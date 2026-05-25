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ऑटोमैटिक कार लेना फायदे का सौदा या पैसे की बर्बादी? सच जानकर बदल जाएगा नजरिया

Automatic Car: ऑटोमैटिक कार खरीदने से पहले उसके फायदे और नुकसान जरूर जान लें. आरामदायक चलाने से लेकर ज्यादा खर्च तक, हर जरूरी बात आसान भाषा में समझिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 25 May 2026 03:28 PM (IST)
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Automatic Car: आजकल नई कार खरीदने वाले लोगों के बीच ऑटोमैटिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है. खासकर बड़े शहरों में जहां हर समय लंबा जाम लगा रहता है, वहां लोग आरामदायक सफर के लिए ऑटोमैटिक कार को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. बार-बार गियर बदलने और क्लच दबाने की परेशानी खत्म होने की वजह से यह गाड़ियां चलाने में आसान मानी जाती हैं. 

लेकिन कई लोग अब भी इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि ऑटोमैटिक कार लेना सच में फायदे का सौदा है या फिर यह सिर्फ ज्यादा पैसे खर्च करवाने वाला विकल्प है. कुछ लोग इसे आराम और सुविधा से जोड़ते हैं, तो कुछ का मानना है कि इसकी देखभाल और रिपेयर जेब पर भारी पड़ सकती है. अगर आप भी नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं, तो ऑटोमैटिक कार से जुड़ी जरूरी बातें जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है.

शहर के जाम में देती है जबरदस्त आराम

ऑटोमैटिक कार का सबसे बड़ा फायदा इसकी आसान चलाने की सुविधा मानी जाती है. इसमें बार-बार गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे चालक को कम थकान महसूस होती है. खासकर भारी जाम वाले इलाकों में यह सुविधा काफी राहत देती है. नए चालक भी ऐसी कार आसानी से चला लेते हैं क्योंकि उन्हें क्लच और गियर के तालमेल की चिंता नहीं करनी पड़ती. लंबी दूरी के सफर में भी यह कार आरामदायक अनुभव देती है. 

कई नई ऑटोमैटिक गाड़ियों में बेहतर फ्यूल बचत तकनीक भी मिलने लगी है, जिससे पहले के मुकाबले खर्च कम हुआ है. इसके अलावा पहाड़ी रास्तों और भीड़भाड़ वाली सड़कों पर भी ऐसी कार ज्यादा सहज महसूस होती है. यही वजह है कि अब परिवार और दफ्तर आने-जाने वाले लोग तेजी से ऑटोमैटिक कार की तरफ बढ़ रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Maruti Fronx से लेकर Hyundai Bayon तक, हाइब्रिड पावर के साथ जल्द लॉन्च होंगी ये कारें

खरीदने से पहले इन खर्चों को समझना जरूरी

जहां ऑटोमैटिक कार आराम देती है, वहीं इसकी कीमत सामान्य गाड़ियों के मुकाबले ज्यादा होती है. आमतौर पर एक ही मॉडल के ऑटोमैटिक रूप की कीमत मैनुअल कार से अधिक होती है. इसके अलावा अगर भविष्य में कोई खराबी आती है, तो उसकी रिपेयर पर भी ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है. कई बार छोटे शहरों में ऐसी गाड़ियों की रिपेयर के लिए सही जानकार और सुविधा आसानी से नहीं मिलती. 

कुछ पुराने मॉडल वाली ऑटोमैटिक कारें फ्यूल भी ज्यादा खर्च करती हैं. इसलिए कार खरीदने से पहले अपनी जरूरत और बजट को अच्छी तरह समझना जरूरी है. अगर आपका ज्यादातर सफर शहर और जाम वाले रास्तों पर होता है, तो ऑटोमैटिक कार आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है. लेकिन कम बजट और ज्यादा बचत चाहने वाले लोगों के लिए सामान्य गियर वाली कार अब भी अच्छा विकल्प मानी जाती है.

यह भी पढ़ें: अब कट सकता है ₹10,000 तक का चालान, बाइक चलाने वाले तुरंत जान लें यह नियम

Published at : 25 May 2026 03:28 PM (IST)
Tags :
Car Buying Tips Automatic Transmission Automatic Car Automatic Vs Manual
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