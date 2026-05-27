हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीडिजिटल दुनिया में महिलाओं का दबदबा! पुरुषों से 50% ज्यादा समय बिताती हैं ऑनलाइन

डिजिटल दुनिया में महिलाओं का दबदबा! पुरुषों से 50% ज्यादा समय बिताती हैं ऑनलाइन

Women on Digital Platform: कंज्यूमर बिहेवियर एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म VTION और IAMAI की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, महिलाएं रोजाना औसतन 82.4 मिनट एंटरटेनमेंट कंटेंट देखने में बिताती हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 27 May 2026 07:05 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • शहरी महिलाएं मनोरंजन, शॉपिंग में पुरुषों से आगे.
  • 25-34 आयु वर्ग की महिलाएं ऑनलाइन अधिक सक्रिय.
  • AI ऐप्स का क्रेज बढ़ा, 18-34 वर्ष के युवा इस्तेमालकर्ता.
  • सोशल मीडिया पर 18-24 आयु वर्ग का वर्चस्व.

Women on Digital Platform: भारत के शहरी इलाकों में महिलाएं तेजी से डिजिटल दुनिया की सबसे सक्रिय यूजर्स बनती जा रही हैं. एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाएं मनोरंजन, मैसेजिंग, ऑनलाइन शॉपिंग और क्विक कॉमर्स जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पुरुषों की तुलना में काफी ज्यादा समय बिताती हैं. रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि डिजिटल एंगेजमेंट को बढ़ाने में महिलाओं की भूमिका सबसे मजबूत बनकर उभरी है.

मनोरंजन ऐप्स पर महिलाओं की सबसे ज्यादा मौजूदगी

कंज्यूमर बिहेवियर एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म VTION और IAMAI की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, महिलाएं रोजाना औसतन 82.4 मिनट एंटरटेनमेंट कंटेंट देखने में बिताती हैं. खासतौर पर 25 से 34 साल की महिलाओं में सबसे ज्यादा एक्टिविटी देखी गई जो प्रतिदिन लगभग 86 मिनट तक मनोरंजन से जुड़ा कंटेंट देखती हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि वीडियो स्ट्रीमिंग, शॉर्ट वीडियो और सोशल एंटरटेनमेंट ऐप्स पर महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है.

ऑनलाइन शॉपिंग में भी महिलाएं आगे

ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी महिलाओं की सक्रियता पुरुषों से काफी ज्यादा पाई गई. महानगरों में रहने वाली 25 से 34 वर्ष की महिलाएं प्रतिदिन औसतन 35.2 मिनट ऑनलाइन शॉपिंग और क्विक डिलीवरी ऐप्स पर बिताती हैं, जबकि पुरुषों का औसत 24.8 मिनट दर्ज किया गया. इस आंकड़े से साफ है कि महिलाएं अब डिजिटल खरीदारी की सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही हैं.

AI ऐप्स का तेजी से बढ़ रहा क्रेज

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि शहरी भारत में AI ऐप्स का इस्तेमाल बेहद तेजी से बढ़ रहा है. अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच AI एप्लिकेशन कैटेगरी में 100 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई.

शहरी यूजर्स रोजाना औसतन 11.3 मिनट AI आधारित ऐप्स पर खर्च कर रहे हैं. खास बात यह है कि AI टूल्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल 18 से 34 साल के युवा और उच्च आय वाले परिवारों में देखने को मिला.

ब्रांड खोजने का तरीका बदल रहा AI

अब लोग किसी प्रोडक्ट या ब्रांड की जानकारी पाने के लिए सीधे सर्च इंजन या शॉपिंग ऐप्स पर जाने के बजाय AI टूल्स का सहारा लेने लगे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, बातचीत करने वाले AI प्लेटफॉर्म यूजर्स के ऑनलाइन फैसलों को तेजी से प्रभावित कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर युवाओं का कब्जा

18 से 24 साल के युवा सोशल मीडिया के सबसे बड़े यूजर्स बनकर सामने आए हैं. यह वर्ग रोजाना लगभग 120 मिनट सोशल मीडिया पर बिताता है जबकि सभी यूजर्स का औसत करीब 98 मिनट है. वहीं 35 साल से अधिक उम्र के लोग मनोरंजन कंटेंट देखने में सबसे ज्यादा समय दे रहे हैं.

4 करोड़ से ज्यादा लोगों के डेटा का विश्लेषण

यह रिपोर्ट 1 लाख से ज्यादा स्मार्टफोन्स के डेटा पर आधारित है जो देश के लगभग 40.7 करोड़ शहरी भारतीयों की डिजिटल आदतों को दर्शाता है. रिपोर्ट से साफ संकेत मिलते हैं कि भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग तेजी से बदल रहा है और इसमें महिलाओं की भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है.

