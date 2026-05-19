लॉन्चिंग से पहले ही डीलरशिप पर पहुंच रही Honda City Facelift, जानिए किस तारीख को होगी लॉन्च?

होंडा की पॉपुलर सेडान Honda City अब एक नए अपडेट के साथ आने वाली है.कंपनी इसका फेसलिफ्ट वर्जन 22 मई को भारत में लॉन्च करने जा रही है.लॉन्च से पहले ही यह कार डीलरशिप पर पहुंचना शुरू हो गई है, जिससे साफ है कि इसकी बिक्री जल्द शुरू होने वाली है.इस नए अपडेट में कार के डिजाइन और फीचर्स में कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि यह अपने सेगमेंट में और ज्यादा आकर्षक बन सके.

होंडा सिटी का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च से पहले ही कुछ डीलरशिप पर पहुंचना शुरू हो गया है. इसका मतलब है कि कंपनी ने इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली है और जल्द ही ग्राहक इसे शोरूम में देख और खरीद पाएंगे. यह नया मॉडल 22 मई को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा.

कार का एक्सटीरियर और प्रीमियम लुक

इस फेसलिफ्ट में कार के एक्सटीरियर में हल्के बदलाव देखने को मिल सकते हैं. जैसे कि फ्रंट में नई ग्रिल, अपडेटेड हेडलाइट्स और बंपर डिजाइन, साथ ही नए अलॉय व्हील्स भी दिए जा सकते हैं.कार का ओवरऑल लुक पहले से ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न बनाया जा रहा है.

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गाड़ी के इंटीरियर की बात की जाए तो इसमें कुछ नए फीचर्स जुड़ने की उम्मीद है. इसमें बड़ा अपडेटेड टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, डिजिटल डिस्प्ले और कुछ वेरिएंट्स में वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. इससे कार का आराम और टेक्नोलॉजी लेवल बेहतर होगा. ॉ

इसके अलावा गाड़ी के इंजन के मामले में बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा. इसमें वही पुराना 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो मैनुअल और CVT गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आता है. इसमें ग्राहकों को 6-स्पीड मैनुअल और सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया जाएगा. इसके साथ हाइब्रिड वर्जन भी पहले की तरह जारी रहेगा. कंपनी 22 मई को ही इसका City e:HEV मॉडल भी पेश करेगी.

इंजन रहेगा पहले जैसा सेम

ऐसे में कहा जा सकता है कि नई Honda City फेसलिफ्ट एक बड़ा बदलाव नहीं बल्कि एक अपडेटेड वर्जन है. इसमें डिजाइन और फीचर्स को बेहतर किया गया है, लेकिन इंजन वही रखा गया है. लॉन्च से पहले डीलरशिप पर पहुंचना यह संकेत देता है कि कंपनी इसकी बिक्री जल्द शुरू करने वाली है और ग्राहकों को इसे देखने का मौका भी बहुत जल्दी मिलने वाला है.

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