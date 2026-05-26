हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोक्या इस चिलचिलाती गर्मी में कार का टैंक फुल कराना सेफ है? आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी

क्या इस चिलचिलाती गर्मी में कार का टैंक फुल कराना सेफ है? आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी

पेट्रोल और डीजल दोनों ही गर्मी में फैलते हैं. जब तापमान ज्यादा होता है तो फ्यूल का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाता है. अगर टैंक को पूरी तरह ऊपर तक भर दिया जाए तो फ्यूल के फैलने के लिए जगह नहीं बचती.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 26 May 2026 10:48 AM (IST)
Preferred Sources

गर्मियों के मौसम में कार चलाने वालों के बीच एक सवाल अक्सर चर्चा में रहता है कि क्या पेट्रोल या डीजल टैंक को पूरी तरह फुल कराना सेफ है या नहीं? कई लोग मानते हैं कि तेज गर्मी में टैंक को ब्रिम यानी बिल्कुल ऊपर तक भरवाने से आग लगने या विस्फोट का खतरा बढ़ सकता है. खासतौर पर जब तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, तब यह चिंता और बढ़ जाती है. हालांकि, इसके पीछे की सच्चाई थोड़ी अलग है और इसे समझना जरूरी है.

दरअसल, पेट्रोल और डीजल दोनों ही गर्मी में फैलते हैं. जब तापमान ज्यादा होता है तो फ्यूल का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाता है. अगर टैंक को पूरी तरह ऊपर तक भर दिया जाए तो फ्यूल के फैलने के लिए जगह नहीं बचती. ऐसे में  पेट्रोल या डीजल टैंक के वेंट सिस्टम से बाहर निकल सकता है. इससे फ्यूल की गंध आने लगती है और कभी-कभी कार के आसपास लीकेज जैसी स्थिति भी बन सकती है. यही कारण है कि एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि टैंक में थोड़ा खाली स्थान जरूर छोड़ना चाहिए.

कार की परफॉर्मेंस और माइलेज

इसका मतलब यह नहीं है कि टैंक फुल कराने से कार तुरंत खतरनाक हो जाती है. मॉडर्न कारों में काफी एडवांस सेफ्टी सिस्टम दिए जाते हैं, जो फ्यूल के दबाव और वाष्प को नियंत्रित करते हैं. इसलिए सामान्य परिस्थितियों में टैंक फुल कराने से आग लगने जैसी घटनाएं बहुत कम होती हैं. लेकिन अगर कोई शख्स बार-बार ऑटो कट के बाद भी अतिरिक्त ईंधन भरवाता है, तो इससे EVAP सिस्टम पर दबाव पड़ सकता है. यह सिस्टम फ्यूल की गैसों को नियंत्रित करता है और खराब होने पर कार की परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ सकता है.

गर्मी में एक और समस्या यह होती है कि भरा हुआ टैंक धूप में खड़ी कार के अंदर ज्यादा प्रेशर पैदा कर सकता है. अगर कार लंबे समय तक तेज धूप में खड़ी रहे और टैंक बिल्कुल ऊपर तक भरा हो तो हल्का रिसाव या ईंधन की तेज गंध महसूस हो सकती है. यही वजह है कि कई एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि पेट्रोल पंप पर मशीन के ऑटोमैटिक कट होते ही फ्यूल भरवाना बंद कर देना चाहिए.

कम खाली रखना भी नहीं सही

इसके बावजूद गर्मियों में टैंक को बहुत कम खाली रखना भी सही नहीं माना जाता. कम फ्यूल होने पर टैंक के अंदर ज्यादा हवा रहती है, जिससे नमी बनने की संभावना बढ़ती है. यह लंबे समय में इंजन और फ्यूल सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है.इसलिए सबसे बेहतर तरीका यह माना जाता है कि टैंक को जरूरत के हिसाब से भरवाएं, लेकिन बिल्कुल किनारे तक फुल कराने से बचें.

गर्मियों में कार का फ्यूल टैंक फुल कराना खतरनाक नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा टॉप-अप कराना नुकसानदायक हो सकता है. थोड़ी सावधानी रखकर आप अपनी कार को सुरक्षित भी रख सकते हैं और फ्यूल सिस्टम की लाइफ भी बढ़ा सकते हैं. 

यह भी पढ़ें:-

Car Battery Life: क्या आपकी कार की बैटरी दे रही बार-बार धोखा, यहां जानिए कैसे बढ़ा सकते हैं लाइफ? 

