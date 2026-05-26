Maruti Grand Vitara या Toyota urban Cruiser Hyryder, इस भीषण गर्मी में कौन देगी ज्यादा माइलेज?

भारतीय बाजार में हाइब्रिड SUV का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है और इस सेगमेंट में Maruti Grand Vitara और Toyota Urban Cruiser Hyryder सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली गाड़ियां हैं. दोनों SUVs एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी हैं और इनमें लगभग समान हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है. लेकिन हाल ही में यह सवाल उठ रहा है कि भीषण गर्मी में इन दोनों कारों का माइलेज कितना प्रभावित होता है और असल इस्तेमाल में कौन ज्यादा बेहतर साबित होती है. यही वजह है कि लोग इन दोनों हाइब्रिड SUVs की तुलना को लेकर काफी उत्सुक हैं.

Maruti Grand Vitara और Toyota Urban Cruiser Hyryder में 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसे टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया गया है. कंपनी के अनुसार दोनों का ARAI माइलेज लगभग 27.97 kmpl तक है. हालांकि असली ड्राइविंग कंडीशन, खासकर तेज गर्मी में यह आंकड़ा थोड़ा कम हो जाता है. एयर कंडीशनर लगातार चलने और तापमान की वजह से हाइब्रिड बैटरी और इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे माइलेज पर असर दिखता है.

घटकर इतना हो जाता है माइलेज

सामान्य मौसम में जहां ये SUVs 22 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती हैं, वहीं तेज गर्मी और लगातार AC इस्तेमाल करने पर माइलेज घटकर लगभग 18 से 22 किलोमीटर तक पहुंच सकता है. फिर भी यह आंकड़ा पेट्रोल SUVs के मुकाबले काफी बेहतर माना जाता है. खास बात यह है कि शहर के ट्रैफिक में हाइब्रिड सिस्टम ज्यादा मदद करता है क्योंकि कम स्पीड पर कार कई बार केवल इलेक्ट्रिक मोटर पर चलती है, जिससे फ्यूल की बचत होती है.

दोनों कारों की ड्राइविंग फील लगभग एक जैसी है क्योंकि इंजन और प्लेटफॉर्म समान हैं. हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि Hyryder की केबिन इंसुलेशन थोड़ी बेहतर है, जिससे हाईवे पर यह ज्यादा शांत महसूस होती है. वहीं Grand Vitara का स्टीयरिंग हल्का होने की वजह से शहर में चलाना आसान लगता है. डिजाइन की बात करें तो Grand Vitara ज्यादा बोल्ड SUV जैसी दिखती है, जबकि Hyryder थोड़ा प्रीमियम और शार्प स्टाइलिंग के साथ आती है.

कैसे हैं फीचर्स?

फीचर्स के मामले में भी दोनों गाड़ियां काफी मॉडर्न हैं. इनमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, 360-डिग्री कैमरा और कई कनेक्टेड कार फीचर्स मिलते हैं. Grand Vitara में वेंटिलेटेड सीट्स और कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं, जबकि Hyryder बेहतर प्रीमियम फील और टोयोटा ब्रांड की विश्वसनीयता के कारण पसंद की जाती है.

गर्मी के मौसम में हाइब्रिड कारों को लेकर लोगों की चिंता बैटरी पर भी रहती है, लेकिन कंपनियों ने बैटरी कूलिंग सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया है कि सामान्य मौसम में ज्यादा दिक्कत नहीं आती. हालांकि बहुत ज्यादा गर्मी में लगातार भारी ट्रैफिक और AC के इस्तेमाल से बैटरी एफिशिएंसी थोड़ी कम हो सकती है. इसके बावजूद पेट्रोल कारों की तुलना में ये दोनों मॉडल अब भी काफी कम फ्यूल खर्च करती हैं.

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