डिजिटल दुनिया में महिलाओं का दबदबा! पुरुषों से 50% ज्यादा समय बिताती हैं ऑनलाइन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom शहरी महिलाएं मनोरंजन, शॉपिंग में पुरुषों से आगे.

25-34 आयु वर्ग की महिलाएं ऑनलाइन अधिक सक्रिय.

AI ऐप्स का क्रेज बढ़ा, 18-34 वर्ष के युवा इस्तेमालकर्ता.

सोशल मीडिया पर 18-24 आयु वर्ग का वर्चस्व.

Women on Digital Platform: भारत के शहरी इलाकों में महिलाएं तेजी से डिजिटल दुनिया की सबसे सक्रिय यूजर्स बनती जा रही हैं. एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाएं मनोरंजन, मैसेजिंग, ऑनलाइन शॉपिंग और क्विक कॉमर्स जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पुरुषों की तुलना में काफी ज्यादा समय बिताती हैं. रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि डिजिटल एंगेजमेंट को बढ़ाने में महिलाओं की भूमिका सबसे मजबूत बनकर उभरी है.

मनोरंजन ऐप्स पर महिलाओं की सबसे ज्यादा मौजूदगी

कंज्यूमर बिहेवियर एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म VTION और IAMAI की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, महिलाएं रोजाना औसतन 82.4 मिनट एंटरटेनमेंट कंटेंट देखने में बिताती हैं. खासतौर पर 25 से 34 साल की महिलाओं में सबसे ज्यादा एक्टिविटी देखी गई जो प्रतिदिन लगभग 86 मिनट तक मनोरंजन से जुड़ा कंटेंट देखती हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि वीडियो स्ट्रीमिंग, शॉर्ट वीडियो और सोशल एंटरटेनमेंट ऐप्स पर महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है.

ऑनलाइन शॉपिंग में भी महिलाएं आगे

ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी महिलाओं की सक्रियता पुरुषों से काफी ज्यादा पाई गई. महानगरों में रहने वाली 25 से 34 वर्ष की महिलाएं प्रतिदिन औसतन 35.2 मिनट ऑनलाइन शॉपिंग और क्विक डिलीवरी ऐप्स पर बिताती हैं, जबकि पुरुषों का औसत 24.8 मिनट दर्ज किया गया. इस आंकड़े से साफ है कि महिलाएं अब डिजिटल खरीदारी की सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही हैं.

AI ऐप्स का तेजी से बढ़ रहा क्रेज

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि शहरी भारत में AI ऐप्स का इस्तेमाल बेहद तेजी से बढ़ रहा है. अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच AI एप्लिकेशन कैटेगरी में 100 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई.

शहरी यूजर्स रोजाना औसतन 11.3 मिनट AI आधारित ऐप्स पर खर्च कर रहे हैं. खास बात यह है कि AI टूल्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल 18 से 34 साल के युवा और उच्च आय वाले परिवारों में देखने को मिला.

ब्रांड खोजने का तरीका बदल रहा AI

अब लोग किसी प्रोडक्ट या ब्रांड की जानकारी पाने के लिए सीधे सर्च इंजन या शॉपिंग ऐप्स पर जाने के बजाय AI टूल्स का सहारा लेने लगे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, बातचीत करने वाले AI प्लेटफॉर्म यूजर्स के ऑनलाइन फैसलों को तेजी से प्रभावित कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर युवाओं का कब्जा

18 से 24 साल के युवा सोशल मीडिया के सबसे बड़े यूजर्स बनकर सामने आए हैं. यह वर्ग रोजाना लगभग 120 मिनट सोशल मीडिया पर बिताता है जबकि सभी यूजर्स का औसत करीब 98 मिनट है. वहीं 35 साल से अधिक उम्र के लोग मनोरंजन कंटेंट देखने में सबसे ज्यादा समय दे रहे हैं.

4 करोड़ से ज्यादा लोगों के डेटा का विश्लेषण

यह रिपोर्ट 1 लाख से ज्यादा स्मार्टफोन्स के डेटा पर आधारित है जो देश के लगभग 40.7 करोड़ शहरी भारतीयों की डिजिटल आदतों को दर्शाता है. रिपोर्ट से साफ संकेत मिलते हैं कि भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग तेजी से बदल रहा है और इसमें महिलाओं की भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है.

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