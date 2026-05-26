क्या इस चिलचिलाती गर्मी में कार का टैंक फुल कराना सेफ है? आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी

गर्मियों के मौसम में कार चलाने वालों के बीच एक सवाल अक्सर चर्चा में रहता है कि क्या पेट्रोल या डीजल टैंक को पूरी तरह फुल कराना सेफ है या नहीं? कई लोग मानते हैं कि तेज गर्मी में टैंक को ब्रिम यानी बिल्कुल ऊपर तक भरवाने से आग लगने या विस्फोट का खतरा बढ़ सकता है. खासतौर पर जब तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, तब यह चिंता और बढ़ जाती है. हालांकि, इसके पीछे की सच्चाई थोड़ी अलग है और इसे समझना जरूरी है.

दरअसल, पेट्रोल और डीजल दोनों ही गर्मी में फैलते हैं. जब तापमान ज्यादा होता है तो फ्यूल का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाता है. अगर टैंक को पूरी तरह ऊपर तक भर दिया जाए तो फ्यूल के फैलने के लिए जगह नहीं बचती. ऐसे में पेट्रोल या डीजल टैंक के वेंट सिस्टम से बाहर निकल सकता है. इससे फ्यूल की गंध आने लगती है और कभी-कभी कार के आसपास लीकेज जैसी स्थिति भी बन सकती है. यही कारण है कि एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि टैंक में थोड़ा खाली स्थान जरूर छोड़ना चाहिए.

कार की परफॉर्मेंस और माइलेज

इसका मतलब यह नहीं है कि टैंक फुल कराने से कार तुरंत खतरनाक हो जाती है. मॉडर्न कारों में काफी एडवांस सेफ्टी सिस्टम दिए जाते हैं, जो फ्यूल के दबाव और वाष्प को नियंत्रित करते हैं. इसलिए सामान्य परिस्थितियों में टैंक फुल कराने से आग लगने जैसी घटनाएं बहुत कम होती हैं. लेकिन अगर कोई शख्स बार-बार ऑटो कट के बाद भी अतिरिक्त ईंधन भरवाता है, तो इससे EVAP सिस्टम पर दबाव पड़ सकता है. यह सिस्टम फ्यूल की गैसों को नियंत्रित करता है और खराब होने पर कार की परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ सकता है.

गर्मी में एक और समस्या यह होती है कि भरा हुआ टैंक धूप में खड़ी कार के अंदर ज्यादा प्रेशर पैदा कर सकता है. अगर कार लंबे समय तक तेज धूप में खड़ी रहे और टैंक बिल्कुल ऊपर तक भरा हो तो हल्का रिसाव या ईंधन की तेज गंध महसूस हो सकती है. यही वजह है कि कई एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि पेट्रोल पंप पर मशीन के ऑटोमैटिक कट होते ही फ्यूल भरवाना बंद कर देना चाहिए.

कम खाली रखना भी नहीं सही

इसके बावजूद गर्मियों में टैंक को बहुत कम खाली रखना भी सही नहीं माना जाता. कम फ्यूल होने पर टैंक के अंदर ज्यादा हवा रहती है, जिससे नमी बनने की संभावना बढ़ती है. यह लंबे समय में इंजन और फ्यूल सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है.इसलिए सबसे बेहतर तरीका यह माना जाता है कि टैंक को जरूरत के हिसाब से भरवाएं, लेकिन बिल्कुल किनारे तक फुल कराने से बचें.

गर्मियों में कार का फ्यूल टैंक फुल कराना खतरनाक नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा टॉप-अप कराना नुकसानदायक हो सकता है. थोड़ी सावधानी रखकर आप अपनी कार को सुरक्षित भी रख सकते हैं और फ्यूल सिस्टम की लाइफ भी बढ़ा सकते हैं.

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