यह भी पढ़ें: क्या समय के साथ कमजोर हो जाता है स्मार्टफोन का कैमरा? पूरी सच्चाई जानकर रह जाएंगे दंग

Published at : 27 May 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
Social Media TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
डिजिटल दुनिया में महिलाओं का दबदबा! पुरुषों से 50% ज्यादा समय बिताती हैं ऑनलाइन
डिजिटल दुनिया में महिलाओं का दबदबा! पुरुषों से 50% ज्यादा समय बिताती हैं ऑनलाइन
टेक्नोलॉजी
Meta का बड़ा दांव! Facebook में आया Reddit जैसा नया फीचर, अब हर टॉपिक पर होगी खुलकर चर्चा
Meta का बड़ा दांव! Facebook में आया Reddit जैसा नया फीचर, अब हर टॉपिक पर होगी खुलकर चर्चा
टेक्नोलॉजी
AI से दोस्ती कर सकती है अकेला, दिमाग पर भी पड़ता है यह बुरा असर
AI से दोस्ती कर सकती है अकेला, दिमाग पर भी पड़ता है यह बुरा असर
टेक्नोलॉजी
Cooler खरीदने से पहले जान लें ये 5 सीक्रेट बातें, वरना गर्मियों में हो जाएगा बड़ा नुकसान
Cooler खरीदने से पहले जान लें ये 5 सीक्रेट बातें, वरना गर्मियों में हो जाएगा बड़ा नुकसान
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi | Bakrid Controversy: 'बकरा कटेगा सियासत में बटेगा' पर छिड़ा महासंग्राम | Mira Road
Sansani : शादी के 6 महीने बाद ही उजड़ गई श्वेता की दुनिया! | Crime News | Twisha | Sweta
Bakrid Controversy | Janhit with Chitra Tripathi: बकरे की 'कुर्बानी' पर 'राष्ट्रीय कलह'! | Mira Road
Nashik Farmers Protest : कब तक खून के आंसू रोते रहेंगे किसान? | Farmers Protest | Onion Price |
Sandeep Chaudhary: CBSE गड़बड़झाले का सटीक विश्लेषण! | CBSE OSM ROW | Dharmendra Pradhan | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
जम्मू और कश्मीर
इस हफ्ते जम्मू-कश्मीर का प्लान करने वालों के लिए बुरी खबर! कुछ दिन के लिए गुलमर्ग में नहीं मिलेगी यह सुविधा
इस हफ्ते जम्मू-कश्मीर का प्लान करने वालों के लिए बुरी खबर! कुछ दिन के लिए गुलमर्ग में नहीं मिलेगी यह सुविधा
आईपीएल 2026
RCB vs GT Qualifier-1: 9 छक्के, 5 चौके... रजत पाटीदार ने 281 की स्ट्राइक रेट से बनाए 93 रन, बेंगलुरु ने रचा इतिहास
9 छक्के, 5 चौके... रजत पाटीदार ने 281 की स्ट्राइक रेट से बनाए 93 रन, RCB ने रचा इतिहास
इंडिया
कर्नाटक में कई डिप्टी सीएम की हो सकती डीके शिवकुमार सरकार, सिद्धारमैया खेमे को क्या मिलेगा?
कर्नाटक में कई डिप्टी सीएम की हो सकती डीके शिवकुमार सरकार, सिद्धारमैया खेमे को क्या मिलेगा?
बिजनेस
Inflation Alert: महंगाई पर नया अलर्ट, तेल के दाम बढ़ने से लोन दरें बढ़ेगी, 5% के पार जाएगी मुद्रास्फीति! RBI सतर्क
महंगाई पर नया अलर्ट, तेल के दाम बढ़ने से लोन दरें बढ़ेगी, 5% के पार जाएगी मुद्रास्फीति! RBI सतर्क
बॉलीवुड
'चांद मेरा दिल' में अनन्या पांडे के भरतनाट्यम डांस को देख भड़के डांसर्स, पिता चंकी पांडे ने किया बचाव
'चांद मेरा दिल' में अनन्या पांडे के भरतनाट्यम डांस को देख भड़के डांसर्स, पिता चंकी पांडे ने किया बचाव
इंडिया
Explained: हाई-लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज कितनी खतरनाक? जहां जनसंख्या में अचानक बदलाव, वहां करेगी जांच! घुसपैठिए पहला टारगेट
हाई-लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज कितनी खतरनाक? जहां जनसंख्या में अचानक बदलाव, वहां करेगी जांच
इंडिया
बेंगलुरु से चेन्नई जा रहे IndiGo विमान में टेकऑफ के वक्त भरा धुआं, इमरजेंसी में निकाले गए पैसेंजर्स
बेंगलुरु से चेन्नई जा रहे IndiGo विमान में टेकऑफ के वक्त भरा धुआं, इमरजेंसी में निकाले गए पैसेंजर्स
ट्रेंडिंग
DU student Viral Video: डीयू में फूटा छात्रा का दर्द, प्रोफेसर पर लगाए मानसिक प्रताड़ना के आरोप- रोते हुए वीडियो वायरल
DU में फूटा छात्रा का दर्द, प्रोफेसर पर लगाए मानसिक प्रताड़ना के आरोप- रोते हुए वीडियो वायरल
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget