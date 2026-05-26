2 लाख से ज्यादा डिस्काउंट के साथ मिल रही Victoris CNG, किन गाड़ियों को देती है टक्कर?

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हिंदी न्यूज़ऑटो2 लाख से ज्यादा डिस्काउंट के साथ मिल रही Victoris CNG, मार्केट में किन गाड़ियों को देती है टक्कर?

2 लाख से ज्यादा डिस्काउंट के साथ मिल रही Victoris CNG, मार्केट में किन गाड़ियों को देती है टक्कर?

Maruti Victoris CNG: मारुति विक्टोरिस सीएनजी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 11.50 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए करीब 14.72 लाख रुपये तक जाती है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 26 May 2026 12:25 PM (IST)
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अगर आप इन दिनों नई सीएनजी SUV खरीदने की सोच रहे हैं तो Maruti Suzuki की Victoris CNG आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है. कंपनी की इस पॉपुलर SUV पर इस समय जबरदस्त डिस्काउंट दिया जा रहा है. खास बात यह है कि ग्राहकों को कुल मिलाकर करीब 2.10 लाख रुपये तक का फायदा मिल सकता है. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच कम रनिंग कॉस्ट वाली CNG गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है और इसी वजह से यह ऑफर लोगों का ध्यान खींच रहा है.

गाड़ी पर कितना डिस्काउंट?

इस ऑफर में ग्राहकों को सीधे तौर पर लगभग 1.50 लाख रुपये तक का कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसके अलावा अगर कोई ग्राहक अपनी पुरानी कार एक्सचेंज करता है तो उसे करीब 50 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस भी मिल सकता है. वहीं कुछ चुनिंदा ग्राहकों और नौकरीपेशा लोगों के लिए 10 हजार रुपये तक के इंस्टीट्यूशनल बेनिफिट भी शामिल है. इतना ही नहीं कुछ डीलर आकर्षक फाइनेंस ऑफर भी दे रहे हैं, जहां अच्छे CIBIL स्कोर वाले ग्राहकों को करीब 7.60 प्रतिशत ब्याज दर पर कार लोन मिल सकता है.

लोग CNG वर्जन को कर रहे खूब पसंद

सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी छूट किसी फ्लॉप कार पर नहीं बल्कि एक अच्छी बिक्री वाली SUV पर दी जा रही है. सितंबर 2025 में लॉन्च होने के बाद से Victoris की अब तक 89 हजार से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं. कंपनी का कहना है कि इसकी कुल बिक्री में करीब 45 प्रतिशत हिस्सा केवल CNG मॉडल का है. इसका मतलब साफ है कि ग्राहक इस SUV के CNG वर्जन को काफी पसंद कर रहे हैं.

कीमत की बात करें तो Victoris CNG की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 11.50 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए करीब 14.72 लाख रुपये तक जाती है. लेकिन मौजूदा डिस्काउंट के बाद यह SUV अपने कई  के मुकाबले काफी किफायती हो जाती है. यही वजह है कि बाजार में इसे लेकर काफी चर्चा हो रही है.

कैसा है गाड़ी का इंजन और परफॉर्मेंस?

इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो इस SUV में 1.5-लीटर K15C पेट्रोल इंजन दिया गया है। CNG मोड में यह इंजन करीब 88 bhp की पावर और 121 Nm का टॉर्क पैदा करता है, जबकि पेट्रोल मोड में इसकी ताकत बढ़कर लगभग 101 bhp हो जाती है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है. कंपनी दावा करती है कि यह SUV 1 किलो CNG में लगभग 27.02 किलोमीटर तक चल सकती है, जो इसे काफी फ्यूल एफिशिएंट बनाता है. मारुति विक्टोरिस सीएनजी 

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Published at : 26 May 2026 12:25 PM (IST)
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Maruti Suzuki Maruti Victoris CNG Maruti Victoris On Discount Maruti Victoris CNG Price
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