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हिंदी न्यूज़ऑटोBikesअब कट सकता है ₹10,000 तक का चालान, बाइक चलाने वाले तुरंत जान लें यह नियम

अब कट सकता है ₹10,000 तक का चालान, बाइक चलाने वाले तुरंत जान लें यह नियम

Bike Challan Rules: बाइक चलाते समय छोटी गलती भी अब भारी पड़ सकती है. ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ₹10,000 तक का चालान कट सकता है. जानिए कौन सी लापरवाही जेब पर भारी पड़ सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 25 May 2026 02:36 PM (IST)
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Bike Challan Rules: अगर आप रोज बाइक से दफ्तर, बाजार या कॉलेज जाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. अब सड़क नियमों को नजरअंदाज करना सीधे जेब पर भारी पड़ सकता है. कई राज्यों में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो चुकी है और कुछ मामलों में ₹10,000 तक का चालान काटा जा रहा है. सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिन पर भारी जुर्माना लग सकता है. 

बिना हेलमेट वाहन चलाना, गलत नंबर प्लेट लगाना, प्रदूषण प्रमाण पत्र खत्म होना या लापरवाही से वाहन चलाना अब महंगा साबित हो सकता है. नए सड़क नियम लागू होने के बाद कैमरों और ऑनलाइन व्यवस्था से निगरानी पहले से ज्यादा तेज हो गई है. ऐसे में सड़क पर निकलने से पहले जरूरी नियम जान लेना बहुत जरूरी हो गया है.

ये छोटी लापरवाही खाली कर सकती है जेब

आज भी कई लोग बिना हेलमेट या खराब हेलमेट पहनकर सड़क पर निकल जाते हैं. ऐसे लोगों पर तुरंत चालान काटा जा रहा है. अगर आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या गाड़ी का पंजीकरण और बीमा खत्म हो चुका है, तब भी भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. कई लोग अलग दिखने के लिए नियमों के खिलाफ नंबर प्लेट लगवा लेते हैं, लेकिन अब इस पर भी कार्रवाई हो रही है. 

तेज आवाज करने वाले बदले हुए साइलेंसर पर भी पुलिस सख्त नजर रख रही है. प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होने पर अलग से चालान काटा जा सकता है. कई शहरों में कैमरों की मदद से घर बैठे चालान भेजे जा रहे हैं, इसलिए नियम तोड़कर बच निकलना अब आसान नहीं रहा. ऐसे में बाइक चलाने से पहले सभी जरूरी कागज और सुरक्षा नियम जरूर जांच लें.

यह भी पढ़ें: हाईवे पर पहुंचते ही कांपने लगती है कार? नजरअंदाज किया तो हो सकता है भारी नुकसान

तेज रफ्तार और तीन सवारी पर बढ़ी सख्ती

सड़क पर करतब दिखाना, तेज रफ्तार में बाइक चलाना या लहराते हुए बाइक चलाना अब सीधे भारी चालान की वजह बन सकता है. पुलिस ऐसे मामलों को खतरनाक वाहन चलाने की श्रेणी में रखती है. कई बार इस तरह की लापरवाही पर हजारों रुपये का जुर्माना और लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है. एक बाइक पर तीन लोगों का बैठना भी नियमों के खिलाफ माना जाता है. 

इसके अलावा बाइक चलाते समय मोबाइल पर बात करना और लाल बत्ती पार करना भी बड़ी गलती मानी जाती है. जानकारों का कहना है कि सड़क नियम सिर्फ जुर्माने से बचने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं. इसलिए हमेशा हेलमेट पहनें, तय रफ्तार में बाइक चलाएं और सभी जरूरी कागज समय पर अपडेट रखें.

यह भी पढ़ें: बाइक को तेज धूप में पार्क करना पड़ सकता है भारी, धीरे-धीरे खराब होने लगते हैं ये पार्ट्स

Published at : 25 May 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
Road Safety Rules Traffic Fine Bike Challan Rules Motorcycle Rules Helmet Fine
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