Published at : 26 May 2026 10:48 AM (IST)
Tags :
Auto News Car News Car Fuel Capacity Car Tank Full
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
क्या इस चिलचिलाती गर्मी में कार का टैंक फुल कराना सेफ है? आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी
क्या इस चिलचिलाती गर्मी में कार का टैंक फुल कराना सेफ है? आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी
ऑटो
Honda और Bajaj को पीछे छोड़ रही ये Electric Scooter, सिंगल चार्ज में चलेगी 212KM
Honda और Bajaj को पीछे छोड़ रही ये Electric Scooter, सिंगल चार्ज में चलेगी 212KM
ऑटो
Car Battery Life: क्या आपकी कार की बैटरी दे रही बार-बार धोखा, यहां जानिए कैसे बढ़ा सकते हैं लाइफ?
क्या आपकी कार की बैटरी दे रही बार-बार धोखा, यहां जानिए कैसे बढ़ा सकते हैं लाइफ?
ऑटो
Ferrari की पहली इलेक्ट्रिक कार बनी कॉन्ट्रोवर्शियल, जानिए कैसे हैं कार के फीचर्स और रेंज?
Ferrari की पहली इलेक्ट्रिक कार बनी कॉन्ट्रोवर्शियल, जानिए कैसे हैं कार के फीचर्स और रेंज?
Advertisement

वीडियोज

Mercedes-Benz to launch it’s first plug in hybrid in India with new S-Class | #mercedes #autolive
Sansani | Coimbatore News: एकतरफा प्यार का 'बमबाज' दिलजला! | CCTV | Breaking News | Crime News
Coimbatore News | Breaking News: एकतरफा प्यार में युवती के घर के अंदर फेंका बम... | ABP News
Bharat Ki Baat | UP Power Crisis : लखनऊ में सबस्टेशन पर जनता का भारी हंगामा | CM Yogi | Akhilesh
Chitra Tripathi | US-Iran War: डील के दावों के बीच Trump ने दिखाई बम की तस्वीर | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
गुड न्यूज कभी भी आ सकती है! ईरान संग डील पर मार्को रुबियो का यू-टर्न, अब बोले- 'अभी कुछ भी....' 
गुड न्यूज कभी भी आ सकती है! ईरान संग डील पर मार्को रुबियो का यू-टर्न, अब बोले- 'अभी कुछ भी....' 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP New DGP: उत्तर प्रदेश का स्थायी DGP का कौन होगा? रेस में ये तीन नाम
उत्तर प्रदेश का स्थायी DGP का कौन होगा? रेस में ये तीन नाम
इंडिया
क्यों भट्टी की तरह जल रही दिल्ली? ताजा रिपोर्ट ने बताई असली वजह, हीट स्ट्रेस की चपेट में 75 फीसदी राजधानी
क्यों भट्टी की तरह जल रही दिल्ली? ताजा रिपोर्ट ने बताई असली वजह, हीट स्ट्रेस की चपेट में 75 फीसदी राजधानी
स्पोर्ट्स
RCB Vs GT के बीच खेला जाएगा क्वलीफायर-1, फैंस कैसे देख पाएंगे फ्री में मैच? जानिए लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी हर जानकारी
RCB Vs GT के बीच खेला जाएगा क्वलीफायर-1, फैंस कैसे देख पाएंगे फ्री में मैच? जानिए लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी हर जानकारी
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 4: मंडे को 50 फीसदी घटी ‘चांद मेरा दिल’ की कमाई, लेकिन 15 करोड़ का आंकड़ा छूने से है इंचभर दूर, जानें- कलेक्शन
मंडे को 50 फीसदी घटी ‘चांद मेरा दिल’ की कमाई, जानें- चौथे दिन कितना किया कलेक्शन?
इंडिया
अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची बंगाल पुलिस तो भड़की TMC, कहा- कोई भी सरकार ऐसे....
अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची बंगाल पुलिस तो भड़की TMC, कहा- कोई भी सरकार ऐसे....
Home Tips
Summer Tips: नौतपा में भी नहीं खौलेगा छत पर रखी टंकी का पानी, इन होम टिप्स से दूर होगी दिक्कत
नौतपा में भी नहीं खौलेगा छत पर रखी टंकी का पानी, इन होम टिप्स से दूर होगी दिक्कत
एग्रीकल्चर
गर्मियों में बकरियों की जान पर मंडराता है खतरा, जानें हीट स्ट्रोक से बचाने का सही तरीका
गर्मियों में बकरियों की जान पर मंडराता है खतरा, जानें हीट स्ट्रोक से बचाने का सही तरीका
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget