियम दिखाई देता है. कार के फ्रंट डिजाइन को पूरी तरह नया रूप दिया गया है. इसमें अब फुल-लेंथ LED लाइट बार दी गई है जो इसे मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लुक देती है. इसके साथ ही पहले से ज्यादा चौड़ी ग्रिल और नया बंपर कार को ज्यादा स्पोर्टी बनाता हैं. Honda की ग्लोबल डिजाइन लैंग्वेज के मुताबिक तैयार किया गया यह नया डिजाइन सड़क पर कार की मौजूदगी को और दमदार बनाता है.

Honda City में किए जाएंगे ये बदलाव

कार के साइड प्रोफाइल में भी हल्के बदलाव किए गए हैं. इसमें नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इसके प्रीमियम लुक को बढ़ाते हैं. वहीं पीछे की तरफ बंपर डिजाइन में थोड़ा बदलाव किया गया है और टेल-लैंप्स को पहले से ज्यादा चौड़ा बनाया गया है. इससे कार पीछे से भी ज्यादा स्टाइलिश दिखाई देती है.कार की लंबाई में भी हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, हालांकि इसका व्हीलबेस पहले जैसा ही रहेगा.

इंटीरियर और फीचर्स

इंटीरियर की बात करें तो नई Honda City अब पहले से ज्यादा मॉडर्न और फीचर-लोडेड हो गई है.इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा जो बेहतर कनेक्टिविटी और यूजर एक्सपीरियंस देगा. इसके अलावा पहली बार इसमें 360 डिग्री कैमरा, पावर्ड ड्राइवर सीट और ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं. ADAS तकनीक कार को ज्यादा सुरक्षित बनाती है क्योंकि इसमें लेन असिस्ट, ऑटो ब्रेकिंग और अन्य स्मार्ट ड्राइविंग फीचर्स शामिल होते हैं।

हालांकि कार के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही भरोसेमंद 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा जो मौजूदा मॉडल में दिया जाता है. यह इंजन मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दोनों ऑप्शन्स के साथ आएगा. हाइब्रिड वर्जन को लेकर अभी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है, क्योंकि कंपनी इसे नए मॉडल में दे भी सकती है और नहीं भी.

यह भी पढ़ें:-

अब CNG करेगी जेब ढीली, Tata Punch-Swift जैसी गाड़ियों की कितने रुपये में फुल हो जाएगी टंकी? 

Published at : 19 May 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Honda City Auto News Car News Honda City Facelift
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